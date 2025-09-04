Domácí

Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 54 minutami
Předseda ANO Andrej Babiš Aktuálně.cz přiznal, že ho stále ještě pobolívá spánek, do kterého ho zasáhl holí jeden z účastníků pondělního mítinku. "Myslel jsem, že to byla dlažební kostka," přiznal. Přesto se zúčastnil čtvrtečního představení volebního programu ANO. Po skončení přišel mezi novináře, jejichž některé otázky ho pořádně naštvaly. Zejména ty, které se týkaly Čapího hnízda a Ukrajiny.
Andrej Babiš popisuje, jak se cítí po útoku berlí | Video: Aktuálně.cz

Pro předsedu Andreje Babiše byla čtvrteční velká akce hnutí ANO s představením programu něčím, na co se delší dobu připravoval. Nemohl ale tušit, že jen tři dny před začátkem této akce se stane terčem fyzického útoku a nebude do poslední chvíle jasné, jestli se zmiňované akce zúčastní. Když se ho Aktuálně.cz krátce před začátkem zeptalo, jak se cítí, přiznal, že prožil při útoku pořádný šok.

"Už se cítím dobře, odpočíval jsem, ale ještě mě to bolí, trošku mě to omezuje, ale už jsem v pohodě. V prvním okamžiku jsem si myslel, že na mě někdo hodil dlažební kostku. V paměti mám okno od chvíle, kdy jsem odevzdal mikrofon," popsal okamžiky poté, co ho rozčilený senior praštil holí do spánku a následně do oblasti hlavy a ramena. 

Aktuálně.cz zachytilo Andreje Babiše, jak čelil dotazům novinářů, jestli by byl premiérem jako odsouzený pachatel a proč málo mluvil k Ukrajině. | Video: Radek Bartoníček

Při představování programu bylo patrné, že Babišovi spolupracovníci se o něj o to více starají, nosili mu v horkém počasí vodu, a když sešel z pódia, hned mu nabízeli stání ve stínu. Babiš si navíc občas sahal dlaní na spánek, kam dostal zmiňovaný úder holí. Na nějaký odpočinek ale po mítinku moc času neměl, okamžitě ho obklopili novináři s dotazy, které ho postupně začaly rozčilovat. Hlavní téma se totiž točilo kolem toho, jakou by dělal jako premiér zahraniční politiku, protože o tom při představování programu ANO na pódiu moc slov nezaznělo. 

Související

První video z napadení Andreje Babiše. Útočníka vyprovokovaly "nekonečné lži"

Napadení Babiše
0:15

"Vy stále chcete slyšet o zahraniční politice. Zahraniční politiku dělá premiér. Silný premiér má svého šerpu a bojuje za zájmy České republiky v EU, reprezentuje Českou republiku i na zasedání NATO. Máme v našem programu zahraniční politiku, ale to není naše priorita. Naše priorita je život našich spoluobčanů," odmítal konkrétní odpovědi například na řešení války Ruska proti Ukrajině nebo třeba návštěvu slovenského premiéra Roberta Fica v Číně, kde se setkal i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

Na doplňující dotaz Aktuálně.cz, zda by neměl mít konkrétnější program ohledně zahraničí nebo zda by podpořil dodávky dalších zbraní na Ukrajinu, aby se mohla bránit, uvedl, že ne. Zároveň upozornil, že každý se může podívat, jak vypadala zahraniční politika za dobu, kdy byl premiérem. 

Související

Hnutí ANO spustilo kampaň před říjnovými sněmovními volbami

Andrej Babiš jde se svým ANO do letošních voleb pět jako jasný favorit na vítězství

"Byl jsem v USA, jednal jsem s Donaldem Trumpem, byl jsem v sídle CIA, s Putinem jsem nemluvil nikdy, na rozdíl třeba od dřívějšího premiéra za ODS Petra Nečase," řekl Babiš. "Nebudeme dodávat zbraně Ukrajině, nebudeme. Pokud někdo, tak NATO," sdělil a na dotaz, jak by se Ukrajina bránila, řekl: "To je otázka na pana Trumpa a Zelenského a na další lídry, ne na mě."

Ještě více ho naštvaly otázky na jeho trestní stíhání, kdy mu reálně hrozí odsouzení za dotační podvod s Čapím hnízdem. Týdeník Respekt se ho zeptal, zda by měl být v takové situaci předsedou vlády, zejména, kdyby byl odsouzený. "Je to 18 let stará věc, sedm let byla kontrolovaná bez problémů, byla v pořádku. Potom následovalo objednané trestní stíhání, které bylo původně zastaveno a plno lidí zproštěno," odpovídal Babiš s tím, že následně všechno líčil jako účelové chování žalobců a justice proti němu.

"To není nezávislá justice. Bylo to politické trestní stíhání a soudkyně z toho udělala politický proces. A jsem přesvědčený, že nebudu odsouzený, protože žijeme v právním státě. Nebudu odsouzený, na shledanou," ukončil setkání s novináři.  

 
Mohlo by vás zajímat

Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Hnutí ANO spustilo kampaň před říjnovými sněmovními volbami

Hnutí ANO spustilo kampaň před říjnovými sněmovními volbami
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 Andrej Babiš politika volby Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 46 minutami

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
Aktualizováno před 49 minutami

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
před 54 minutami
Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři
0:29

Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři

Aktuálně.cz mluvilo s Andrejem Babišem o tom, jak se cítí po fyzickém napadení a také proč v programu málo mluví o zahraniční politice ANO.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně ve čtvrtek odpoledne najelo auto do lidí, na místě je několik zraněných včetně dětí. Policie řidiče na místě zadržela.
před 2 hodinami
"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?
0:28

"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?

Americké manévry u pobřeží Venezuely vyvolávají otázky, zda by se za oficiální rétorikou boje proti drogám mohla skrývat příprava na zásadnější zásah.
před 2 hodinami
Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Válek na tiskové konferenci zdůraznil osobní prevenci, dbaní na důkladnou hygienu, zvlášť umývání rukou mýdlem pod tekoucí vodou.
Další zprávy