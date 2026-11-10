Nikdy tam nechodil rád. Babiš to tvrdě schytává, že se 17. listopadu vyhne Národní

To, že se premiér Andrej Babiš (ANO) nezúčastní oslav svátku 17. listopadu kvůli návštěvě Izraele, vyvolalo ostrou reakci od předsedů opozičních stran. Šéf ODS Martin Kupka mluví o zbabělosti, předseda TOP 09 Martin Ondřej Havel zase tvrdí, že ho to u „bývalého agenta StB“ nepřekvapuje.
Úřad vlády v úterý oznámil, že Babiš bude od 16. do 18. listopadu v Izraeli, kam odcestuje na pozvání tamního premiéra Benjamina Netanjahua.
„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér Babiš. Toho do Izraele doprovodí část ministrů i zástupci armády.
Jenže pro absenci premiéra při oslavách Dne boje za svobodu a demokracii, jak se svátek 17. listopadu oficiálně jmenuje, nemá opozice pochopení.
„Odjet v roli premiéra z vlastní země na nejdůležitější svátek svobody a demokracie 17. listopadu? To je definice zbabělosti a pokrytectví. Co ale čekat o šéfa vlády, která na Korzo Národní nedala ani korunu, televizi a rozhlas likviduje ve 4:36 ráno, ale nemá ani odvahu přijít na Národní,“ uvedl na síti X předseda ODS Kupka.
„Od člověka, který byl členem KSČ a ve svazcích StB je veden jako agent Bureš, se to ale dá čekat. Na Národní nebyl ani v listopadu 1989. Tehdy byl v Maroku. Neskutečná ostuda!“ dodal šéf občanských demokratů.
Podle předsedy lidovců Jana Grolicha si účast na připomínce 17. listopadu musí vyhodnotit každý sám. „Považuji to za důležité, a proto se jí zúčastním,“ napsal Aktuálně.cz.
Pochopení pro Babišův krok neměl ani předseda STAN Vít Rakušan. „Sedmnáctý listopad není festival potlesku pro politiky, je to připomínka odvahy. A odvaha politika se nepozná podle toho, že se pohybuje jen ve své komfortní zóně. Když na mě jako na ministra na Národní třídě pískali, přišel jsem tam a stál tam. Nebylo to příjemné, ale patřilo to k věci,“ sdělil Aktuálně.cz.
„Skutečný lídr neutíká před vlastním národem a před nepohodlím – uctít památku a postavit se před lidi má být samozřejmost, ať je nálada ve společnosti jakákoliv,“ dodal Rakušan.
Květina v koši
Ostře se vyjádřil i předseda TOP 09 Havel. „Máme premiéra, který se bojí jít v jeden z našich nejvýznamnějších svátků na Národní. Otřesná vizitka. Návštěva Izraele se jistě dala naplánovat mimo 17. listopad, jeden z nejvýznamnějších svátků našich novodobých dějin,“ napsal v SMS pro Aktuálně.cz
„Andrej Babiš dříve chodil pokládat květiny na Národní třídu pod rouškou tmy, skoro jako zloděj. Letos už nepřijde vůbec. Považuji to za hanbu a další ukázku toho, že úcta k demokracii a svobodě je mu ve skutečnosti ukradená. U bývalého agenta StB mě to ale bohužel nepřekvapuje,“ dodal Havel.
Ten připomněl, že pro současného premiéra není návštěva Národní třídy vždy příjemnou záležitostí. Babiš tradičně chodil pokládat květiny k památníku v brzkých ranních hodinách, nebo dokonce krátce po půlnoci, jako v roce 2018, protože brzy ráno měl odletět za synem do Švýcarska.
Babiše totiž na Národní třídě často provázel pískot a jednou květina – právě v roce 2018 - dokonce skončila v odpadkovém koši.
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