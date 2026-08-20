Babiš ukázal, kde má stát supernemocnice. Na analýzu za miliony nečekal

Měla o ní rozhodnout až odborná studie, za niž stát vydal 2,5 milionu korun. Rozhodnutí o pražské supernemocnici ale nakonec padlo i bez ní. Premiér Andrej Babiš (ANO) určil, že nový špitál se postaví na Vinohradech. Svůj plán už oznámil i veřejně.
Vyřešeno. Nová pražská supernemocnice bude stát na Vinohradech, ohlásil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). Pro úředníky z ministerstva zdravotnictví to žádné překvapení nebylo – předseda vlády už se k umístění nového zařízení dávno vyjádřil. V polovině června nařídil ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), aby se při přípravách soustředil už jenom na Vinohrady. Oznámil mu to ve „vytýkacím“ dopise, o němž jako první informoval deník Aktuálně.cz.
Jenomže opoziční poslance jeho verdikt zaskočil. O lokalitě totiž měla původně rozhodnout studie. Vedení resortu zdravotnictví – respektive tři jím řízené fakultní nemocnice, jejichž provoz má nový superšpitál pohltit – ji svěřilo společnosti Advance Hospital Analytics. Podle zadávací dokumentace, která se koncem dubna objevila na serveru Tender Arena, za ni měla firma dostat 2,5 milionu korun. Hotová měla být na podzim.
„Už se na ní pracuje. Bude obsahovat celkem tři nebo čtyři možné scénáře organizace pražského zdravotnictví. Všechna rozhodnutí ohledně tohoto projektu tak budou stát striktně jen na datech,“ řekl o studii náměstek ministra zdravotnictví a současně vládní zmocněnec Pavel Scholz. O plánu postupovat právě takto informoval na jednání sněmovního zdravotního výboru. Bylo to začátkem června.
Na dotazy několika poslanců Scholz dokonce potvrdil, že se bude pracovat i s „variantou nula“. Tedy že může ze studie nakonec vyplynout, že Praha žádnou supernemocnici nepotřebuje. „Na základě výsledků studie se také určí případná kapacita lůžek,“ doplnil tehdy Scholz.
„Nemuseli jsme si na nic hrát“
Část opozičních poslanců už proto netají rozpaky. „Opravdu nerozumím tomu, proč se jakákoliv studie zadávala,“ reagoval na rozhodnutí premiéra Babiše člen sněmovního zdravotního výboru a současně stínový ministr zdravotnictví za ODS Štěpán Slovák. „Jestli už bylo dávno rozhodnuto, pak jsme si na odborné analýzy nemuseli hrát,“ řekl Aktuálně.cz.
Podobně se vyjádřila i pirátská poslankyně Eva Šrámková. „Studie sice ještě nevznikla, už se ale hýbe s pozemky. Tak by to rozhodně fungovat nemělo,“ řekla. Supernemocnice je sice podle ní potřeba, vzniknout ale měla na základě dat. „Což ostatně ministerstvo původně slibovalo. Tvrdilo nám, že použije jasnou metodiku a že studie projde i zahraniční oponenturou,“ připomněla. Nakonec se ale podle ní na výsledky nečeká.
Ministr Vojtěch namítá, že k rozhodnutí byly dobré důvody. „Je to otázka majetkoprávního uspořádání,“ vysvětloval ve středu večer v České televizi. Zatímco v Letňanech by se podle něj musely složitě vykupovat pozemky, které jsou v majetku různých vlastníků, ve Vinohradech nic podobného nehrozí. Plocha je podle něj státní. „Místo je navíc dobře dostupné – nachází se blízko metra i tramvaje,“ podotkl.
Problém nevidí ani v nedokončené studii. „Ona totiž vznikne. A jejím primárním úkolem bude říct, co má nová nemocnice vlastně obsahovat,“ argumentoval ministr zdravotnictví.
I v této věci už se přitom podle poslanců vyjádřil. Na sněmovním zdravotním výboru podotkl, že chce do nové nemocnice přesunou „velkoobjemové provozy“. Půjde například o diabetologii nebo kardiologii. „Předběžně tam počítáme s 800 a 1300 lůžky,“ doplnil Vojtěch.
Naopak superspecializované obory, jako je třeba popáleninová medicína, chce Vojtěch nechat na svých místech. „Zůstanou tam, kde jsou,“ řekl. Podle poslance Slováka pak ovšem vyvstává otázka, jestli vůbec Praha jakoukoliv transformaci tohoto typu potřebuje.
Na Vinohradech chtěl Babiš i onkocentrum
O nové pražské supernemocnici mluvili Andrej Babiš i Adam Vojtěch už před volbami. Projekt se dostal také do programového prohlášení vlády.
Podle oficiálního stanoviska ministerstva zdravotnictví a vládního zmocněnce Scholze se v průběhu času uvažovalo o čtyřech různých místech. Kromě Vinohrad mezi nimi byly také pole v pražských Letňanech nebo pozemky u stávající Fakultní nemocnice Bulovka.
Babiš se ale nakonec rozhodl pro Vinohrady. „Můžeme tam využít území, kde minulá vláda zrušila projekt onkologické nemocnice, a přetvořit ho na novou supermoderní pražskou nemocnici,“ sdělil před časem ve své vlastní videonahrávce.
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