Defibrilátor i pro umírajícího? Obětí mohly být stovky, bizarní případ řeší policie

Bizarní kauza z Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) má pokračování. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to několika set pacientů, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie. O bizarním případu informoval v prosinci web Aktuálně.cz.
Fakultní nemocnice Olomouc se dostala do hledáčku policie už koncem loňského roku. Odbor hospodářské kriminality olomouckých policistů začal prověřovat závažné podezření, že tamní lékaři implantovali defibrilátory i pacientům, kteří to vůbec nepotřebovali.
Třeba podle svědectví, které jako první přineslo Aktuálně.cz, dostal defibrilátor i pacient, kterého zdravotníci ten samý den převezli do hospicu. „Lékaři věděli, že umírá a defibrilátor nepotřebuje, přesto mu ho voperovali,“ popsal redakci pracovník, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná. Nešlo podle něj navíc o první takový případ.
Policie nyní oznámila, že se skutečně podezřením na provádění neindikovaných implantací defibrilátorů zabývá. „Na základě vlastního šetření a provedeného znaleckého posudku jsme zjistili závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací Implantabilních kardioverter-defibrilátorů (ICD) u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy ze strany zaměstnanců 1. interní kliniky – kardiologické v rozmezí doby od roku 2015 do února 2025,“ uvedl policejní mluvčí Hejtman v tiskové zprávě.
Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení, mluví o spáchání zvlášť závažných zločinů. Pachatelé se podle nich mohli dopustit „těžkého ublížení na zdraví, podvodu a přečinu ublížení na zdraví“. Pokud se tato podezření potvrdí, hrozí za ně až odnětí svobody na pět až dvanáct let. „Obviněný ale v této souvislosti prozatím nikdo nebyl,“ podotýká mluvčí olomoucké policie.
Upřesnil také, že případ souvisí se studií PROFID EHRA, na které se podílela právě Fakultní nemocnice Olomouc. Protože jde o projekt financovaný z prostředků Evropské unie, dozoruje kauzu Úřad evropského veřejného žalobce.
Nemocnice ale odmítá, že by byli pacienti v souvislosti s implantacemi ICD jakkoliv poškození. „Implantáty samy o sobě nemohou způsobit těžké ublížení na zdraví. Jsou preventivně léčebným prostředkem, který zachraňuje životy pacientům ohroženým náhlou srdeční smrtí,“ uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí Adam Fritscher.
Nemocnice podle něj neví, z čeho policie svá podezření vyvozuje. „Nejsme ani rámcově seznámeni se znaleckým posudkem a výsledky šetření, na které policie odkazuje,“ napsal Fritscher. Doplnil, že z vlastního šetření nemocnice naopak vyplývá, že se jakákoliv újma či poškození zdraví pacientů neodehrála.
Jakou odměnu lékaři dostávali, neřekneme
Podle informací Aktuálně.cz se policie začala o dění v olomoucké fakultní nemocnici zajímat jen krátce poté, co se mezi zaměstnanci rozhořel spor. Ten se týkal právě použití zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory a defibrilátory – tedy miniaturní přístroje vkládané pod kůži pacienta.
Někteří lékaři je měli údajně zašívat i do umírajících lidí, kterým už k užitku nebyly. Podle smluvní dokumentace, kterou má redakce k dispozici, totiž dostávali lékaři od výrobce těchto přístrojů za každého pacienta finanční odměnu. Jak vysoká odměna to byla, ale odmítla nemocnice sdělit. „Museli bychom o to požádat smluvního partnera,“ uvedl její mluvčí Adam Fritscher a na další dotazy už neodpověděl.
Nemůžu teďka, vzkázal exšéf kliniky
V tiskovém prohlášení pak jen uvedl, že lékaři v rámci studie porovnávali dva léčebné postupy - optimální farmakologickou léčbu doplněnou o implantaci ICD a farmakologickou léčbu bez implantace přístroje.
