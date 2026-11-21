Nákladní vagon v sobotu dopoledne ujel při posunu na Zahradním Městě v Praze a po několikakilometrové jízdě ho železničáři zastavili na Smíchově. Nikdo nebyl zraněn, okolnosti prověřuje Správa železnic. Novinářům to oznámil její mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost omezila provoz mezi hlavním nádražím a Smíchovem, vyplývá z webu Českých drah, a podle Kavky také na smíchovském nádraží.
Podle serveru Zdopravy.cz se nákladní vůz dopravce ČD Cargo nekontrolovaně rozjel krátce před 11:00.
„Situaci po celou dobu monitorovali dispečeři prostřednictvím kamerového systému a zajistili jeho bezpečnou trasu ze Zahradního Města na Smíchov, kde byl vagon zastaven,“ uvedl Kavka.
„Okolnosti události prověřujeme. Zvolený postup od začátku směřoval k tomu, aby byla rizika co nejmenší. Celou dobu jsme postupovali ve spolupráci s dopravcem,“ dodal.
Událostí se zabývá také Drážní inspekce. Mimořádnost způsobila odřeknutí několika osobních vlaků v části jejich trasy a odklon jednoho rychlíku mimo smíchovské nádraží.
Provoz mezi hlavním nádražím a Smíchovem byl obnoven před 12:30, vyplývá z webu Českých drah. „Ve stanici Praha Smíchov je krátkodobě zastaven provoz kvůli kontrole trati,“ napsal Kavka krátce po půl jedné.
Podobná událost se v Praze stala v prosinci 2023. Ve stanici Praha-Malešice tehdy při nočním posunování ujel vagon, který železničáři zastavili ve Vysočanech. Ani při této mimořádné události nebyl nikdo zraněn.
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