Pražský Hrad otevírá své brány. V sobotu 28. listopadu si lidé zdarma prohlédnou i ty části hradu, které jsou běžně nepřístupné. Třeba sály, kde prezident Petr Pavel přijímá státní návštěvy. V pozvánce na Instagramu prezident vyzval návštěvníky, aby s s sebou vzali své blízké. Domácí mazlíčky ale musí nechat doma. V prezidentském videu přitom hlavní roli hrají tři psi.
„Mates, Oliva a Manila tu psích kusů předvedli dost, tak své mazlíčky prosím i tentokrát nechte doma,“ napsal prezident v dovětku k videu, kterým zve na den otevřených dveří.
Zásadní roli v něm hrají tři psi prezidentových spolupracovníků. Hlavní hrdina je brabantský grifonek Matýsek („brabantík“), který podle svého instagramového profilu „hlídá sekretariát pana prezidenta“. „Matýsek se svými kamarády má dnes mimořádnou výjimku,“ vysvětluje prezident.
Do reprezentačních prostor se bude vstupovat Matyášovou branou z prvního nádvoří. Trasa povede přes Španělský sál a Rudolfovu galerii až do jižního křídla Nového paláce, kde návštěvníci nahlédnou i do Trůnního sálu a Zrcadlového salonu. Vánoční výzdobu letos hradní dekoratéři ladí do zlatých tónů.
Hrad otevře reprezentační prostory v 9 hodin. Poslední návštěvníky vpustí v 16.30, půl hodiny před koncem prohlídek. Zdarma bude také vstup do katedrály svatého Víta, Starého královského paláce nebo Zlaté uličky. Mimořádně se otevřou i Jižní zahrady.
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