Babiš ztrácí trpělivost s Vojtěchem. Ostrý dopis odhaluje, co mu vytýká

Pod ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) se rozhoupala židle. V kuloárech už se pár týdnů spekuluje o tom, že je s ním premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nespokojený a chce ho nahradit. Nyní tyto dohady ještě zesílily. Na ministerstvo zdravotnictví totiž dorazil ostrý vytýkací dopis. Přímo ze Strakovy akademie. Redakce Aktuálně.cz ho má k dispozici.
V balíku peněz na zdravotnictví jsou díry. Zalepte je, vyzval premiér Andrej Babiš svého svého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Z podkladové analýzy, která byla zpracovaná pro potřeby vlády, totiž podle něj vyplynulo, že by se v resortu dalo snadno uspořit 15 až 18 miliard korun. Nejsou k tomu ani potřeba žádné složité legislativní změny.
Vojtěch má ale zabrat i tam, kde úprava zákonů nutná je. „Konkrétní kroky očekávám v nejbližších týdnech,“ napsal předseda vlády v dopise z 16. června.
Babiš v něm vypíchl i některé své priority. Je jich celkem osm. Po Vojtěchovi například chce, aby bezodkladně zavedl povinné elektronické žádanky. Ty totiž doposud povinné nejsou, resort je začátkem ledna spustil jen v pilotním režimu.
Kromě toho by mělo vedení resortu umožnit i sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami.
Babiš tlačí i na rozšíření jednodenní chirurgie a celkovou přeměnu nemocniční sítě. Dnes je totiž podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) až 44 procent akutních nemocničních lůžek neobsazených. „Zahájení práce na transformaci lůžkového fondu by se mělo odehrát ve spolupráci s kraji,“ uvádí se v dopise.
Měsíční lhůta
Vojtěch by měl také uvolnit ruce praktickým lékařům, aby mohli předepisovat daleko víc medikamentů, nebo rozšířit kompetence sester. To by mělo zpřístupnit a zlevnit péči o chronicky nemocné. Dalším požadavkem je centralizace nákupů zdravotnických prostředků a zpřísnění dohledu nad jejich cenami.
„Za prioritu považuji také zahájení věcné přípravy restrukturalizace pražské nemocniční sítě ve variantě koncentrace péče do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to v koordinaci s dotčenými krajskými a akademickými institucemi,“ napsal šéf kabinetu Vojtěchovi.
Důrazně ho přitom žádá, aby mu přesný harmonogram konkrétních opatření předložil nejpozději do 30 dnů.
Kdo by mohl vystřídat Vojtěcha
V kuloárech už se proto objevují jména lidí, kteří by mohli Vojtěcha ve vedení resortu zdravotnictví nahradit. Dlouhodobě se spekuluje o motoristovi Borisovi Šťastném, který aktuálně zastává post ministra sportu. Sám Šťastný informaci ani nepotvrdil, ani nevyvrátil – telefon nevzal a na pozdější dotaz Aktuálně.cz v textové zprávě nereagoval.
Pokud by post po Vojtěchovi převzal, novým ministrem sportu by se po něm měl stát Patrik Nacher (ANO).
Dalším adeptem na ministra zdravotnictví je podle zdroje blízkého ANO Jiří Votruba - současný náměstek pro léčebnou péči pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Ani on se ale o případném přesunu do čela resortu bavit nechtěl. „Já žádné informace nedávám,“ řekl jen a položil telefon.
Diplomacie, nebo komunální politika?
Adam Vojtěch by se mohl podle informací Aktuálně.cz vrátit do diplomacie – tentokrát ovšem do Španělska, což je údajně jeho vysněné místo. Druhou možností je, že se stane jedničkou na pražské kandidátce ANO v podzimních komunálních volbách.
Premiéra totiž podle informací Aktuálně.cz dlouhodobě trápí, že nemá v Praze žádné populární tváře, které by dokázaly voliče strhnout. „Babiš zkrátka Prahu neumí, nikdy tady nezískal žádný extra výsledek,“ řekl redakci pod podmínkou anonymity muž z okolí hnutí ANO.
Původního kandidáta na pražského primátora a předsedu pražské organizace ANO Ondřeje Prokopa navíc v Babišových očích poškodilo to, že zamlčel vlastnictví tří bytů v majetkovém přehledu. Upozornily na to Seznam Zprávy. Ve volebním klání už s ním proto Babiš nepočítá.
Samotný Adam Vojtěch se ke spekulacím o svém odvolání vyjádřil ve středu večer na tiskové konferenci. „Ne, já nebudu komentovat spekulace. Já se velmi pilně věnuji práci na ministerstvu zdravotnictví,“ odpověděl na dotaz novinářů.
Premiér Andrej Babiš nicméně před dvěma týdny, když redakce Aktuálně.cz psala o plánované vládní rošádě poprvé, všechny dohady popřel. Na dotaz, zda je v plánu rekonstrukce vlády včetně výměny ministra zdravotnictví, tehdy odpověděl: „Není, novináři lžou.“
Informaci, že se koncem června chystá ve Strakově akademii velká revize práce ministrů, přitom redakci potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Šéfové jednotlivých resortů podle něj budou muset prokázat, kolik už toho udělali. „Bude vyhodnocení plnění úkolů z programového prohlášení,“ potvrdil Aktuálně.cz přímo Havlíček. Kdo se dost nečinil, může podle něj na postu skončit.
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