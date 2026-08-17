Budoucnost Podolí je nejistá. Ikonickou porodnici může čekat velká změna

Už jednou málem skončila. Z ikonické podolské porodnice se mělo stát v 90. letech minulého století kasino nebo hotel. Před plány tehdejšího ministerstva zdravotnictví ji zachránily jen protesty lékařů a petice matek. Teď ale debaty o osudu tohoto ústavu znovu ožívají. Opět se objevují spekulace, že má uvolnit místo nějakému komerčnímu projektu. Například apartmánům.
Dětí se rodí stále míň, pět pražských porodnic je proto luxus. Jednu z nich zrušíme. S takovým plánem přišel v polovině devadesátých let minulého století tehdejší šéf resortu zdravotnictví Jan Stráský (ODS). Škrtnout chtěl konkrétně podolský Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD). Mělo se z něj stát kasino nebo hotel.
Narazil ale na odpor. Lékaři se bouřili a matky podepisovaly petice. Podporu nenašel ani na tehdejším pražském magistrátu, i ten se jeho vizi postavil. Ikonická podolská porodnice proto na břehu Vltavy zůstala.
Jenomže dnes se debaty o konci ústavu vracejí. Probudil je záměr premiéra Andreje Babiše (ANO) překopat celé pražské zdravotnictví. Tři fakultní nemocnice mají do deseti let skončit – spolknout je má zbrusu nová „supernemocnice“ na Vinohradech. K tomu se má zmodernizovat i porodnice U Apolináře, která stojí sotva 2,5 kilometru od podolského zařízení. Vláda hodlá do modernizace nasypat až čtyři miliardy korun.
Výhled na Vltavu a tenisové kurty
„Znovu se tak začíná řešit, co bude s Podolím. V souvislosti s klesající porodností se mluví o tom, že by se mohlo zařízení spojit s Apolinářem. Místo podolské porodnice by se pak postavily apartmány,“ řekl Aktuálně.cz zdroj obeznámený s přípravami, který si přál utajit své jméno. Podolskou porodnici totiž tvoří unikátní komplex budov, navíc stojí na lukrativních pozemcích. „Je z nich výhled na Vltavu a v blízkosti jsou tenisové kurty,“ dodal. Developeři tak o objekt jeví zájem.
Muž ale současně podotkl, že jde prozatím jen o pracovní plány. Současná vláda je stále neprojednala.
„Do záměrů restrukturalizovat nemocniční síť ale zapadají. Dětí se totiž rodí stále míň a udržet všechny ústavy už nebude možné. Podle toho, co vzejde z nadcházejících analýz, by se mělo postupně zrušit buď 22, nebo dokonce 49 porodnic po celém Česku,“ řekl. Nepůjde přitom jen o venkovské porodnice, padnout musí i některý z pražských ústavů. Těch je v současné době šest.
Podobně se vyjádřil i další zdroj blízký ANO, který si rovněž přál zůstat v anonymitě. „I já jsem o tom slyšel. Pokles porodnosti je enormní a Podolí stojí na velmi hezkém místě. Budovy by se tak daly dobře prodat,“ řekl Aktuálně.cz. I podle něj se proto o této variantě debatuje.
Sám premiér Andrej Babiš, který chce mít přestavbu pražského zdravotnictví pod dohledem, navíc tyto spekulace nepopřel. Přiznal, že se v porodnici u Apolináře chystá náročná rekonstrukce – vláda ji chce zmodernizovat za čtyři miliardy korun. Potvrdil také, že už se další kapacity budovat nebudou. Naopak. „V nové pražské nemocnici se s porodnicí nepočítá,“ napsal Aktuálně.cz v textové zprávě.
Na přímý doplňující dotaz, jestli chce zachovat i ikonickou podolskou porodnicí, už ale Babiš nereagoval.
Čtyři tisíce dětí ročně
Ústav pro péči o matku a dítě stojí na podolské stráni pod Vyšehradem od roku 1914. Původně vznikl jako moderní sanatorium, které si vysnil tehdy mladý pražský lékař Rudolf Jedlička. Ten chtěl zbudovat pokrokový špitál, ve kterém by se pacientům dostalo komplexní péče na jednom místě – od diagnózy až po rekonvalescenci. Navíc v mnoha oborech.
Sanatorium postavil jako komplex složený ze čtyř křídel, která jsou k sobě připojená pouze centrální vstupní halou.
Teprve až po druhé světové válce se zařízení soustředilo jen na ženy, rodičky a novorozence. Od té doby se v ústavu narodilo přes 120 tisíc dětí – z toho 3600 dvojčat, 54 trojčat, jedna čtyřčata a jedna paterčata. V současnosti tam přijdou na svět průměrně čtyři tisíce miminek ročně.
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