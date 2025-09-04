Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři

Pro předsedu Andreje Babiše byla čtvrteční velká akce hnutí ANO s představením programu něčím, na co se delší dobu připravoval. Nemohl ale tušit, že jen tři dny před začátkem této akce se stane terčem fyzického útoku a nebude do poslední chvíle jasné, jestli se zmiňované akce zúčastní. Když se ho Aktuálně.cz krátce před začátkem zeptalo, jak se cítí, přiznal, že prožil při útoku pořádný šok.
"Už se cítím dobře, odpočíval jsem, ale ještě mě to bolí, trošku mě to omezuje, ale už jsem v pohodě. V prvním okamžiku jsem si myslel, že na mě někdo hodil dlažební kostku. V paměti mám okno od chvíle, kdy jsem odevzdal mikrofon," popsal okamžiky poté, co ho rozčilený senior praštil holí do spánku a následně do oblasti hlavy a ramena.
Při představování programu bylo patrné, že Babišovi spolupracovníci se o něj o to více starají, nosili mu v horkém počasí vodu, a když sešel z pódia, hned mu nabízeli stání ve stínu. Babiš si navíc občas sahal dlaní na spánek, kam dostal zmiňovaný úder holí. Na nějaký odpočinek ale po mítinku moc času neměl, okamžitě ho obklopili novináři s dotazy, které ho postupně začaly rozčilovat. Hlavní téma se totiž točilo kolem toho, jakou by dělal jako premiér zahraniční politiku, protože o tom při představování programu ANO na pódiu moc slov nezaznělo.
"Vy stále chcete slyšet o zahraniční politice. Zahraniční politiku dělá premiér. Silný premiér má svého šerpu a bojuje za zájmy České republiky v EU, reprezentuje Českou republiku i na zasedání NATO. Máme v našem programu zahraniční politiku, ale to není naše priorita. Naše priorita je život našich spoluobčanů," odmítal konkrétní odpovědi například na řešení války Ruska proti Ukrajině nebo třeba návštěvu slovenského premiéra Roberta Fica v Číně, kde se setkal i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
Na doplňující dotaz Aktuálně.cz, zda by neměl mít konkrétnější program ohledně zahraničí nebo zda by podpořil dodávky dalších zbraní na Ukrajinu, aby se mohla bránit, uvedl, že ne. Zároveň upozornil, že každý se může podívat, jak vypadala zahraniční politika za dobu, kdy byl premiérem.
"Byl jsem v USA, jednal jsem s Donaldem Trumpem, byl jsem v sídle CIA, s Putinem jsem nemluvil nikdy, na rozdíl třeba od dřívějšího premiéra za ODS Petra Nečase," řekl Babiš. "Nebudeme dodávat zbraně Ukrajině, nebudeme. Pokud někdo, tak NATO," sdělil a na dotaz, jak by se Ukrajina bránila, řekl: "To je otázka na pana Trumpa a Zelenského a na další lídry, ne na mě."
Ještě více ho naštvaly otázky na jeho trestní stíhání, kdy mu reálně hrozí odsouzení za dotační podvod s Čapím hnízdem. Týdeník Respekt se ho zeptal, zda by měl být v takové situaci předsedou vlády, zejména, kdyby byl odsouzený. "Je to 18 let stará věc, sedm let byla kontrolovaná bez problémů, byla v pořádku. Potom následovalo objednané trestní stíhání, které bylo původně zastaveno a plno lidí zproštěno," odpovídal Babiš s tím, že následně všechno líčil jako účelové chování žalobců a justice proti němu.
"To není nezávislá justice. Bylo to politické trestní stíhání a soudkyně z toho udělala politický proces. A jsem přesvědčený, že nebudu odsouzený, protože žijeme v právním státě. Nebudu odsouzený, na shledanou," ukončil setkání s novináři.