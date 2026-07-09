Zbraňová amnestie na jihu Čech překonala očekávání

Při letošní zbraňové amnestii na jihu Čech odevzdali lidé 507 zbraní. Bylo to o 174 zbraní více než při předchozí amnestii v prvním pololetí roku 2021. Policie o tom ve čtvrtek informovala na svém webu.
Letošní zbraňová amnestie začala na Nový rok a skončila 30. června. "Jen za poslední dva dny občané odevzdali 48 zbraní. Jak je trochu zvykem, děje se vše na poslední chvíli," uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Policisté na jihu Čech evidovali několik rarit. V lednu někdo odevzdal karabinu, tedy krátkou pušku, kterou za druhé světové války používaly německé lidové milice Volkssturm. Její odhadovaná hodnota je milion korun. Volkssturm byla domobrana založená Adolfem Hitlerem v září 1944 k obraně Německa proti postupujícím spojeneckým armádám.
Na konci dubna odevzdal člověk v Českých Budějovicích pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů. Jde o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Maginotově linii. "Minomet by se určitě líbil jakémukoliv sběrateli či muzeu, ale k překvapení všech policisty předběžně kontaktovala francouzská strana cestou mezinárodní policejní spolupráce s požadavkem na vrácení minometu do Francie. Po zaslání potřebných dokumentů tak bude ještě potřeba vyšetřit, zda se minomet do republiky nedostal nelegálně a rozhodnout o jeho vrácení," uvedl Matzner.
Při zbraňové amnestii mohli lidé beztrestně odevzdat policii zbraně, střelivo, munici, výbušninu nebo výbušný předmět, které nejsou řádně zaevidované. Kromě celých zbraní lze odevzdat i regulované součásti zbraní, jako jsou hlavně či závěry.
Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena pětkrát. Při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 000 kusů střeliva.
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