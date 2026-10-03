Životně důležité léky přestávají fungovat. Lidé můžou začít umírat i na běžné nemoci

Experti přišli s alarmujícím zjištěním: Česko nedokáže ukočírovat spotřebu antibiotik. Nemocniční lékaři jich pacientům podávají až o 190 procent víc, než je obvyklé jinde v Evropě. Světová zdravotnická organizace přitom upozorňuje, že by se mělo antibiotiky šetřit. Přestávají totiž účinkovat.
Bílé nemocniční lůžko bylo to poslední, co viděli. Zhruba pětistovka pacientů ve špitálech po celém Česku umírá každoročně na obyčejné infekční onemocnění. Zabíjí je běžná bakterie. Na zápal plic s vysokými horečkami nezabralo jediné antibiotikum.
Léky, které přemáhaly infekce, totiž přestávají účinkovat. Náhrada za ně není. Lidem proto hrozí, že budou znovu umírat na běžné nemoci.
„Už nyní v Česku každoročně zemře kvůli antibiotické rezistenci víc lidí, než kolik jich zahyne při dopravních nehodách,“ potvrzuje Helena Žemličková z Národní referenční laboratoře pro antibiotika Státního zdravotního ústavu (SZÚ). S antibiotiky by se proto mělo nakládat velmi obezřetně.
Jenomže nová data Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ukazují, že se to v Česku nedaří. A to ani v samotných nemocnicích. Lékaři tady lidem podají až o 190 procent denních dávek antibiotik víc, než je běžné jinde v Evropě.
„Což je samozřejmě špatně. Česko má vůbec nejvyšší spotřebu antibiotik v lůžkové péči v unii. Suverénně porážíme dokonce i léta opovrhované Řecko, které bylo dlouhou dobu v přístupu k těmto lékům extrémně benevolentní,“ komentuje data předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. Nyní ale řeckou pozici přebírá právě Česko.
Spotřeba antibiotik v nemocniční péči v různých zemích EU v letech 2020 až 2024
Vyjádřeno v denních dávkách na 1000 obyvatel
Země
2020
2021
2022
2023
2024
Rakousko
1,67
1,63
1,69
1,78
1,89
Belgie
1,41
1,43
1,48
1,50
1,57
Bulharsko
2,09
2,20
1,57
1,66
1,99
Chorvatsko
1,61
1,93
1,98
2,08
2,18
Kypr
-
-
-
-
1,56
Česko
-
2,86
3,15
3,17
2,50
Dánsko
1,75
1,80
1,83
1,91
1,92
Estonsko
1,65
1,41
1,61
1,54
1,62
Finsko
1,94
1,84
1,98
1,84
1,78
Francie
1,64
1,69
1,75
1,72
1,79
Německo
-
-
-
1,65
1,73
Řecko
1,74
1,77
1,73
1,80
2,08
Maďarsko
1,21
1,12
1,04
1,07
1,06
Island
1,11
1,02
1,13
1,15
1,22
Irsko
1,47
1,49
1,67
1,77
1,89
Itálie
1,92
1,54
1,80
1,90
1,91
Lotyšsko
1,92
1,48
1,51
1,57
1,71
Litva
2,31
1,95
2,33
2,41
2,27
Lucembursko
1,27
1,28
1,41
1,50
1,50
Malta
2,17
1,68
2,26
2,03
2,22
Nizozemsko
0,76
0,70
0,75
0,77
0,79
Norsko
1,16
1,14
1,24
1,26
1,26
Polsko
1,36
1,40
1,33
1,39
1,42
Portugalsko
1,45
1,54
1,72
1,72
1,80
Rumunsko
1,43
1,38
1,39
1,54
1,69
Slovensko
1,27
1,43
1,13
1,10
1,12
Slovinsko
1,32
1,42
1,48
1,49
1,54
Španělsko
1,56
1,49
1,52
1,59
1,45
Švédsko
1,42
1,40
-
-
-
Průměr EU
1,59
1,55
1,61
1,66
1,67
Zdroj: ECDC
„Výsledkem toho je, že u nás letí rezistence na antibiotika prudce nahoru. A s tím bohužel přichází i celá řada dalších problémů,“ dodává Dlouhý.
Kromě toho, že přibývá těžce léčitelných případů, rostou i výdaje zdravotních pojišťoven. Třeba největší Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) nabobtnaly jen během posledních čtyř let účty za antibiotika o 28 procent.
„Zatímco v roce 2020 jsme za tyto léky zaplatili 794 016 000 korun, o čtyři roky později už to bylo přes miliardu,“ potvrzuje její mluvčí Viktorie Plívová.
Ještě hůř je na tom Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČZPZ), která ve stejném roce musela na léčení bakteriálních infekcí přidat dokonce 38 procent. „Náklady tak překročily sumu 210 milionů korun,“ uvádí ve své zprávě.
Odborníci už proto řeší, co s tím. Podle Dlouhého by měly všechny nemocnice povinně přijmout speciálního antibiotického konzultanta. Ten by pak řídil antibiotickou politiku špitálu.
„Dnes v řadě míst nikoho takového nemají, nikdo to po nich nevyžaduje. Žádného odborníka-infektologa nezaměstnává až 43 procent nemocnic,“ přibližuje odborník.
Užitečná „ilegální aktivita“
Do legislativy by se podle něj mělo konečně zakotvit i takzvané antibiotické středisko – tedy specializované zdravotnické pracoviště, se kterým by lékaři mohli nasazení antibiotik konzultovat. Středisko by také mělo sledovat odolnost bakterií vůči lékům.
„Dnes sice tato střediska v řadě míst fungují, v legislativě ale jejich působnost a pravomoci nejsou vymezené. Nejsou upraveny ani jejich rozhodovací kompetence v antibiotické politice,“ upozorňuje Dlouhý.
„Takže pokud to dnes někdo provozuje, dopouští se v podstatě ilegální aktivity – a to přesto, že se na antibiotické středisko často odvolává i Státní ústav pro kontrolu léčiv při stanovení úhrady antibiotikům,“ dodal.
Vedení resortu zdravotnictví souhlasí – v dokumentu s názvem „Zdraví 2035“ s antibiotickými programy a konzultanty skutečně počítá. Chce, aby si nemocnice takové programy zavedly a podávání antibakteriálních přípravků mnohem lépe hlídaly.
Jako praktická pomůcka jim k tomu mají sloužit takzvané „checklisty“. Tedy jednoduché seznamy bodů, podle nichž si zdravotník ověří, že postupoval správně.
„Antibiotická rezistence totiž představuje závažnou a rostoucí hrozbu pro veřejné zdraví. Kromě zdravotních dopadů má navíc i zásadní ekonomický rozměr – výrazně zvyšuje náklady na léčbu, hospitalizace a zdravotní péči obecně,“ uzavírá Pavel Dlouhý.
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