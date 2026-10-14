Zběsilý úprk Prahou. Auto jelo až 210 km za hodinu, policie se nakonec hodně divila

Pokus o útěk jako z akčního filmu řešili policisté minulou středu v Praze. Řidič pod vlivem drog odmítl policistům zastavit, začal následně ujíždět až dvousetkilometrovou rychlostí a v protisměru, projel zátarasem a nakonec havaroval. Při zatčení se ale ukázalo, že v autě jeli dva lidé. Kdo řídil, není jasné. O pronásledování ve středu informovala policie na svém webu.
Minulou středu zaujalo policisty jedno poněkud podivné auto. „V rámci výkonu služby si pražští policisté všimli v ulici K Barrandovu vozidla Audi A6, které mělo registrační značky patřící vozu Škoda Superb. Rozhodli se proto vozidlo zastavit a řidiče zkontrolovat,“ popsala policie na svém webu.
Řidič byl ovšem jiného mínění než policisté a zastavit odmítl. Šlápl na plyn a začal prchat po Pražském okruhu Lochkovským tunelem a přes Radotínský most, až sjel na Strakonickou ulici.
Pronásledování pokračovalo přes Zbraslavské náměstí zpět na Strakonickou, po které jel řidič v protisměru. Místy jel kolem 160 km/h, v jedné chvíli zrychlil až na 210 km za hodinu.
Při zběsilé jízdě několikrát ohrozil ostatní vozidla na silnici, například autobus i s jeho řidičem. Do jiného auta muž prchající v Audi dokonce narazil při snaze vyhnout se zátarasu.
Tímto „kaskadérským“ kouskem podle policistů svoje auto poškodil natolik, že „od něj odletovaly nejen kusy nárazníku, ale i jiskry, neboť si nárazem prorazil pneumatiku a jel po ráfku“. Neúspěšný útěk skončil až na parkovišti u Krčského zámku. Tam policisté osádku vozu dopadli po další divoké jízdě po Jižní spojce.
Zákaz řízení a pervitin v žíle
V autě se totiž k překvapení zasahujících policistů nenacházel jeden podezřelý, ale rovnou dva. „U obou mužů byly následně provedeny dechové zkoušky, které měly negativní výsledek. Testy na přítomnost drog u obou mužů naopak ukázaly amfetamin a metamfetamin,“ přiblížila policie.
Oba výtečníci navíc měli zákaz řízení. Jednomu z nich měl zákaz skončit v červenci 2029 a druhému v červnu 2029.
Policisté si dosud nejsou jisti, který ze zadržených skutečně auto řídil. Při zatčení totiž nenašli nikoho za volantem – jeden muž byl na místě spolujezdce, druhý na zadním sedadle. K řízení se nepřiznali.
„Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí několikaletý trest odnětí svobody,“ dodala policie k incidentu, který se odehrál minulou středu v pozdních večerních hodinách.