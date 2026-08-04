Závratě, nevolnost i poruchy vědomí. Palčivé vedro zaplnilo pražské nemocnice

Až o 15 procent více pacientů evidují v souvislosti s aktuálními vedry v posledních dnech pražské nemocnice na Bulovce, v Motole a Na Homolce či ve Všeobecné fakultní nemocnici. V Nemocnici Na Františku byl nárůst pacientů v pondělí a v úterý dokonce o 50 procent.
Zvýšený počet pacientů přichází na urgentní příjem rovněž do Ústřední vojenské nemocnice v Praze nebo do Fakultní Thomayerovy nemocnice v pražské Krči. ČTK to sdělili mluvčí nemocnic. Současná vedra jsou podle nich riziková zejména pro seniory, malé děti, onkologické pacienty či pacienty s chronickými onemocněními.
Všechny stanice v ČR v úterý překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na deseti místech. Hodnoty nejsou konečné.
Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem či dehydratací, řekla ČTK mluvčí FN Motol a Homolka Martina Dostálová. Trápí je zejména závratě, nevolnost, zvracení či celková slabost. V některých případech se vyskytují také krátkodobé poruchy vědomí nebo oběhová selhání, která vyžadují akutní ošetření.
Závažnější komplikace se podle Dostálové mohou objevit i u jinak zdravých lidí, pokud podcení dostatečný pitný režim, pobyt na přímém slunci nebo fyzickou námahu během nejteplejší části dne.
Mluvčí Fakultní Thomayerovy nemocnice Petr Sulek ČTK řekl, že do nemocnice v současnosti přichází v důsledku vyčerpání, dehydratace, nevolnosti, průjmů či srdeční slabosti o desítky pacientů více než v chladnějším počasí. Se zažívacími potížemi a přehřátím organismu tam pak lékaři ošetřují ve velké míře dětské pacienty.
Odborníci proto v aktuálních vedrech doporučují zejména pravidelně pít dostatečné množství tekutin. Zdravý dospělý člověk by měl podle nich v horkých dnech denně vypít alespoň 30 až 40 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti. Pivo ani káva se do pitného režimu nezapočítává.
Dále je podle nich třeba se vyvarovat dlouhodobého pobytu na přímém slunci a obléci si volné a prodyšné oblečení včetně namazání volné pokožky ochrannými krémy s vysokým ochranným faktorem. Důležité je také vyhnout se náročným fyzickým aktivitám.
V úterý je podle meteorologů vrchol aktuální horké vlny, vysoké teploty ale budou panovat i v následujících dnech. Ve středu se předpokládají teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
Ve čtvrtek by sice měly teploty klesnout na 27 až 32 stupňů, nicméně ve východní části Moravy a Slezska bude stále přetrvávat tropické počasí s teplotami 32 až 37 stupňů a až odpoledne a večer má přibývat oblačnosti a mají se objevit přeháňky a bouřky, které přinesou ochlazení. Teprve v pátek se mají teploty dostat níže, na 24 až 28 stupňů a na východě mají být okolo 22.
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