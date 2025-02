Zbraň, kterou zabili šéfa pojišťovny, se dá vytisknout. Zkoušejí to už i Češi

Ze zbraně vyšly tři výstřely. Šéfa velké americké zdravotní pojišťovny zasáhly do pravého lýtka a zad. Právě ty do zad byly nakonec smrtelné. Vrah použil podomácku vyrobenou zbraň. Stačila mu 3D tiskárna a trocha zručnosti. Stejnou zbraň je možné vyrobit i v Česku. Plány jsou veřejně dostupné a podle informací Aktuálně.cz plně funkční. Zbraně z tiskárny se v tuzemsku už objevily.

"Obviněný měl v rozporu se zákonem vyrobit pomocí 3D tiskárny dvě krátké palné zbraně," uvádí náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Nezletilého mladíka, o kterém je řeč, v létě zadržela česká policie. Kromě výroby zbraní totiž na Telegramu spoluzaložil skupinu, kde si lidé přeposílali nacistickou symboliku a navzájem se vyzývali k útokům.

"Cílem měli být příslušníci různých menšin, jako jsou muslimové, Židé, migranti nebo osoby z komunity LGBT," uvádí policie. Podle ní členové také plánovali teroristický útok na na červencový pochod sexuálních menšin Duhový Pride v Bratislavě.

Jak ověřilo Aktuálně.cz, návody na výrobu zbraně jsou volně ke stažení na internetu. Zbraně sice mnohdy připomínají plastové hračky, ve skutečnosti ale jde o smrticí nástroje.

"Jednoduchý tisk to není. Tisknutelné to asi bude, ale kvalita v některých místech nebude nejlepší a bude vyžadovat hodně postprocesu. Nicméně šikovný tiskař si s tím nakonec asi poradí," říká pro Aktuálně.cz člověk, který se 3D tisku věnuje, ale přeje si zůstat v anonymitě. Podobně pak mluví i další dva lidé věnující se 3D tisku, které redakce oslovila.

Vytisknout a doplnit o běžně dostupné součástky

Zbraně vyrobené na 3D tiskárně tak nejsou jen záležitostí Spojených států. Minulý rok například v Británii začal soud se skupinou pravicových extremistů, kteří si tímto způsobem opatřovali výzbroj. U jednoho z mužů policie kromě tiskárny našla i 3D tištěnou poloautomatickou střelnou zbraň. Skupina údajně plánovala útok na islámské vzdělávací centrum.

Na Islandu v roce 2023 odsoudili k osmi letům muže, který se s vytištěnou zbraní pokusil o vraždu. Člověk, kterého postřelil na parkovišti do hrudi, přežil. Už před čtyřmi lety španělská policie odhalila nelegální dílnu, která se specializovala na 3D tisk zbraní.

Návody k výrobě zbraní publikuje například americký libertariánský kolektiv Deterrence Dispensed. Zaštiťuje se při tom mimo jiné svobodou slova. Právě jejich nákresy údajně využil vrah šéfa americké pojišťovny Luigi Mangione.

Model zbraně je na internetu dostupný čtyři roky. Není na něm žádné sériové číslo a dá se zčásti vytisknout, zčásti zkonstruovat z běžně dostupných součástek. Přestože jde o starší model, lze z něj, na rozdíl od nejprimitivnějších 3D zbraní, vystřelit až tisíckrát, aniž by se plastové součástky rozpadly.

Ve Spojených státech existují i legální společnosti, které poskytují 3D tištěné zbraně "na klíč". "Od 1. ledna 2021 nebyl ředitelům ani zaměstnancům společnosti doručen žádný soudní příkaz. Nebyly provedeny ani žádné prohlídky či zabavení majetku," ujišťuje na svých stránkách jedna z firem. Zákazníkům zasílají sady, které stačí zkompletovat a vytisknout k nim spodní část závěru - pokud jej totiž zbraň nemá, není v Americe považována za zbraň a lze ji volně prodávat. Jak ale redakce ověřila, žádný z legálních výrobců tyto sady do Česka nedováží.

Některé modely zbraní lze ale na tiskárně vyrobit od nuly, první se objevily před více než deseti lety. Aktuálně.cz ve veřejně dostupných návodech skutečně takové zbraně dohledalo. Zbraně by mělo být možné vyrobit pomocí běžné stolní 3D tiskárny. Dohledatelné jsou i testy prokazující funkčnost těchto zbraní, či internetová fóra, kde lidé porovnávají účinnost zbraní a popisují své zkušenosti.

"Kde svobodní lidé povstávají, aby se ozbrojili"

Aktuálně.cz také dohledalo skupinu na Telegramu, která je s americkou skupinou Deterrence Dispensed spojená. Je v ní přes dva tisíce souborů, z nichž velká část obsahuje plány na výrobu součástek či celých zbraní. Jsou zde podrobné návody, jak je sestavit, či videa z testování zbraní. "Kde svobodní lidé povstávají, aby se ozbrojili," zní motto skupiny.

Kromě plánů a návodů jsou zde dohledatelné i další publikace. Běžně dostupné příručky k přežití, ale i návody na výrobu jedů, min, "pokročilých biologických a chemických zbraní" nebo instrukce, jak trénovat a organizovat paramilitární skupinu.

Některé z publikací mají extremistický nádech. "Tyto firmy jsou nepřátelské vůči bělochům. Neměli byste očekávat, že budou bezpečným útočištěm," píše se o velké softwarové firmě v jedné z publikací, která se zabývá soukromím na internetu. Na přebalu má hákový kříž.

Ačkoliv je uskupení Deterrence Dispensed minimálně na Telegramu stále aktivní, právě spojitost s vraždou šéfa pojišťovny ho pravděpodně znovu přivedla do problémů. Policie v New Yorku jen pár týdnů po vraždě zatkla administrátora skupiny. Viní ho mimo jiné z nelegálního vlastnictví zbraní.

V Česku je tištění zbraní trestné. Spadá totiž do nedovoleného ozbrojování, za které hrozí až dva roky vězení. "Pokud si střelnou zbraň někdo vytiskne, tak to bude stejné, jako by si ji vyrobil na soustruhu anebo si upravil znehodnocenou zbraň," uvedla už dříve pro Lidové noviny Milena Bačkovská z ministerstva vnitra.

Do 3D tištěné zbraně je potřeba i střelivo, kterou v Česku člověk bez zbrojního průkazu nesežene. Jak už ale dříve informovalo Aktuálně.cz, s nelegálními zbraněmi i náboji se čile obchoduje například na síti Telegram.

