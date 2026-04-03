Bude lákat cenou a zabrání výpadkům. Česku se rýsuje překvapivý dovozce léků

Jakmile se začalo hovořit o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, zrodily se i plány využít její farmaceutický průmysl. „Ukrajinská léčiva totiž mohou sehrát pozitivní roli a utlumit evropskou závislost na dodávkách přípravků z mimoevropských regionů,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Josef Suchopár, expert na léčiva a někdejší náměstek ministra zdravotnictví.
To by bylo podle Suchopára velmi žádoucí. Výpadky medikamentů jsou totiž stále častější – podle České asociace farmaceutických firem je v posledních letech zažily dokonce tři čtvrtiny evropských zemí. Ve třetině států přitom nemocniční lékárníci udávají, že se s jakýmkoliv nedostatkem potýkají na týdenní bázi.
Mezi hlavní důvody přitom patří právě to, že až 40 procent substancí pro výrobu léčiv pochází z Číny.
Ukrajina už nebude jen obilnicí Evropy. Podle Evropského parlamentu by měla kontinent zásobovat i léky. Je to reálné?
Ano, je to velmi reálné. Léky se totiž na Ukrajině vyrábějí v desítkách podniků, produkují tam širokou škálu medikamentů. Doposud si je Ukrajina vyráběla zejména pro svou vlastní potřebu, status kandidátské země Evropské unie to ale zásadně mění. Přípravy na dodávky léků do unie už běží.
Jak jsou daleko?
Určitě to není tak, že by se sem začaly ukrajinské léky vozit za pár měsíců. K jejich vstupu na evropský trh je nezbytné, aby ukrajinští výrobci splnili přísné normy, které Evropská unie po všech takových dodavatelích požaduje. Ukrajina se také musí zapojit do celoevropského systému, v němž se ověřuje pravost léčiv pomocí 2D kódů nebo do něhož se hlásí všechny nežádoucí účinky. Na tom už se ale úspěšně pracuje.
Ukrajina se už například zapojila do evropské Aliance pro kritické léky (CMA) – to je iniciativa, která se snaží zabránit nedostatku kriticky důležitých léčiv v unii. To se stalo už před dvěma lety. Nyní země postupně přijímá i pravidla pro společné unijní nákupy léků a vakcín. Velmi zásadním milníkem je také vznik jednotné lékové agentury, která na Ukrajině postupně sjednocuje dříve roztříštěné kompetence v oblasti registrace a dohledu nad léčivy. Pro zapojení do evropského systému je to klíčový krok. Plná funkčnost této instituce se očekává v roce 2027.
Nakolik může tyto plány narušit válka s Ruskem?
Samotné legislativní a administrativní přípravy válka nezastavila. Naopak, v některých ohledech je spíš urychlila. Aktuálně tak vidíme, že už se Ukrajina výrazně posunula. Dosáhla opravdu vysokého stupně přiblížení svého farmaceutického práva normám EU. Výroba léčiv je sice stále zatížená bezpečnostními riziky, farmaceutický sektor ale prokázal značnou odolnost. Produkce pokračuje, byť v omezeném režimu. K plošnému kolapsu nedošlo.
Sortiment je široký
Co vlastně můžeme z Ukrajiny očekávat? Jaký typ přípravků se tam vyrábí?
Očekávat lze široké portfolio léčiv. Základem ukrajinské produkce jsou generika, tedy cenově dostupnější varianty originálních léků. Ta tvoří naprostou většinu tamní produkce. Sortiment je přitom opravdu velmi široký – od antibiotik přes kardiovaskulární léčiva až po přípravky pro léčbu chronických onemocnění, jako je diabetes nebo deprese.
Do budoucna se ale Ukrajině rýsují i možnosti vyrábět inovativní léky – tedy drahé přípravky chráněné patentem. Některé firmy už s ní navazují výrobní partnerství a zvažují rozšíření aktivit na Ukrajinu – pravděpodobně mají zájem přesunout tam část své výroby, protože to pro ně bude z různých důvodů výhodnější.
Vyrábí Ukrajina kvalitní léky?
Ano, o tom už dnes není pochyb. Ukrajinský farmaceutický průmysl prošel v posledních letech významnou transformací a jeho legislativa i regulační rámec se postupně přibližují evropským standardům. To významně posiluje důvěru v bezpečnost a kvalitu ukrajinských léčiv.
Proč vlastně Ukrajina nedodávala léky na evropský trh už v minulosti?
Hlavním důvodem byla právě skutečnost, že jejich farmaceutický průmysl nebyl doposud na přísné podmínky Evropské unie připravený. Dalším důvodem bylo to, že tyto léky nebyly registrovány v žádné ze zemí sedmadvacítky, protože vstup na evropský trh je obecně spojený s vysokou administrativní i finanční náročností. Dnes už ale Ukrajina v odstraňování těchto bariér pokročila.
Pokud se k nám ukrajinské léky skutečně dostanou, co to bude znamenat? Pomůže nám to „zalátat“ výpadky některých přípravků z trhu? Nebo zmírnit závislost Evropy na dodávkách léků z Číny?
Obojí. Ukrajinská léčiva skutečně mohou sehrát pozitivní roli a utlumit evropskou závislost na dodávkách přípravků z mimoevropských regionů. Můžou tak pomoci se stabilitou dodávek.
Dalším přínosem může být i fakt, že ukrajinské léky jsou cenově velmi přístupné. Historicky byly vždy výrazně levnější než podobné medikamenty v unii. Podle mě zůstanou cenově atraktivní i poté, co se sladí s evropskými požadavky na kvalitu a bezpečnost.
Dá se tedy očekávat, že to zahýbá i cenami léků v Evropě? Ptám se hlavně kvůli tomu, že si některé země včetně Česka stanovují maximální ceny svých léčiv podle průměru tří nejlevnějších medikamentů v Evropě…
Určitý vliv očekávat lze. Jakmile se ukrajinská léčiva začnou ve větší míře registrovat v členských státech unie, může to v některých případech skutečně vytvářet tlak na pokles cen. A to i v zemích, jako je Česká republika.
Budou mít z propojení prospěch i obyvatelé Ukrajiny?
Ano a pravděpodobně velmi významný. Integrace s evropským trhem přináší nejen exportní příležitosti, ale i lepší dostupnost moderní léčby na domácím trhu.
Historicky byl ukrajinský systém veřejného financování zdravotní péče omezený a dostupnost hrazených léčiv byla nízká. Postupná integrace do evropských struktur, včetně účasti na nákupních iniciativách, ale v budoucnu dostupnost moderních léčiv i vakcín zlepší. Zavádění evropských standardů současně vytváří tlak na celkovou modernizaci systému. Pro ukrajinské pacienty to znamená postupné zlepšování dostupnosti i kvality zdravotní péče.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.