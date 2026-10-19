Chřipka stojí stát miliardy. Pomoci má změna, na kterou lékaři čekali roky

Očkování proti chřipce už nebude jen v rukou praktiků. Zdravotní pojišťovny nově umožnily očkovat také ambulantním specialistům a lékařům v nemocnicích. Pacienti se tak k vakcíně dostanou snáz.
Chřipka každým rokem stát připraví o 27 miliard korun. Sto tisíc lidí totiž vyřadí z práce, a devět tisíc z nich dokonce uvrhne do nemocnice. Nemoc má podle propočtů Hospodářské komory obrovské socioekonomické dopady. Vedení resortu zdravotnictví spolu s pojišťovnami proto hledá způsoby, jak následky epidemií zmírnit.
A s jedním řešením přišly: rozhodly se rozšířit možnosti očkování. To nově mohou nabízet i ambulantní specialisté a lékaři v nemocnicích. Doposud očkovali především praktici. Výsledkem bylo, že si vakcínu nechávala vpíchnout jen asi pětina chronicky nemocných pacientů.
To se ale teď změní. „Pojišťovny se dohodly na tom, že odblokují kapacitu všech lékařů. Proti chřipce už může očkovat kdokoliv z nich,“ řekl ve čtvrtek na Konferenci zdravotnického práva šéf České průmyslové zdravotní pojišťovny David Šmehlík.
Žádná bariéra už podle něj neexistuje, pojišťovny kvůli tomu nasmlouvaly s nemocnicemi a ambulancemi nové výkony. „Zranitelní pacienti se tak mohou očkovat přímo při hospitalizaci v nemocnici,“ dodal.
Novinku potvrdila i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. „I my jsme všem relevantním poskytovatelům zdravotních služeb nasmlouvali nový výkon,“ napsala Aktuálně.cz.
Lékaři tak mohou využít hospitalizace pacienta k tomu, aby mu nabídli vakcínu proti chřipce. Chronicky nemocné lidi, kteří mohou bez očkování skončit až na jednotce intenzivní péče v nemocnici, mohou „podchytit“ i při běžné návštěvě ambulance.
Konec dlouhého papírování
Nikdo z nich přitom nemusí o nasmlouvání výkonu žádat, pojišťovna jim očkování proplatí automaticky. Zdravotníkům tak odpadne zdlouhavé papírování, které dosud masivnějšímu očkování chronicky nemocných bránilo.
„Týká se to přitom opravdu všech ambulantních specialistů a i nemocnic – bez ohledu na to, jestli poskytují péči akutní, následnou, dlouhodobou nebo sociálně-zdravotní,“ doplnila Plívová.
Pojišťovnu to přijde na zhruba 97 milionů korun, což je ale jen zlomek částky vydávané na léčení. Péče o pacienty s chřipkou a nachlazením se totiž každoročně vyšplhá na necelou miliardu korun.
Podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka už bylo načase, doktoři se podle něj této možnosti domáhali léta. Systém jim to ale neumožňoval.
„Teď už je třeba dořešit jen distribuci vakcín k lékařům, protože současný způsob je k nim extrémně nepřátelský,“ řekl.
Zdravotníci si podle něj musejí látky objednávat měsíce dopředu, znát k tomu potřebují i jejich počet. „Což se samozřejmě nedá odhadnout. Nikdo nemůže vědět, kolik pacientů bude mít daný rok o očkování zájem,“ vysvětlil.
Snazší by podle něj bylo, kdyby mohl lékař vakcínu jednoduše předepsat na recept a s tím pak poslat pacienta do lékárny. „Jakmile by si ji vyzvedl, lékař by mu ji jen vpíchnul,“ nastínil Kubek svou představu.
Podobně už to podle něj funguje například s nízkomolekulárními hepariny, tedy s přípravky na ředění krve. Ty se rovněž aplikují injekčně pod kůži, a to přímo v ambulanci poté, co si je pacient převezme od lékárníka. „Všem by to usnadnilo život,“ podotkl šéf komory.
Ať pojišťovny platí vakcíny všem
Pojišťovny by podle něj měli také rozšířit počet lidí, kterým očkování hradí. „Ideální by bylo, kdyby ho zaplatili všem,“ domnívá se Kubek.
I na tom už se podle Šmehlíka pracuje, vakcíny teď podle něj procházejí zbrusu novým hodnocením. Vedení resortu spolu s pojišťovnami a lékaři znovu přezkoumává přínos všech očkovacích látek a stanoví jim nové úhradové podmínky. Důvod je jednoduchý: dosavadní režim, v rámci kterého se lidem často hradily jen nejlevnější látky na trhu, se neosvědčil.
