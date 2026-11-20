Polovina Čechů už využila umělou inteligenci v souvislosti se zdravím, lékařům ale dál důvěřují víc. Jakou roli má AI v péči o pacienty hrát a kdo ponese odpovědnost za její chyby? O budoucnosti medicíny budou na debatě Aktuálně.cz LIVE: Nemocnice zítřka diskutovat chirurg Tomáš Šebek, onkolog Luboš Petruželka či odborník na etiku AI David Černý.
Těmto otázkám se bude věnovat Aktuálně.cz LIVE: Nemocnice zítřka. Akce se koná v pondělí 23. listopadu od 17 hodin v pražském Scott.Weber Workspace – Port7. Vystoupí mimo jiné chirurg a humanitární lékař Tomáš Šebek, onkolog Luboš Petruželka a filozof a odborník na etiku AI David Černý. Debaty se zaměří na zavádění zdravotnických technologií i na roli umělé inteligence v péči o zdraví.
Vstupenky jsou k dispozici na webu akce.
Co znamená diagnóza, kterou mi právě sdělil lékař? Na co se mám zeptat při další návštěvě? A jak upravit jídelníček? Češi se stále častěji obracejí s podobnými dotazy na umělou inteligenci (AI), vyplývá z letošního ročníku studie STADA Health Report.
V jejím rámci na své zvyklosti týkající se zdraví odpovídalo 18,5 tisíce Evropanů, mezi nimi i tisícovka Čechů. A velká část odpovědí se týkala právě AI.
„Umělá inteligence se velmi rychle stává součástí toho, jak lidé o zdraví přemýšlejí. Ve srovnání s minulým rokem už nejde o okrajový jev, ale o nástroj, který část populace běžně používá,“ hodnotí výsledky průzkumu Martin Šlégl, generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Pharma CZ.
Umělou inteligenci v souvislosti se zdravím nějakým způsobem využilo loni už 50,5 procenta českých respondentů. Což je řadí zhruba do poloviny evropského žebříčku.
Podobně jsou na tom Rakušané či Poláci. Směrem na západ pak využití umělé inteligence klesá, naopak nejvyšší je na Balkáně a v jihovýchodní Evropě – s „doktorem AI“ se radí zhruba tři čtvrtiny Srbů a Rumunů.
Co se týče Čechů, hodně o využití AI v souvislosti se zdravím rozhoduje jejich věk. Nejaktivnější jsou lidé mezi 25 a 34 lety, mezi nimiž se o radu na umělou inteligenci obrací 78 procent. Také obecně platí, že ji častěji využívají ženy než muži.
Důvěra vůči umělé inteligenci však není bezbřehá. Naopak. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by sice zvážilo celkem 56 procent Čechů. Když ale měli odpovědět, jak konkrétně, tak jen devět procent uvedlo, že jsou radám AI hodně otevření.
Celkem 18 procent by ji využilo jen pro druhý názor, 15 procent u drobných či specifických potíží a 13 procent za podmínky, že by doporučení AI následně zkontrolovali zdravotníci z masa a kostí.
Jen dvě procenta respondentů uvádějí, že už nyní věří diagnóze od AI stejně jako diagnóze od lékaře. Čtyři pětiny by takovým závěrům naopak nevěřily nikdy.
„Data jasně ukazují, že důvěra ve zdravotnictví stojí především na odbornosti a lidském kontaktu. AI může pomoci s orientací, přípravou nebo rychlejším přístupem k informacím, lékaře ale Češi stále vnímají jako nenahraditelnou autoritu,“ uzavírá výsledky průzkumu Šlégl.
Jak se nové technologie zapojí do léčby Čechů? Jak budou vypadat české nemocnice zítřka? Budou nás stále léčit především živí doktoři, nebo je postupně nahradí stroje? Za jak dlouho to případně bude? A kdo ponese odpovědnost za to, že se léčba v některých případech nezdaří, nebo dokonce pacienta poškodí?
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ Kyjev čelil dalšímu ruskému útoku. Zemřeli tři lidé, poškozeny jsou mosty
Kyjev v noci na pátek čelil dalšímu útoku ruských balistických střel, podle ranních informací tamních úřadů si údery vyžádaly tři mrtvé a zasáhly tři mosty přes řeku Dněpr. Starosta města Vitalij Kličko už v noci informoval o požárech budov nejméně ve třech čtvrtích, včetně centra hlavního města.
Polsko prověřuje pád neznámého objektu, hasiči vyjeli k Rudniku nad Sanem
Polská armáda na dvou místech v regionech u hranic s Ukrajinou prověřuje informace o možném zřícení neznámého objektu. Vyplývá to z vyjádření zástupce polských ozbrojených sil v médiích. Polský premiér Donald Tusk uvedl, že aktuálně nehrozí nebezpečí vzdušného útoku.
Nenechte si ujít: Potměšilá série fiktivních dokumentů či politický thriller Spravedlnost
Zábavný dokumentární exkurz do historie kinematografie, německý politický thriller plný ožehavých témat, koncert dvou velkých jmen české elektronické scény, stále aktuální antická komedie Lysistrata ve Studiu Hrdinů i výstava Jana Kalába, která propojuje sochařství, malbu a architekturu.
Lula slibuje seniorům důstojný život. V Brazílii pro ně chce zřídit ministerstvo
Brazilský prezident c Lula da Silva ve čtvrtek oznámil, že vytvoří ministerstvo pro záležitosti seniorů, informovala agentura EFE. Podle ní se tak počet ministerstev federální vlády zvýší na 39.
Krabi na Vánočním ostrově započali svou každoroční pouť k moři
Více než 100 milionů červeně zbarvených krabů druhu Gecarcoidea natalis zahájilo tento týden na Vánočním ostrově svou každoroční migrační cestu z lesa k moři. Příprava na jejich pouť ochráncům zvířat zabrala několik měsíců, upozornila agentura AFP. Krabi se do vody přesouvají za účelem rozmnožování.