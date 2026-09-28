Chtěl posílit svaly, přivodil si otravu. Češi rádi zobají doplňky stravy, často chybně

Češi milují doplňky stravy. Utrácí za ně až dvakrát víc peněz, než je evropský průměr. Podle expertů ale může být taková „honba za zdravím“ kontraproduktivní. Potravinové doplňky totiž mohou v některých případech naopak ublížit.
Chtěl mít svaly a nekonečné libido. Polykal proto tablety s vitaminem D. Svou tělesnou schránku takto posiloval i několikrát denně.
Nakonec to ale jednadvacetiletý muž z Brna přehnal. Místo pevného těla si „vypěstoval“ otravu. „Přijali jsme ho se silnou nevolností a tlakem v břiše. Následné laboratorní testy u něj odhalily i známky poškození ledvin a podráždění slinivky břišní,“ popsali lékaři z Fakultní nemocnice Brno.
U pacienta se podle nich objevilo i bušení srdce a závratě. Léčba proto trvala celé tři měsíce.
Nedávný případ mladého muže z Moravy názorně ukazuje, jak může být „honba za krásou a zdravím“ kontraproduktivní – podle expertů mohou některé potravinové doplňky lidem spíše uškodit.
„Platí to hlavně tam, kde uživatelé nedbají pokynů výrobce a berou příliš silné dávky,“ připomíná farmaceut Josef Suchopár. Bezpečné podle něj nejsou ani takové přípravky, u nichž si lidé nepohlídají složení.
„Třeba tuhle jsem řešil problém jedné starší pacientky, která se nadchla pro tablety s extrakty z hub. Měly jí pomoci zvednout obranyschopnost organismu,“ popisuje Suchopár. To se ale podle něj nakonec nestalo. „Místo toho se ukázalo, že jedna z hub – lesklokorka lesklá neboli reishi – velice silně ovlivňuje účinky jiného důležitého léku, který měla pacientka předepsaný. Přestával jí účinkovat,“ říká.
Další lidé si podle něj kvůli doplňkům stravy přivodili kameny v močových cestách. „Způsobují je příliš vysoké dávky vitaminu C,“ podotýká expert. To ale podle něj většina lidí neví – při výběru a užívání potravinových doplňků silně tápou.
Polovina lidí zobe vitaminy denně
To potvrdily i výsledky rozsáhlého průzkumu, do kterého se pustila lékárenská společnost Pilulka spolu s agenturou Ipsos. Vyplynulo z něj, že po doplňcích stravy sahá až 84 procent Čechů. Zhruba polovina to přitom dělá denně.
Většina z nich ale netuší, jak u přípravků rozpoznat kvalitu. Přiznaly se k tomu dokonce dvě třetiny oslovených lidí. Když měli spontánně popsat, co si představují pod pojmem kvalita potravinového doplňku, zmiňovali například dostatečné množství účinné látky, kvalitní suroviny nebo dobrou vstřebatelnost přípravku. Jak si tyto veličiny pohlídat, už ale nevěděli.
„Problém je přitom v tom, že jakékoliv číslo na etiketě ještě samo o sobě kvalitu nedokládá,“ podotýká Michal Pohludka – odborný člen Pilulka Board of Advisory. Rozhodující jsou podle něj i jiné věci – původ samotné suroviny, její množství a čistota. Uživatele by měla zajímat také její forma.
Na totéž upozorňuje i Josef Suchopár. „Jak několikrát ukázaly nezávislé spotřebitelské testy, u všech doplňků se složení deklarované na obalu nemusí shodovat se skutečností,“ řekl.
Jediným vodítkem, jak se v doplňcích stravy orientovat, je proto podle něj sledovat registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Doporučuju lidem užívat jen takové preparáty, které jsou u nás registrované jako léky. Zatímco obyčejné doplňky stravy jsou totiž jenom potraviny, které nesmějí škodit, medikamenty obsahují skutečně ověřené účinné látky, které farmaceutické firmy otestovaly. Hlídá se i jejich množství,“ vysvětluje. Jakoukoliv změnu musí výrobci hlásit.
Které doplňky patří mezi registrované léky, si podle něj lidé ověří buď na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), nebo v lékárně.
Češi potravinové doplňky milují. Utratí za ně až tři miliardy korun ročně – tedy dvakrát víc peněz, než je evropský průměr. Ukázal to výzkum Health Report. Lidé podle něj vkládají do nákupního košíku nejčastěji přípravky s omega-3 mastnými kyselinami a hořčíkem, velmi často jsou to také vitaminy D3, C a K2. V módě jsou i probiotika a multivitaminy.
Podle dotazníkového šetření agentury Ipsos a Pilulky vévodí žebříčku nejužívanějších doplňků hořčík, který užívá až 60 procent lidí. Za ním následují vitaminy C a D.
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