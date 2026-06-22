Babiš určil, kde má stát supernemocnice. Vojtěchovi to oznámil v ostrém dopise

Do deseti let má změnit tvář pražského zdravotnictví. Spolknout má celkem tři fakultní nemocnice, soustředit se do ní má veškerá „velkoobjemová“ péče. Sloužit bude i Středočechům. Řeč je o nové pražské supernemocnici. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden prozradil, kde by měla nakonec stát. V dopise ministru Adamovi Vojtěchovi (ANO) nařídil, že se má při přípravách soustředit na Vinohrady.
„Za prioritu považuji zahájení věcné přípravy restrukturalizace pražské nemocniční sítě ve variantě koncentrace péče do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to v koordinaci s dotčenými krajskými a akademickými institucemi,“ stojí přímo v dokumentu, ve kterém Babiš Vojtěchovi vytýká, že v reformách nepostupuje dost rychle.
Původně se přitom hovořilo o tom, že špitál vyroste na polích u metra v Letňanech.
Jenomže podle odborníků by se tam zařízení tohoto typu nehodilo. Místo jednak naráží na nedostatek prostoru, problém by také mohla způsobit letecká radiotechnika nedalekého letiště v Kbelích – mohla by rušit provoz některých nemocničních přístrojů. Kvůli letišti by musel mít špitál také jen omezený počet pater.
Zdravotníci se navíc ozvali, že by to měli do Letňan daleko studenti lékařských fakult. Komplikovalo by se tak jejich vzdělávání.
Tam, kde měla stát onkologická nemocnice
Sám Babiš proto nedávno ve svém videu přiznal, že jsou ve hře i jiné možnosti. Například pozemky u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Můžeme tam využít území, kde minulá vláda zrušila projekt onkologické nemocnice, a přetvořit ho na novou supermoderní pražskou nemocnici,“ sdělil ve své vlastní nahrávce.
Z čerstvého dopisu, který minulý týden poslal Adamu Vojtěchovi, je přitom zjevné, že tato varianta vyhrává. Babiš v něm Vojtěcha nabádá, aby se soustředil právě na Vinohrady. „Mají totiž strategickou polohu, jsou navíc velmi blízko tramvaje i metra. Pozemky, na kterých by nemocnice vyrostla, jsou také státní. Odpadly by tedy možné tahanice s vlastníky,“ vysvětlil Aktuálně.cz zdroj obeznámený s přípravami supernemocnice, který si ovšem přál utajit své jméno.
Kapacitní studie, na základě které mělo být místo vybráno, přitom ještě není hotová. Podle vládního zmocněnce Pavla Scholze je prozatím jen vysoutěžená a zadaná. Kdo ji dostal na starosti a kolik peněz za její zpracování dostane, ale odmítl redakci Aktuálně.cz sdělit.
Ze zadávací dokumentace, která se koncem dubna objevila na serveru Tender Arena, nicméně vyplývá, že hodnota veřejné zakázky nazvaná „Analytická podpora reorganizace nemocniční péče v Praze v souvislosti s výstavbou nové nemocnice v Praze“ byla při vypsání 2,5 milionu korun. Platit ji mají tři fakultní nemocnice, jejichž provoz má v budoucnu nová supernemocnice spolknout. Tedy pražská Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Všeobecná fakultní nemocnice.
Z původních 3000 lůžek zbude čtvrtina
Co s těmito nemocnicemi po stavbě superšpitálu bude, na to Scholz rovněž neodpověděl. I to podle něj ukáže právě zmíněná studie. Na posledním jednání sněmovního zdravotního výboru ovšem zaznělo, že resort v novém zařízení počítá zhruba s 800 až 1300 lůžky. V současných třech nemocnicích, která nový špitál pohltí, přitom disponují více než 3500 lůžek.
Mezi některými poslanci proto zavládla nevole. „Jsme dost znepokojeni tím, jestli to bude stačit,“ reagoval například lidovecký poslanec a člen sněmovního zdravotního výboru Tom Philipp.
Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha je však tato obava lichá. „Ve světě je zcela běžné, že když se někde staví nová nemocnice, tak obyčejně mívá méně lůžek, než měla ta stará,“ řekl na výboru. Potřeba akutní lůžkové péče totiž podle něj neustále klesá a řada oborů se přesouvá do režimu jednodenní péče. „Projekt navíc musíme vidět v kontextu celého českého zdravotnictví,“ dodal.
Vojtěch také připomenul, že současné špitály nezaniknou úplně. Některé provozy ve stávajících areálech zůstanou. Do nové supernemocnice by se podle něj měly přesouvat spíš „velkoobjemové provozy“, jako je diabetologie nebo kardiologie. Naopak superspecializované obory, jako je třeba popáleninová medicína, chce nechat ministerstvo na dosavadním místě.
O nové pražské supernemocnici mluvili Andrej Babiš i Adam Vojtěch už před volbami. Projekt se dostal také do programového prohlášení vlády.
Podle oficiálního prohlášení ministerstva zdravotnictví a vládního zmocněnce Scholze se v průběhu času uvažovalo o čtyřech různých místech. „Mezi skutečně zvažované lokality ale patří jen dvě z nich. Ty zbylé jsou tak nepravděpodobné, že o nich ani nestojí zato mluvit,“ uvedl Pavel Scholz na posledním sněmovním výboru.
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