„Výhodnější cena vakcíny vždycky nemusí nutně znamenat úsporu pro systém. Jsou látky, které jsou sice cenově výhodné, ale mají také daleko kratší účinnost. Takže pokud by se to propočítalo, došli bychom k závěru, že se pojišťovnám vyplatí lidem uhradit spíš dražší očkování. A to proto, že ho lidé nemusejí podstoupit tak často,“ vysvětlil už dříve exnáměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, který nové hodnocení zaváděl.
Opětovně se zkoumá rovněž to, jestli je dané očkování ve veřejném zájmu – tedy kolik lidí vakcínu potřebuje a jak ohrožená skupina obyvatel to je.
Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně už prověrkou prošla vakcína na klíšťovou encefalitidu, nyní se hodnotí právě očkovací látky na chřipku. „Jakmile to bude hotové, rozšíříme skupinu lidí, kteří mají očkování hrazené z pojištění,“ přislíbil Šmehlík.
Boj o očkování v lékárnách
Ministerstvo zdravotnictví stále usiluje i o to, aby mohly očkování nabízet i lékárny. Šéf resortu Adam Vojtěch to řekl ve čtvrtek ve sněmovně. Snaží se prý upravit návrh, který předtím smetla ze stolu vláda – vymezila se vůči němu totiž nejenom lékařská komora, ale také všechny tři vládní strany včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).
Podle ministra pro prevenci a sport Borise Šťastného (Motoristé sobě) je novela nedotažená a nese rizika pro pacienty. „Není třeba vůbec jasné, podle jakých podmínek se má očkování indikovat. To tam zkrátka není,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Odsunuté do budoucích vyhlášek jsou podle něj i klíčové bezpečnostní podmínky – není zřejmé, jak se budou řešit případné nežádoucí reakce. „Řadu otázek přináší i to, jak bude legislativně řešená zdravotnická dokumentace – tedy její vedení a sdílení při očkování v lékárnách,“ pokračoval ve výčtu výhrad Šťastný.
Podle Vojtěcha už se resort výtkami zabývá a pokusí se je do zapracovat. „Konkrétní časový horizont, kdy to budeme mít hotové, abychom mohli návrh předložit znovu, ale ještě teď nedokážu říci,“ uzavřel.
Mohlo by vás zajímat: Lékař Petr Šonka vysvětluje, jak rozeznat chřipku a covid.
Tuk, který může prospívat zdraví. Vědci u něj našli nečekanou souvislost s psychikou
Většina lidí se snaží tělesného tuku zbavit. Ne všechny jeho druhy ale fungují stejně. Rozsáhlá studie publikovaná v časopise Nature zjistila, že lidé s aktivním hnědým tukem mívají méně často cukrovku, některá onemocnění srdce a cév i psychiatrické potíže včetně deprese a úzkosti. Vědci teď zkoumají, co za touto souvislostí stojí.
Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Londýnem se prohnala ničivá vlna, jenže tehdy nepršelo
Zní to jako historka vymyšlená po několika půllitrech. V říjnu 1814 ale skutečně v jednom z londýnských pivovarů praskla obří káď s porterem a masa piva se vyvalila do ulic. Katastrofa si vyžádala osm obětí. Překvapivé je i to, co následovalo: pivovar nebyl shledán odpovědným a nejznámější příběh o katastrofě si zřejmě vymyslely až další generace. Co se v ulicích Londýna tehdy skutečně odehrálo?
Zdražení Lítačky? Pražská MHD bude i tak extrémně levná, ukazuje srovnání
Už dvanáctým rokem mohou Pražané neomezeně využívat služeb celé sítě MHD za pouhou desetikorunu denně. Kandidát na primátora Petr Hlaváček z vítězného hnutí STAN to chce změnit. Zdražení Lítačky by však muselo být opravdu razantní, aby se její cena dostala na úroveň obvyklou v jiných evropských metropolích, vyplývá z aktuálních dat.
Video: Rusové zaútočili na vlastního vojáka. Chtěl se vzdát
Vylezl ze zákopu s rukama nad hlavou a mával bílou látkou, aby dal najevo, že se vzdává. Místo zajetí ho ale podle ukrajinské armády zasáhl dron jeho vlastních jednotek. Zraněného Rusa nakonec z bojiště evakuovali právě ti, proti nimž ještě před chvílí bojoval.