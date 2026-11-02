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Zdravotnictví

Chystal fúzi dvou pojišťoven. Teď správní rada třetí největší pojišťovny svého šéfa odvolala

Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
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„Už nechceme být jen lokální moravskou pojišťovnou, chystáme expanzi i do českých regionů,“ ohlásil šéf třetí největší zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Současně začal připravovat i fúzi s potápějící se Revírní bratrskou pokladnou. Nic z toho už ale nedokončí. Správní rada pojišťovny ho totiž v pondělí překvapivě odvolala z funkce. „Jaké měla důvody, netuším,“ řekl Aktuálně.cz Šmehlík.

David Šmehlík, náměstek ředitele VZP
ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) David Šmehlík Foto: Říhová Michaela – ČTK / Říhová Michaela
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Síť našich smluvních lékařů bude vypadat jinak. Chceme ji rozšířit, abychom už nebyli jen lokální moravskou pojišťovnou. Chystáme expanzi i do českých regionů.“ S těmito slovy vstupoval na jaře dosavadní ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) David Šmehlík do své funkce.

Nakonec mu tyto plány ale vydržely jen sedm měsíců. Ačkoliv mu správní rada všechny záměry původně posvětila, v první listopadové pondělí ho na svém mimořádném jednání odvolala z funkce. Místo Šmehlíka pojišťovnu dočasně povede jeho dosavadní finanční ředitel Stanislav Myška. Sám Šmehlík od úterý 3. listopadu ve funkci skončí.

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„Proč se to stalo, netuším. Bylo to pro mě překvapení,“ komentoval to pro Aktuálně.cz Šmehlík. Žádné indicie podle svých slov neměl, zmínka o odvolání se podle něj neobjevila ani v programu pondělní schůze správní rady.

„Hlasování o mém odvolání se konalo až na samém konci zasedání správní rady, a to v bodě s názvem různé. Ani zástupci státu o tom nevěděli. Žádný důvod k tomu uveden nebyl,“ pokračoval Šmehlík.

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Rada prý restart schválila

Ještě v září mu přitom prý správní rada schválila všechny navržené změny. „Připravili jsme strategii rozvoje pojišťovny a nachystali nové programy. Teď na podzim jsme měli spustit velký restart pojišťovny, aby začala fungovat lépe a byla atraktivnější pro mnohem větší počet klientů. Navíc v celé zemi,“ popisuje.

V plánu byla podle Šmehlíka i fúze České průmyslové zdravotní pojišťovny s Revírní bratrskou pokladnou – tedy jednou z nejmenších zdravotních pojišťoven v zemi. „Už má platby po lhůtě splatnosti, takže jsme o tom vedli společná jednání,“ potvrdil Aktuálně.cz.

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Fúzovat se mělo začít už letos

Debaty o sloučení se podle něj vedly paralelně v obou pojišťovnách, prozatím ale plán neschválily správní rady. „Ale počítalo se s tím. Sloučit pojišťovny jsme chtěli ideálně ještě letos na podzim. Předtím to bylo jen potřeba zkoordinovat s vládou, protože k fúzi je třeba i souhlas ministerstva financí a zdravotnictví,“ vysvětlil Šmehlík.

Doplnil, že větší pojišťovna je vždy daleko odolnější vůči jakýmkoliv ekonomickým výkyvům. „Unese i případné dopady úhradových vyhlášek,“ řekl Aktuálně.cz.

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Co přesně bude po odchodu z České průmyslové zdravotní pojišťovny dělat, ještě Šmehlík podle svých slov neví. „Je to moc čerstvé,“ vysvětlil. Stále se ale chystá působit na poli veřejného zdravotního pojištění. „Pohybuju se v tomto oboru prakticky celý život, takže v tom chci i nadále pokračovat,“ uvedl.

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David Šmehlík je dlouholetý manažer, který působí v oblasti zdravotnictví. V období první vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) byl náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, od března letošního roku vedl Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Ve funkci vystřídal Vladimíra Mattu. V minulosti působil i jako poradce ministra zdravotnictví.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je druhá největší zaměstnanecká pojišťovna – registrováno je u ní více než 1,2 milionu klientů.

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