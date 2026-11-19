Vysvětlit diagnózu obdrženou v ordinaci od lékaře, připravit se na další návštěvu nebo probrat špatnou životosprávu. Polovina Čechů se už běžně radí s umělou inteligencí o svém zdraví. A čísla rok od roku rostou. Zatímco loni by konzultaci s AI místo návštěvy lékaře zvážila třetina lidí, letos to bylo více než polovina, vyplývá z velkého průzkumu STADA Health Report 2026.
Co znamená diagnóza, kterou mi právě sdělil lékař? Na co se mám zeptat při další návštěvě? A jak upravit jídelníček? Češi se stále častěji obracejí s podobnými dotazy na umělou inteligenci (AI), vyplývá z letošního ročníku studie STADA Health Report.
V jejím rámci na své zvyklosti týkající se zdraví odpovídalo 18,5 tisíce Evropanů, mezi nimi i tisícovka Čechů. A velká část odpovědí se týkala právě AI.
„Umělá inteligence se velmi rychle stává součástí toho, jak lidé o zdraví přemýšlejí. Ve srovnání s minulým rokem už nejde o okrajový jev, ale o nástroj, který část populace běžně používá,“ hodnotí výsledky průzkumu Martin Šlégl, generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Pharma CZ.
Umělou inteligenci v souvislosti se zdravím nějakým způsobem využilo loni už 50,5 procenta českých respondentů. Což je řadí zhruba do poloviny evropského žebříčku.
Podobně jsou na tom Rakušané či Poláci. Směrem na západ pak využití umělé inteligence klesá, naopak nejvyšší je na Balkáně a v jihovýchodní Evropě – s „doktorem AI“ se radí zhruba tři čtvrtiny Srbů a Rumunů.
Co se týče Čechů, hodně o využití AI v souvislosti se zdravím rozhoduje jejich věk. Nejaktivnější jsou lidé mezi 25 a 34 lety, mezi nimiž se o radu na umělou inteligenci obrací 78 procent. Také obecně platí, že ji častěji využívají ženy než muži.
Důvěra vůči umělé inteligenci však není bezbřehá. Naopak. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by sice zvážilo celkem 56 procent Čechů. Když ale měli odpovědět, jak konkrétně, tak jen devět procent uvedlo, že jsou radám AI hodně otevření.
Celkem 18 procent by ji využilo jen pro druhý názor, 15 procent u drobných či specifických potíží a 13 procent za podmínky, že by doporučení AI následně zkontrolovali zdravotníci z masa a kostí.
Jen dvě procenta respondentů uvádějí, že už nyní věří diagnóze od AI stejně jako diagnóze od lékaře. Čtyři pětiny by takovým závěrům naopak nevěřily nikdy.
„Data jasně ukazují, že důvěra ve zdravotnictví stojí především na odbornosti a lidském kontaktu. AI může pomoci s orientací, přípravou nebo rychlejším přístupem k informacím, lékaře ale Češi stále vnímají jako nenahraditelnou autoritu,“ uzavírá výsledky průzkumu Šlégl.
Jak se nové technologie zapojí do léčby Čechů? Jak budou vypadat české nemocnice zítřka? Budou nás stále léčit především živí doktoři, nebo je postupně nahradí stroje? Za jak dlouho to případně bude? A kdo ponese odpovědnost za to, že se léčba v některých případech nezdaří, nebo dokonce pacienta poškodí?
Těmto otázkám se bude věnovat Aktuálně.cz LIVE: Nemocnice zítřka. Akce se koná v pondělí 23. listopadu od 17 hodin v pražském Scott.Weber Workspace – Port7. Vystoupí mimo jiné chirurg a humanitární lékař Tomáš Šebek, onkolog Luboš Petruželka a filozof a odborník na etiku AI David Černý. Debaty se zaměří na zavádění zdravotnických technologií i na roli umělé inteligence v péči o zdraví.
Vstupenky jsou k dispozici na webu akce.
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