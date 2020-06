Zavírají se do klece, aby z nich dostali slepice. K aktivistům se přidal i Tomáš Klus

Aktivisté z organizace Obraz-Obránci zvířat i dobrovolníci se celý měsíc před sněmovnou zavírají do velké klece společně s 19 sochami slepic v nadživotní velikosti. Chtějí tak upozornit na problém klecových chovů a zároveň přimět poslance, aby zvedli ruku pro jejich zákaz. Zemědělský výbor sněmovny návrh zákona minulý týden zamítl, o novele by měli poslanci hlasovat ve třetím čtení v pátek.

"Neexistuje žádný důvod, proč bychom měli slepice i nadále držet narvané v drátěných klecích, když existují zavedené vhodnější alternativy. V kleci se slepice neproběhnou, neprotáhnou si křídla, nemůžou hrabat ani se čistit popelením a od mříží mají odrané peří až na kůži. Tento krutý byznys musí skončit," uvádí předseda spolku Obraz - Obránci zvířat Marek Voršilka.

Aktivisté a dobrovolníci jsou do klece na Malostranském náměstí zavřeni vždy na dvanáct hodin bez možnosti většího pohybu, namačkaní v kleci společně s 19 sochami slepic v nadživotní velikosti. K dobrovolnému zavření se přihlásily zhruba tři stovky dobrovolníků, mezi nimi například také písničkář Tomáš Klus či herečka Tereza Těžká.

"Účastním se, protože mám doma slepice a myslím, že jsou to skvělí tvorové. Obecně si myslím, že my jako lidé žijeme čím dál tím více nad svoje možnosti a učíme se žít nad možnosti jiných tvorů. Řešíme, abychom toho měli stále více za stále nižší cenu, a už neřešíme, za jakou cenu tuto cenu snižujeme. Ta cena je ale už příliš vysoká," uvádí Tomáš Klus. Dodává, že by se lidé měli řídit heslem střídmost a zjišťovat si, odkud pochází zboží, které konzumují.

Herečka z dokumentu V síti Tereza Těžká se k projektu přidala z řad veganů. "Nikoho bych nesoudila za to, že jí živočišné produkty, ale soudila bych lidi, kteří se neumí chovat hezky k přírodě a ke zvířatům. Děsí mě, že je v České republice pouze deset procent chovů, jež nejsou klecovými chovy. Slepice v klecových chovech doslova trpí, přitom se to dá dělat i jinak," připomíná.

Kolem klece aktivisté postavili také galerii výmluv, kde uvádějí argumenty, které se pro zachování klecového chovu nejčastěji objevují, a k nim přidali své protiargumenty. Většina se týká finančních dopadů a vlivu na zemědělce. Vyvrací například tvrzení, že by vejce po zákazu zdražila o pět až deset korun. Náklady na vejce od slepic chovaných na podestýlce jsou totiž vyšší jen o pár desítek haléřů.

U stánku vedle klece si mohou kolemjdoucí také o všem promluvit s dobrovolníky z organizace nebo podepsat petici za zrušení klecového chovu.

Do klece se nechali zavřít také Piráti se svým předsedou Ivanem Bartošem. Právě Piráti chtějí zákaz chovu slepic v klecích vložit do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. "Zachránit slepice z klecí! Nešlo to dlouhá léta, snad se to letos podaří," uvedl Bartoš na Instagramu.

Zemědělský výbor je proti

Poslanci sněmovního zemědělského výboru návrh na zákaz minulý týden nepodpořili. Proti zákazu se již dříve vyslovil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj by to znevýhodnilo české producenty.

Na podporu klecových chovů vystoupil také předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle něj chovatelé nebudou znovu investovat do přesunu chovů do voliér, ale spíš je zavřou. Do Česka by se pak mohly vozit vejce ze států mimo EU s chovy s neobohacenými klecemi, které jsou již nyní v unii zakázané.

Podle Pýchy se snaží zemědělci chovat zvířata v co nejlepších podmínkách, co ekonomika dovoluje. "Předkládání zemědělcům, že zvířata chovají jenom kvůli penězům a že je nemají rádi, je urážející," tvrdí.

Rozhodující budou hlasy ANO

Je možné, že i přes zamítnutí výborem novela projde. Podobně byl schválen také zákon o zákazu kožešinových farem, který přes výbor nejprve také neprošel. Aktivisté z Obrazu byli úplně poprvé před sněmovnou zavření právě kvůli kožešinovým farmám.

"Nyní stojíme v podobné fázi, jako tomu bylo se zákazem kožešinových farem, jež garanční zemědělský výbor nejprve zamítl. I přesto ale zákaz kožešinových farem nakonec prošel. Stejně jako tehdy bude i dnes záležet zejména na rozhodnutí poslaneckého klubu ANO a veřejnost se opět mohutně obrací jak na premiéra, tak na jednotlivé poslance," uvedl předseda spolku Marek Voršilka.

Na úterní tiskové konferenci poslaneckého klubu ANO od poslance Martina Kolovratníka s posvěcením předsedy klubu Jaroslava Faltýnka zaznělo, že klub pro zákaz klecových chovů hlasovat bude. "Věřím, že tato slova skutečně dodrží a návrh projde, stejně jako tomu bylo u zákazu kožešinových farem," dodal Voršilka.

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích nejpozději do roku 2027. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012.

Podíl nosnic v klecích v Česku klesl za poslední zhruba rok o 15 procentních bodů na 70 procent. Jak ale tento týden ukázala reportáž České televize, někteří výrobci podvádějí a jako podestýlková (halová) vejce označují i ta z klecí, případně vejce míchají do jednoho balení bez ohledu na původ a prodávají je za vyšší cenu. Padl tak jeden z argumentů, že se lidé mohou sami rozhodovat, jaká vejce koupí.