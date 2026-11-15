Zavoral odmítá dobrovolné poplatky. Rozpočet médií na nich nelze stavět

Dobrovolné platby za veřejnoprávní média mohou být jen malou částí systému, je to totálně nesystémový krok. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral. O možném zachování televizních a rozhlasových poplatků na dobrovolné bázi hovořil na konci října premiér Andrej Babiš (ANO).
Podle Zavorala by Česko bylo jedinou zemí v Evropě, kde by byla média veřejné služby financována dobrovolně. Nelze podle ředitele rozhlasu předpokládat, že je možné sestavit rozpočet na další rok na základě dobrovolné platby.
Současný vládní návrh zákona o změně financování veřejnoprávních médií, který před dvěma týdny Sněmovna schválila v prvním čtení, předpokládá zrušení televizního a rozhlasového poplatku a jejich nahrazení příspěvkem ze státního rozpočtu.
Navrhovaná částka dohromady 6,8 miliardy korun je ale o 1,4 miliardy nižší, než obě média letos na poplatcích vyberou. Návrh vyvolal řadu protestů i stávku zaměstnanců veřejnoprávní televize i rozhlasu, v neděli Milion chvilek pořádá na podporu nezávislosti médií demonstraci na pražské Letné.
Babiš později řekl, že nechce předkládat nový návrh, ale upravit ten, který postoupil prvním čtením. Změny v návrhu podmínil souhlasem koaličních partnerů. Ačkoliv na konkrétním modelu se koalice ještě neshodla, Babiš mluví o předvídatelném způsobu financování.
Premiér již na konci října prohlásil, že ministerstvo financí připravuje návrh financování, podle kterého by peníze na provoz médií veřejné služby nešly přímo ze státního rozpočtu.
Zavoral v neděli řekl, že netuší, jaká bude finální verze vládního návrhu. Koaliční diskuse je podle něj diletantská a nepřipravená. K možné inspiraci například skandinávskými zeměmi uvedl, že sám by se neinspiroval žádným modelem, neboť každý je specifický a odpovídá kontextu dané země.
Uvedl také, že doufá, že se nakonec podaří systém poplatků zachovat a že do věci vstoupí různé, například ekonomické faktory. Podotkl, že se potýká s odchody některých zaměstnanců rozhlasu, kteří nechtějí fungovat v nejistotě.
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