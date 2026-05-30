Zdislavská pouť začala ráno bez ukradené relikvie, policista ji předá při hlavní mši

ČTK

Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném v Podještědí na Liberecku Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy, do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě před polednem.

Svátek svaté Zdislavy zahájil arcibiskup Stanislav Přibyl (druhý zleva) v civilním oděvu, následuje totiž pěší pouť.
Svátek svaté Zdislavy zahájil arcibiskup Stanislav Přibyl (druhý zleva) v civilním oděvu, následuje totiž pěší pouť.Foto: Biskupství litoměřické
První ranní bohoslužbu začal sloužit děkan baziliky Pavel Maria Mayer právě u vyloupeného oltáře. Na dnešní první mši dorazily asi tři desítky věřících.

Relikviář s rozbitým sklem, z něhož byla lebka světice před 18 dny ukradena, na postranním oltáři baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy zůstal jako připomínka svatokrádeže.

Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, by při mši měl církvi předat českolipský policejní ředitel Petr Rajt. Do večera pak ji věřící mohou vidět v chrámu, hlídat ji budou policisté.

V 07:00 se sešli věřící také před kostelem sv. Jana Křtitele ve zhruba deset kilometrů vzdálené Zdislavě, odkud do Jablonného v Podještědí vychází procesí vedené arcibiskupem.

Pěší pouť se v novodobé historii koná teprve podruhé, tradici obnovil právě Přibyl loni u příležitosti 30 let od Zdislavina svatořečení, ještě jako biskup litoměřické diecéze. Do Jablonného by měli poutníci dorazit kolem 10:00. Ráno bylo město tiché, jen u chrámu a na náměstí chystali obchodníci prodejní stánky.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou. Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky. Lebka světice byla v chrámu vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem.

Z oltáře zloděj relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl 12. května před večerní bohoslužbou, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie muže dopadla o dva dny později. Lebku světice zalil zloděj do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít.

Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky. Dnes může veřejnost vidět lebku sv. Zdislavy naposledy, církev ji chce uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. Znovu lebku vystavovat nebude, je příliš křehká.

Největší chyba při fermentaci? Vůbec nezačít, říká odborník

Fermentace je dnes módní slovo. Kimči, kefír, kombucha nebo miso zaplnily regály obchodů i sociální sítě. Zatímco pro někoho jde jen o další gastronomický trend, pro Vláďu Sojku představuje kvašení především cestu k pochopení jídla, mikroorganismů i vlastní kuchyně. „Každé miso je lepší než žádné miso,“ směje se.

Komunisté budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nástupce Konečné

Komunisté v sobotu budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nového předsedu. Z jejich čela odchází europoslankyně Kateřina Konečná. Stranu se jí nepodařilo během pěti let, které letos na podzim uplynou od volebního debaklu v roce 2021 a po které byla předsedkyní, vrátit do sněmovních lavic.

