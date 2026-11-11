Nová pravidla boje s nemocemi vyděsila lékaře. Vyrábíte trafiku, viní Babiše opozice

V čele hygienické služby musí stát lékař, prosazovalo ještě před šesti lety hnutí ANO. Nyní ale obrací. Potichu prosadilo nová pravidla, která už po hlavním hygienikovi lékařský titul nevyžadují. Lékařům se to ale nelíbí, úředník bez medicínského vzdělání si podle nich nebude vědět rady. Opozice zase spekuluje, jestli změna neotevírá cestu konkrétnímu uchazeči.
„Nezvládla svou práci,“ vysvětloval v březnu roku 2020 premiér Andrej Babiš odvolání tehdejší hlavní hygieničky Evy Gottwaldové. Úřednice podle něj nebyla na svůj post dostatečně připravená.
Poslanci ANO mezitím narychlo sepisovali novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Po fiasku s Gottwaldovou se rozhodli, že už musí být hlavní hygienik vždycky jen lékař.
To odvolaná hygienička nebyla, vystudovala jen výživu člověka. „Což je špatně. Úsek ochrany veřejného zdraví by měl opravdu řešit jen odborník s medicínským vzděláním. Ideálně v oboru hygiena a epidemiologie,“ řekla tehdy poslankyně Věra Adámková. Pandemii totiž podle ní nutriční terapeut nezastaví. Odborná veřejnost s ní souhlasila.
Střih. Píše se rok 2026 a poslanci ANO požadavky na vzdělání hlavního hygienika opět mění. Tentokrát ale opačným směrem. Nutnost medicínského vzdělání potichu a bez veřejné diskuse ruší.
Činí tak prostřednictvím přílepku k takzvanému služebnímu zákonu, který prošel sněmovnou v říjnu. Člověk zodpovědný za veřejné zdraví už podle něj může mít jen bakalářský titul přírodovědného, elektrotechnického či matematicko-fyzikálního zaměření.
Krátce nato vyhlašuje vedení resortu zdravotnictví i výběrové řízení na nového hygienika. Předpokládaný nástup: leden 2027. V popisu práce, kterou ministerstvo v inzerátu uvedlo, stojí: „Hlavní hygienik odpovídá za odbornou úroveň sekce ochrany a podpory veřejného zdraví.“
„Ženeme se do průšvihu“
Mezi lékaři se proto zvedá vlna nevole. „Ženeme se do průšvihu,“ komentuje změnu například epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Hlava hygieniků by podle něj titul MUDr. mít měla, potřebuje totiž rozpoznat hrozbu epidemie.
„Člověk na tomto postu by se měl orientovat i v bezpečnosti potravin. Pokud to tak není a on se neobejde bez pomoci druhých, nemůže být schopen nic posoudit a vyhodnotit,“ říká.
Právě to se podle něj dělo i někdejší hygieničce Gottwaldové. „Byla obrovsky hendikepovaná, protože neznala medicínské parametry a detaily. Nemohla se kvůli tomu účastnit ani odborných a veřejných diskusí, protože na ně nedokázala reagovat,“ zavzpomínal pro Aktuálně.cz.
Podobně to vidí i epidemioložka Jana Prattingerová, která v minulosti pracovala na hygienické stanici a nyní působí v Krajské nemocnici v Liberci. „Odborná způsobilost vymizí. Hrozící rizika budou najednou posuzovat lidé bez znalostí věci,“ varuje před výběrem člověka bez lékařského vzdělání.
To podle ní může mít nedozírné důsledky. „Nemoci, u kterých se včas a správně nevyhodnotí zdroj a příčina, se mohou nekontrolovaně šířit,“ připomněla a dodala: „Tvůrce přílepku pravděpodobně zapomněl, že práce hygienika není jen o sběru dat, ale také o zavádění následných opatření.“
Jiné státy už si to podle ní uvědomily a po covidové pandemii hygienickou službu posilují. Snaží se také vychovávat nové odborníky. „Česko jde ale opačným směrem,“ říká.
Bez titulu znamená bez autority
Podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka navíc teď nutnost medicínského vzdělání u hlavního hygienika posiluje i fakt, že chce ministerstvo hygienickou službu centralizovat. „Veškeré rozhodování už bude v rukou hlavního hygienika v Praze. To znamená, že ten člověk musí veřejné službě rozumět,“ uzavřel Kubek.
Jenomže vedení resortu zdravotnictví nesouhlasí. Hlavní hygienik podle něj lékař být nemusí.
„Ochrana veřejného zdraví je totiž multidisciplinární obor, který zahrnuje nejen medicínu, ale také epidemiologii, právo, krizové řízení nebo komunikaci rizik. Hlavní hygienik tak především řídí systém ochrany veřejného zdraví, připravuje legislativu a rozhoduje o opatřeních na úrovni celé populace,“ namítá mluvčí úřadu Naďa Chattová.
Důležitá je podle ní nejenom odborná kvalifikace a zkušenost v této oblasti, ale rovněž manažerské a právní předpoklady. „Lékaři se ale mohou do výběrového řízení na tuto pozici samozřejmě hlásit,“ dodala.
Přílepek bez diskuse
Kritikům ale její argumentace nestačí. Vadí jim navíc i to, jakým způsobem hnutí ANO kvalifikační podmínky změnilo. Tedy že zákon neprošel standardním připomínkovým řízením, ale že ho poslanci protlačili jako přílepek k novele služebního zákona. Ten podal konkrétně poslanec za ANO Radek Vondráček.
„Stalo se to ale s vědomím a souhlasem ministra zdravotnictví,“ podotkla šéfka sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká. Proč se úprava schvalovala právě takto, ovšem nevěděla.
V kuloárech už se proto množí nejrůznější spekulace. Třeba podle lidoveckého poslance a někdejšího náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka si tak hnutí ANO upravuje podmínky pro konkrétního uchazeče. „Chtějí tam Matyáše Fošuma,“ řekl s odkazem na ředitele odboru ochrany veřejného zdraví, který se po odchodu Barbory Mackové dočasně ujal i funkce hlavního hygienika.
Fošumovo vzdělání přitom není medicínské – nejprve vystudoval Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity a poté obor sociální lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Samotný Matyáš Fošum ale své další angažmá na tomto postu odmítá. „Domluvil jsem se s ministrem Adamem Vojtěchem, že to budu dělat jen dočasně – než se najde nový hlavní hygienik. Tím pro mě ale tento příběh skončí,“ řekl Aktuálně.cz. O změně pravidel při výběru uchazeče podle svých slov nevěděl a byl z nich překvapený. Proč ministerstvo zvolilo právě cestu poslaneckého přílepku, netuší.
„Standardní modus operandi vlády“
Podle Václava Pláteníka je to ale „standardní modus operandi“ současné vlády. „Děje se to neustále, že se ty nejzásadnější tisky překládají poslaneckým návrhem, aby se vláda vyhnula transparentnímu připomínkovému řízení,“ řekl a dodal: „Tyto návrhy jsou pak často špatně připravené, takže pro ně nemůžeme jako opozice hlasovat. Nazval bych to šlendriánem této vlády.“
Současně ale podotkl, že jemu by hlavní hygienik bez medicínských znalostí příliš nevadil.
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