Na tom, jestli jsou implantace u všech pacientů zařazených do studie vhodné, ale nebyla mezi všemi odborníky shoda. Tento spor byl rovněž jedním z důvodů personálních změn ve vedení kliniky, kdy z jejího čela loni v únoru odešel profesor Miloš Táborský, kterého v září 2025 vystřídal Alan Bulava. Táborský dlouhodobě odmítá, že by při léčbě pacientů pochybil, a uvádí, že vždy postupoval v souladu s nejlepším dostupným odborným poznáním.
Redakce Aktuálně.cz loni oslovila Táborského, který 1. interní kardiologickou kliniku při olomoucké fakultní nemocnici několik let vedl, v únoru letošního roku ale ve své funkci náhle skončil. Táborský se však o dění na klinice odmítl bavit.
„Ne, děkuju. Nemůžu teďka. Já ještě dodělávám nějakou aktivitu, jo? Děkuju,“ řekl kardiolog do telefonu, když měl reagovat na vznesená podezření. Na další SMS dotazy nereagoval.
Pacienty jsme nepoškodili, hájí se nemocnice
Olomoucká nemocnice předala na základě soudního příkazu policii veškerou studijní a zdravotnickou dokumentaci a plně s ní spolupracuje, uvedli její zástupci.
„Chceme, aby se jasně ukázalo, zda skutečně někdo pochybil, popřípadě jak a proč k tomu došlo. Jsme připraveni na výsledek adekvátně reagovat. Chci znovu ujistit, že jsme pacienty ve studii opakovaně prověřili, jsou léčeni adekvátně jejich diagnózám a v souvislosti se zařazením do mezinárodní studie nedošlo k poškození jejich zdraví,“ uvedl minulý týden ředitel nemocnice Roman Havlík.
Redakce Aktuálně.cz se na dění ve Fakultní nemocnici Olomouc zeptala i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). Ten ale řekl, že prozatím žádné kroky neplánuje. Nevyšle ani do nemocnice audit. „Jakmile něco prověřuje policie, nedává smysl, aby tam chodila i kontrola z ministerstva zdravotnictví,“ řekl Vojtěch.
Současně ale připustil, že by mělo vedení resortu lépe nastavit pravidla pro klinické studie v českých nemocnicích. „Už jistý záměr mám,“ uvedl Vojtěch bez bližších podrobností.
ŽIVĚ4. den OH: Česká senzace mezi běžkaři. Tuž bude bojovat o medaili
Sledujte události a zajímavosti ze čtvrtého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
"Hlavně projeď všechny branky." Vlhová je zpět, parťačka jí ale vrhla až na dno
Téměř po dvou letech a po dvou operacích kolene se objeví znovu na lyžích v ostrém závodě a rovnou na olympijských hrách. Petra Vlhová se v úterý odpoledne představí ve slalomu týmové kombinace. Slovenská šampionka se pokusí odvrátit poslední místo, na kterém s parťačkou Katarínou Šrobovou momentálně nachází.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.
Soud v Praze uznal část amerického rozsudku proti Krúpovi ve prospěch Bakaly
Krajský soud v Praze dnes částečně uznal americký rozsudek o odškodném pro investora Zdeňka Bakalu od slovenského podnikatele Pavola Krúpy, a to ve výši zhruba 18,7 milionu dolarů (asi 381 milionů korun). V České republice to umožní exekuci. Soud v Jižní Karolíně v roce 2021 stanovil, že Krúpa musí zaplatit Bakalovi 32,4 milionu dolarů (zhruba 660 milionů korun) za to, že jej očerňoval.
Ozbrojený gang přepadl dodávku přímo na dálnici. Výbuch jak z filmu natočila kamera
Scéna jak z akčního filmu se odehrála na jedné z italských dálnic v pondělí 9. února, konkrétně u obce Tuturano, na komunikaci spojující Lecce a Brindisi. Ozbrojený gang zde za bílého dne přepadl pancéřovou dodávku, která údajně převážela cennosti. Podle zahraničních médií se poškozená firma zaměřuje na luxusní hodinky nebo i peníze.