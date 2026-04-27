27. 4. Jaroslav
Až osm tisíc pro polepšené hříšníky. Šéf VZP láká klienty na štědré dary

Veronika Rodriguez
Choroba, která nevznikne, nestojí žádné peníze. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov proto přichází s odvážným návrhem: Lidem, kterým se ve spolupráci s lékaři podaří zhubnout a snížit hladinu cukru v krvi, by měla pojišťovna vyplatit až osm tisíc korun. Díky tomu, že se u nich nerozvine cukrovka či jiné chronické onemocnění, totiž pojišťovna uspoří miliony.

Young hispanic dietitian man holding doughnut and apple smiling looking to the side and staring away thinking.
„Primární prevence, založená na zdravém životním stylu, dokáže zabránit rozvoji řady civilizačních nemocí. Včetně rakoviny,“ souhlasí šéf Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.Foto: Freepik
Třeba léčba diabetu stojí pojišťovnu přes deset miliard korun ročně – za každého klienta VZP utratí v průměru 18 tisíc korun. A náklady dál skokově rostou.

„Obdobné projekty už proto fungují v řadě evropských zemí. Nejdál jsou ve Švédsku, kde takový program běží už víc než 20 let a ročně jím projde zhruba 50 tisíc lidí,“ říká Duškov. U většiny z nich přitom podle něj efekt preventivních opaření přetrvává i více než pět let. To má pozitivní dopad nejenom na rozpočty pojišťoven, ale i na životy samotných lidí.

Duškov by proto chtěl podobnou praxi zahájit i v Česku, nejprve ale jen v pilotním projektu. Pokud ho schválí i správní rada VZP, měl by začít letos v září a trval by zhruba 1,5 roku. Pojišťovna by na něm spolupracovala s odborníky z brněnského Masarykova onkologického ústavu a s praktickými lékaři Jihomoravského kraje. Zapojit by se do něj mělo asi 250 klientů, které lékaři vyberou na základě předem daných parametrů.

Odborníkům se nápad zamlouvá. „Primární prevence, založená na zdravém životním stylu, skutečně dokáže zabránit rozvoji řady civilizačních nemocí. Včetně rakoviny,“ souhlasí třeba šéf Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Do projektu se chce proto zapojit.

Chytré hodinky a další nové technologie

Žádné čekání na razítka a nekonečné papírování. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce urychlit vstup nových technologií do léčení. Některé pomůcky bude lidem proplácet i přesto, že ještě neprošly standardním řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jejich účinnost si chce VZP ověřovat sama, mezitím jim stanoví jen dočasnou úhradu. Začít chce s pomůckami pro pacienty se srdečním selháním. Tento plán už schválila správní rada.

Všechny pacienty, kteří by do projektu vstoupili, by podle něj čekalo nejprve podrobné vstupní vyšetření, poté by jim lékaři sestavili plán šitý přímo na míru. Jeho součástí by měly být například pohybové aktivity upravené podle schopností daného jednotlivce nebo nutriční poradenství. „To vše samozřejmě pod dohledem odborníků,“ podotýká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Předcházet chorobám se vyplatí: podle propočtů Státního zdravotního ústavu uspoří každá koruna věnovaná na prevenci do budoucnu deset korun na léčení. | Video: Veronika Rodriguez
Ruzyně, letadlo, aerolinky, zrušené lety.
„Kupte si letenky hned, bude hůř." Španělský ministr varuje před zdražováním letů

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval k tomu, aby si lidé co nejdříve kupovali letenky, protože hrozí, že budou čím dál dražší. Informoval o tom v pondělí deník El Mundo. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě.

