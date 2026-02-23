Přeskočit na obsah
Dny nejmocnějšího muže českého zdravotnictví jsou sečteny. Kabátek v čele VZP končí

Veronika Rodriguez

Dny Zdeňka Kabátka v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou sečteny. Podle zjištění Aktuálně.cz se členové správní rady na pondělním zasedání usnesli, že si po třinácti letech vyberou jiného ředitele. Kdo jím bude, prozatím není jasné.

Zdeněk Kabátek, ředitel VZP
Zdeněk Kabátek, ředitel VZP, Praha, 8. ledna 2026.
Zdeněk Kabátek v pondělí dostal nechtěný dárek k narozeninám: správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny mu oznámila, že si přeje nové vedení. Rozhodla o tom v tajném hlasování. Kabátek by měl v čele instituce skončit okamžitě.

Vedením pojišťovny byl pověřený současný náměstek pro služby klientům Ivan Duškov. Redakci Aktuálně.cz to řekl pirátský člen správní rady Josef Pavlovic.

Připravujeme podrobnosti.

