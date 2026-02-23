Dny nejmocnějšího muže českého zdravotnictví jsou sečteny. Kabátek v čele VZP končí

Dny Zdeňka Kabátka v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou sečteny. Podle zjištění Aktuálně.cz se členové správní rady na pondělním zasedání usnesli, že si po třinácti letech vyberou jiného ředitele. Kdo jím bude, prozatím není jasné.
Zdeněk Kabátek v pondělí dostal nechtěný dárek k narozeninám: správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny mu oznámila, že si přeje nové vedení. Rozhodla o tom v tajném hlasování. Kabátek by měl v čele instituce skončit okamžitě.
Vedením pojišťovny byl pověřený současný náměstek pro služby klientům Ivan Duškov. Redakci Aktuálně.cz to řekl pirátský člen správní rady Josef Pavlovic.
Připravujeme podrobnosti.
Ministr Klempíř havaroval. Po příjezdu do práce se mu přitížilo, pobyl si v nemocnici
Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) mělo dnes ráno v Praze dopravní nehodu. Klempíře po nehodě odvezl náhradní vůz na ministerstvo, ale pak se jeho zdravotní stav zhoršil a sanitka ho převezla k preventivnímu vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), které vážné zranění nakonec vyloučilo.
Kolikrát už jste si řekli, že teď už se anglicky vážně naučíte?
Zkusili jste Duolingo, ale i po pár týdnech to mělo ke konverzaci daleko. A hlavně → Mluvit Mluvit Mluvit
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
Je to vítězství, hájí Motoristy ministr Šťastný. Babiše ale neuhlídali
Oznámení ministryně financí za ANO Aleny Schillerové o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb ukázalo, jak dominantní pozici má toto hnutí ve vládní koalici s SPD a Motoristy sobě. Zejména Motoristé, jejichž hlavním slibem bylo "pohlídáme Babiše", ani v případě EET Babiše "nepohlídali". Ministr za Motoristy Boris Šťastný hájí sebe a své kolegy tím, že přinutili ANO udělat ústupky.
"Dostaňte je odtud." V mexickém chaosu po zabití drogového bosse jsou i čeští tenisté
Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a Marie Bouzková.