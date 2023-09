Zdravotní stav kvůli příspěvku a penzi by mohl posuzovat nový institut

Posuzování zdravotního stavu žadatelů o příspěvky na péči či invalidní penze by mohl mít od příštího roku na starosti nový institut. Přeměnila by se v něj lékařská posudková služba sociální správy. Podle ředitele České správy sociálního zabezpečení Františka Boháčka má změna umožnit lepší řízení a posudky urychlit.

O příspěvky na péči lidé žádají úřady práce, které případ předávají posudkové službě sociální správy. Spis se pak zas vrací. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekl, že jeho resort připravuje sjednocení "pod jednu střechu", aby se vyřizování zjednodušilo a zrychlilo.

Okresní pobočky ČSSZ se mají podle novely změnit na běžná pracoviště, spadat by měly pod pět nových územních správ. Podle ministerstva práce by se tak dala rychleji přesouvat agenda do méně vytížených míst, uspořilo by se za vedoucí místa. K normě resort dodatečně připravil návrh s novým Institutem pro posuzování zdravotního stavu (IPZS). Ve Sněmovně ho podala poslankyně vládních Pirátů Klára Kocmanová, na webu dolní komory znění zatím není.

S novým uspořádáním počítá poslanecký návrh změn novely o organizaci sociálního zabezpečení, kterou projednává sněmovna. V úterý o normě jednal sněmovní sociální výbor.

Podle Boháčka by po změně posudkáři po republice měli žádosti řešit v pořadí, v jakém je dostali. Agendu by si rozdělili. "Už delší dobu se snažíme vytvořit systém, kdy bude jen jedna fronta a nebude rozhodující, jestli je klient z Prahy - kde posudkové lékaře nemáme, nebo z jiného regionu," vysvětlil Boháček. Podle něj se to kvůli nejednotnému řízení a místní příslušnosti posudkových oddělení v okresních správách nedaří. Převzetí případu z jiného místa se považuje za výpomoc, ne za běžný postup, poznamenal ředitel ČSSZ.

Institut by měl sídlit v Hradci Králové. "Inspirovali jsme se v Německu, které má jeden posudkový úřad v Essenu s dílčími pobočkami," řekla vrchní ředitelka ministerské sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek Iva Merhautová (KDU-ČSL).

Národní rada osob se zdravotním postižením podle svého šéfa Václava Krásy není proti. "Zrušil by se přenos dokumentace z jedné instituce na druhou a zase zpátky. Úřad práce ji přijme, pošle sociální správě, ta to posoudí, pošle zpátky - a takhle si to pinkají. To by odpadlo," řekl Krása. Obává se ale, že by bylo možné způsob projednávání napadnout u Ústavního soudu.

Někteří opoziční poslanci mluví o obcházení řádného legislativního procesu. "Nelíbí se nám to, protože jsou to zásadní změny. Řekli jsme si, že se nebudeme překvapovat. Vím, že jsme v opozici a vláda má stoosmičku, ale takhle se pracovat nedá," řekla místopředsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO).

Výbor měl novelu projednávat už minulý týden s dalšími dvěma normami. Ke všem koaliční poslanci podali rozsáhlejší návrhy změn z dílny ministerstva. Opoziční zákonodárci to kritizovali. Jurečka podotkl, že opozice postupovala stejně, když byla u vlády. Dodal, že pokud by se čekalo na další novelu, znamenalo by to minimálně rok zpoždění.

