Slávistická férovka: pětadvacet na pět. Fanoušci málem ubili protivníky k smrti

Policie pátrá po více než dvacítce útočníků, kteří v přesile brutálně napadli pětici mužů. Svým obětem způsobili vážná zranění. Podle policie šlo o konflikt mezi fanoušky dvou pražských fotbalových klubů. A nyní prozradila, o které se jednalo.
„Napadení bylo natolik brutální, že je jen zázrak, že poškození přežili. Muži při útoku utrpěli mnohačetná poranění na těle a zlomeniny v oblasti hlavy a obličeje. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která se o muže postarala,“ popisují policisté napadení, ke kterému došlo začátkem dubna.
Z posilovny v pražské Hostivaři tehdy odcházela pětice fotbalových fanoušků. A jak ukazují záběry z kamery, které policie zveřejnila ve čtvrtek, hned u východu z budovy byli napadeni.
„Podle dosud zjištěných informací a zajištěných kamerových záznamů si příznivci jednoho z fotbalových klubů cíleně počkali na pětici fanoušků jiného fotbalového klubu před budovou a v okamžiku, kdy opouštěli vstupní prostor, je brutálně napadli,“ uvedla policie. Útočníci přitom byli ve značné přesile. Podle kriminalistů jich bylo přibližně 25.
Příslušnost k fanouškovské základně určitých klubů pak lze usuzovat například z kukel, kterými se útočníci maskovali. Je na nich znak pražské Slavie. To také policie pro deník Aktuálně.cz potvrdila. „To, jak jsou maskování, je vypovídající,“ uvedla směrem k útočníkům policejní mluvčí Eva Kropáčová. „Jedná se o dvě pražská S. Poškození mají být sparťanští fanoušci,“ dodala pak k napadeným.
„Dvěma poškozeným se podařilo uniknout do horního patra, nicméně tři poškození byli opakovaně napadáni silnými údery a kopy do celého těla, především do oblasti hlavy,“ uvedli policisté. Po pachatelích, kterým za ublížení na zdraví hrozí až osm let za mřížemi, nyní pátrají.
„Kriminalisté prosí média a veřejnost o pomoc. V případě, že máte informace o osobách, které se podílely na napadení, informace prosím neprodleně předejte na linku 158. Děkujeme za pomoc při objasnění tohoto závažného trestného činu,“ dodává policie.
Není to přitom poprvé, co se pražská Slavia v nedávné době dostala do širšího povědomí kvůli řádění fotbalových fanoušků. Počátkem května se totiž část fanoušků ze skupiny Tribuna Sever negativně zviditelnila vběhnutím na hřiště během fotbalového derby se Spartou v pražském Edenu. Výtržníci, kteří vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, podle klubu dostali doživotní zákaz vstupu na stadion.