Bude nás léčit živý doktor, nebo AI? VZP plánuje revoluci, chce otevřít dveře medicíně budoucnosti

Žádné čekání na razítka a nekonečné papírování. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce urychlit vstup nových technologií do léčení. Některé pomůcky bude lidem proplácet i přesto, že ještě neprošly standardním řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jejich účinnost si chce VZP ověřovat sama, mezitím jim stanoví jen dočasnou úhradu. Začít chce s takovými, jaké mohou odhalit a potlačit rakovinu.
„Už několik měsíců řeším obrovské dilema,“ přiznává sedmapadesátiletý Zdeněk. Před dvěma lety málem zemřel, když na dovolené prodělal plicní infarkt – kvůli embolii mu odumřel kus plicní tkáně. Od té doby musí polykat léky na ředění krve, podle lékařů už je nikdy nesmí odložit. „Problémy se mi totiž při vysazení vracejí, sraženiny se mi v krvi stále dělají,“ svěřil se.
Jenomže to s sebou přináší jednu zásadní komplikaci: Zdeněk si nemůže nechat vyšetřit střevo. „Chtěl bych jít na kolonoskopii a zjistit, že mi nehrozí rakovina střeva. V rodině jsme ji totiž měli,“ vysvětluje.
Toto vyšetření ale vyžaduje, aby svoje léky chvíli neužíval. I velmi drobné poranění střeva by totiž mohlo vyvolat silné krvácení a potíže. „Přestat užívat léky je ale ještě nebezpečnější,“ říká.
Částečným řešením by pro něj mohla být takzvaná kapslová kolonoskopie. Při té se do střeva nezavádí žádná hadice, pacient jen spolkne malou kapsli s kamerami. Ta postupně prochází trávicím traktem a pořizuje snímky tlustého střeva. Vyhodnotí je umělá inteligence.
Podpora nových technologií
Teprve když lékař objeví problém, navrhne, co dál. Jenomže tuto metodu pojišťovny standardně nehradí. To by se ale mohlo změnit.
Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov se totiž rozhodl nové technologie podpořit. To, které z nich začne pojišťovna nově lidem platit, chce určovat mnohem rychleji. „Do medicíny vstupují stále modernější prostředky – řadě lékařů už v diagnostice pomáhá třeba umělá inteligence nebo vzdálený monitoring pacientů,“ říká. Nové možnosti se objevují i v léčbě.
Jenže úřady, které nové technologie sledují a vpouštějí na trh, podle něj nestíhají. „Vývoj inovací je příliš překotný a často předbíhá možnosti legislativního procesu,“ vysvětluje Duškov. Pojišťovny tak podle něj nemají žádný nástroj, jak vybrané metody lidem hradit.
Šéf pojišťovny proto vymyslel způsob, jak dnešní zkostnatělé řízení prolomit. Místo aby pojišťovna čekala na verdikt lékového ústavu, který pomůckám stanoví úhradu i v několikaletém správním řízení, vypíše krátkodobé pilotní projekty. V těch si účinnost nových technologií ověří sama.
Nejprve rakovina, pak cukrovka a demence
„Tím to zrychlíme – pilotní projekty totiž budou trvat jen rok nebo dva. Pojišťovna během nich stanoví pomůckám podmíněnou úhradu,“ nastiňuje Duškov. Pokud se prostředky skutečně osvědčí, zařadí je pojišťovna do plateb nastálo.
VZP už s tím i začala – první výzvy pro výrobce a výzkumná centra vypsala letos v září. Jako první se jí mohou hlásit vývojáři takových inovací, jaké slouží k odhalení a léčbě rakoviny. Přednost přitom dostanou hlavně takové metody, jaké budou cílit na nejčastější typy nádorů – tedy na rakovinu prsu, kůže, plic, střeva a slinivky břišní.
Později se chce zaměřit i na cukrovku, nemoci srdce nebo demenci.
„Neplánujeme samozřejmě žádný experiment bez pravidel – všechny zkoušené novace budou pod přísnou kontrolou. Úhrady i účinnost všech výrobků bude hodnotit skupina expertů složená nejenom z lékařů, ale i dalších odborností. Bude tam i sociolog, aby posoudil jejich společenský dopad,“ uvedl Duškov pro Aktuálně.cz. Doplnil, že data si k tomu pojišťovna nasbírá vlastní.
Zkostnatělý systém
„Díky tomu budeme sami dobře vědět, nakolik se nám daná metoda či pomůcka vyplatila – tedy že pacientům skutečně pomohla a nám ušetřila peníze,“ řekl šéf pojišťovny.
Osloveným odborníkům se zatím nápad zamlouvá. Třeba kardiolog Petr Neužil z pražské Homolky uvedl, že podobný systém viděl i v Německu. „Dobré je na něm nejenom to, že se pacienti dostanou dřív k moderním technologiím, ale i jasná zpětná vazba. Pojišťovna si na vlastních datech ověří, že platí skutečně jenom to, co se ukáže jako účinné a efektivní,“ řekl Aktuálně.cz. Inovací totiž podle něj rychle přibývá, ale jen některé přinesou pacientům skutečný profit na zdraví.
Podle experta na zdravotnictví Pavla Vepřeka je důležité i to, že se pojišťovna snaží prolomit současný nepružný systém stanovení cen a úhrad. „Česko totiž prozatím žádný funkční systém, který by umožňoval vstup nových technologií do zdravotnictví, nemá.
Prozatím to fungovalo tak, že když chtěl nějaký výrobce úhradu od pojišťoven, musel si to prolobbovat na ministerské komisi pro seznam výkonů. Ta přitom nerozhodovala nad konkrétními daty, ale podle nejasných pravidel,“ řekl.
Poté co výrobek dostal úhradu, už se o něj podle Vepřeka nikdo nezajímal. „Nikdo nezkoumal, jestli to mělo nějaký zdravotní a nákladový efekt. Takže pokud to teď začne pojišťovna otevřeně posuzovat nad konkrétními daty, která během pilotního projektu sama nasbírá, tak je to jenom dobře,“ zhodnotil.
Bude nás léčit živý doktor, nebo AI?
Nové technologie chce ale Všeobecná zdravotní pojišťovna použít i v jiných případech – například při sledování, jestli se pacient v nemocnici nenakazil odolnou nemocniční infekcí. Takzvanými nozokomiálními nákazami, které na pacienty číhají právě při pobytu ve špitále, se totiž podle Státního zdravotního ústavu každoročně nakazí kolem 150 tisíc pacientů. Deset tisíc z nich nakonec infekci podlehne.
Jaké inovace dostanou zelenou jako první? V čem to pomůže pacientům? Jak ovlivní umělá inteligence medicínu zítřka – bude nás léčit živý doktor, nebo umělá inteligence? A co z toho nám zaplatí zdravotní pojišťovna?
O tom všem budeme debatovat v pondělí 23. listopadu v prostorách Scott.Weber Workspace – PORT7 s lékaři, experty na zdravotnictví, odborníky na AI, stejně jako s technologickými inovátory a zástupci pojišťoven a státu.
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