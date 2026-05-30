Zdislavská pouť začala ráno bez ukradené relikvie, policista ji předá při hlavní mši

Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném v Podještědí na Liberecku Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy, do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě před polednem.
První ranní bohoslužbu začal sloužit děkan baziliky Pavel Maria Mayer právě u vyloupeného oltáře. Na dnešní první mši dorazily asi tři desítky věřících.
Relikviář s rozbitým sklem, z něhož byla lebka světice před 18 dny ukradena, na postranním oltáři baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy zůstal jako připomínka svatokrádeže.
Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, by při mši měl církvi předat českolipský policejní ředitel Petr Rajt. Do večera pak ji věřící mohou vidět v chrámu, hlídat ji budou policisté.
V 07:00 se sešli věřící také před kostelem sv. Jana Křtitele ve zhruba deset kilometrů vzdálené Zdislavě, odkud do Jablonného v Podještědí vychází procesí vedené arcibiskupem.
Pěší pouť se v novodobé historii koná teprve podruhé, tradici obnovil právě Přibyl loni u příležitosti 30 let od Zdislavina svatořečení, ještě jako biskup litoměřické diecéze. Do Jablonného by měli poutníci dorazit kolem 10:00. Ráno bylo město tiché, jen u chrámu a na náměstí chystali obchodníci prodejní stánky.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou. Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky. Lebka světice byla v chrámu vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem.
Z oltáře zloděj relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl 12. května před večerní bohoslužbou, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie muže dopadla o dva dny později. Lebku světice zalil zloděj do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít.
Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky. Dnes může veřejnost vidět lebku sv. Zdislavy naposledy, církev ji chce uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. Znovu lebku vystavovat nebude, je příliš křehká.
Fermentace je dnes módní slovo. Kimči, kefír, kombucha nebo miso zaplnily regály obchodů i sociální sítě. Zatímco pro někoho jde jen o další gastronomický trend, pro Vláďu Sojku představuje kvašení především cestu k pochopení jídla, mikroorganismů i vlastní kuchyně. „Každé miso je lepší než žádné miso," směje se.
Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk bude dnes několik hodin uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně bude podle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platit od 11:00 do 19:00 a na italské straně od 10:30 do 20:00.
Prezident Donald Trump uzavře mírovou dohodu s Íránem pouze tehdy, pokud budou splněny všechny podmínky, které stanovil. Agentuře AFP to řekl nejmenovaný představitele Bílého domu poté, co se Trump sešel se svými poradci, aby projednali možnou dohodu. Výsledky jednání zatím nejsou známé.
Komunisté v sobotu budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nového předsedu. Z jejich čela odchází europoslankyně Kateřina Konečná. Stranu se jí nepodařilo během pěti let, které letos na podzim uplynou od volebního debaklu v roce 2021 a po které byla předsedkyní, vrátit do sněmovních lavic.
Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl americký federální soud.