Až osm tisíc pro polepšené hříšníky. Šéf VZP láká klienty na štědré dary

Choroba, která nevznikne, nestojí žádné peníze. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov proto přichází s odvážným návrhem: Lidem, kterým se ve spolupráci s lékaři podaří zhubnout a snížit hladinu cukru v krvi, by měla pojišťovna vyplatit až osm tisíc korun. Díky tomu, že se u nich nerozvine cukrovka či jiné chronické onemocnění, totiž pojišťovna uspoří miliony.
Třeba léčba diabetu stojí pojišťovnu přes deset miliard korun ročně – za každého klienta VZP utratí v průměru 18 tisíc korun. A náklady dál skokově rostou.
„Obdobné projekty už proto fungují v řadě evropských zemí. Nejdál jsou ve Švédsku, kde takový program běží už víc než 20 let a ročně jím projde zhruba 50 tisíc lidí,“ říká Duškov. U většiny z nich přitom podle něj efekt preventivních opaření přetrvává i více než pět let. To má pozitivní dopad nejenom na rozpočty pojišťoven, ale i na životy samotných lidí.
Duškov by proto chtěl podobnou praxi zahájit i v Česku, nejprve ale jen v pilotním projektu. Pokud ho schválí i správní rada VZP, měl by začít letos v září a trval by zhruba 1,5 roku. Pojišťovna by na něm spolupracovala s odborníky z brněnského Masarykova onkologického ústavu a s praktickými lékaři Jihomoravského kraje. Zapojit by se do něj mělo asi 250 klientů, které lékaři vyberou na základě předem daných parametrů.
Odborníkům se nápad zamlouvá. „Primární prevence, založená na zdravém životním stylu, skutečně dokáže zabránit rozvoji řady civilizačních nemocí. Včetně rakoviny,“ souhlasí třeba šéf Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Do projektu se chce proto zapojit.
Chytré hodinky a další nové technologie
Žádné čekání na razítka a nekonečné papírování. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce urychlit vstup nových technologií do léčení. Některé pomůcky bude lidem proplácet i přesto, že ještě neprošly standardním řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jejich účinnost si chce VZP ověřovat sama, mezitím jim stanoví jen dočasnou úhradu. Začít chce s pomůckami pro pacienty se srdečním selháním. Tento plán už schválila správní rada.
Všechny pacienty, kteří by do projektu vstoupili, by podle něj čekalo nejprve podrobné vstupní vyšetření, poté by jim lékaři sestavili plán šitý přímo na míru. Jeho součástí by měly být například pohybové aktivity upravené podle schopností daného jednotlivce nebo nutriční poradenství. „To vše samozřejmě pod dohledem odborníků,“ podotýká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
„Kupte si letenky hned, bude hůř.“ Španělský ministr varuje před zdražováním letů
Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval k tomu, aby si lidé co nejdříve kupovali letenky, protože hrozí, že budou čím dál dražší. Informoval o tom v pondělí deník El Mundo. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě.
ŽIVĚ Rusko v noci útočilo na obytné čtvrti, zraněno bylo na Ukrajině jedenáct lidí
Jedenáct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámil ráno šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na Telegramu. Mezi zraněnými jsou dvě děti. „Noc byla mimořádně těžká,“ napsal Lysak. Rusko podle něho útoky cílilo na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.
Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat, uvedla Schillerová
Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na síti X. Vláda podle ní rozhodla o věci jednomyslně v pondělí. Podrobnosti neuvedla, očekávají se od tiskové konference.
Když agenti ukončí gala s Trumpem: někdo běží o život, jiný „evakuuje“ šampaňské
Panika, křik a zásah ozbrojených složek. Pokus o atentát během prestižní večeře Asociace korespondentů Bílého domu proměnil slavnostní večer v dramatickou scénu jako z akčního filmu.