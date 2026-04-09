Zatímco Kupku tíží spory kolem České televize, Fiala se baví „vesmírnou“ Nutellou

Že se expremiér a bývalý předseda ODS Petr Fiala úspěšně „aklimatizoval“ na sociálních sítích, není překvapivá věc. Aktuálně.cz v minulosti informovalo, že od doby, co je řadovým poslancem, na nich získává spoustu pozitivních reakcí. Jeden z jeho zatím posledních příspěvků z posledních dnů si přesto zaslouží zvláštní pozornost.
Jestli něco Petru Fialovi pořádně zkomplikovalo politickou kariéru, byla to dnes už pověstná Nutella, kterou si koupil v listopadu roku 2023 v Německu. Fiala chtěl ukázat na to, jak mezinárodní řetězce „šidí“ české zákazníky, když si všiml, že německý produkt je levnější a navíc ve větším balení.
Sklidil ale většinou posměch. Lidé ho upozorňovali, že drtivá většina Čechů to už dávno ví.
„Video z německého nákupu Nutelly se nepovedlo. Chyba, která se stala, jde za mnou,“ sypal si o něco později popel na hlavu tehdy ještě premiér Petr Fiala ve vysílání CNN Prima s tím, že chyba byla ve způsobu zpracování.
„Všechno se nepovede. Video nebylo dobře přijato. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, z videa jsem si vzal poučení,“ pokračoval. Vypadalo to, že by nejraději na Nutellu zapomněl. Zvláště, když mu mnozí jeho kritici při mnoha příležitostech „lískooříškovou kauzu“ předhazovali.
Jenže teď Fiala s Nutellou na sociálních sítích naopak boduje! Jak je to možné? Že by ze spojení s ní dokázal ještě vytěžit něco pozitivního?
Fialův příspěvek na Instagramu z tohoto týdne začíná záběrem na samotného expremiéra, který sedí na pohovce a prohlíží si jedno balení Nutelly. Potom ji vyhodí do vzduchu. Nutella chvílí vzduchem letí a - najednou je pohybuje mezi astronauty vesmírné mise Artemis II., kteří se toto úterý blížili k měsíci.
Fiala mění svůj obraz „vážného profesora“
Nic víc na videu Fialy není. Žádný obraz ani žádný zvuk. Žádná jeho slova. „Jen“ Fiala dokonale využil scény ze zmiňované kosmické rakety, když se Nutella patrně náhodně uvolnila a putovala prostorem. Dokonce mluvčí NASA Bethany Stevensová následně ujišťovala miliony diváků, že nešlo o žádnou placenou reklamu.
Petr Fiala nemusel na svém videu nic dělat či říkat. Nebylo to třeba. Krátký šot připoutal i tak velkou pozornost uživatelů sociálních sítí. Získalo tisíce srdíček, spoustu zhlédnutí i komentářů.
Fiala ukázal, že si dokáže udělat legraci sám ze sebe, ze své vlastní chyby. To je něco, co u něj nebývalo zvykem. Jakoby chtěl s pomocí sociálních sítí pozměnit svůj obraz, kdy ho mnozí často líčili jako vážného pana profesora, který nikdy nebude „mužem z lidu“ - na rozdíl třeba od premiéra Andereje Babiše (ANO).
„Nutella zdraví soudruha Bureše“
Ostatně, Nutellu využil Petr Fiala i před několika dny, kdy mu ji Babiš ve zlém vyčetl poté, co Fiala před fakticky Babišovou benzinovou stanicí u Průhonic poukazoval na vysoké ceny pohonných hmot. Fialova reakce? „Dobré odpoledne, profesor Nutella zdraví soudruha Bureše do Průhonic,“ uvedl svůj další příspěvek na sociálních sítích.
Oslovení Bureš použil proto, že komunistická Státní bezpečnost (StB) vedla Babiše ve svých seznamech pod krycím jménem Bureš. A soudruha zmínil z toho důvodu, že Babiš byl členem komunistické strany, ve které se členové oslovovali soudruhu a soudružko.
„Videa nás napadají spontánně, nemám na to žádný rozsáhlý tým,“ reagoval Fiala minulý týden na dotaz Aktuálně.cz, které se ptalo na jeho práci se sociálními sítěmi.
Je totiž stále jasnější, že si na nich Fiala buduje stále silnější komunitu. Přitom nemálo politických komentátorů očekávalo, že po odchodu z politického vrcholu se spíše stáhne a bude se například věnovat akademické či diplomatické kariéře. Ale že zamíří na sítě a bude se podobat spíše influencorovi?
Fialovo „laškování“ na sociálních sítích, kdy střídá zábavné scénky s těmi, kde je naopak velmi vážný a ostře kritizuje politiku nové vlády, vynikají o to více s jeho nástupcem na čele ODS Martinem Kupkou.
Ten musí řešit celou řadu vážných situací, například ve středu se omlouval za to, že dva poslanci ODS podpořili exposlance ANO v předvýběru nových členů Rady ČT. A starostí má podstatně víc. Podobně jako jich měl Petr Fiala, který měl těžší hlavu o to, že vedl ještě vládu. Jakoby mu ten úbytek mnoha starostí nebývale prospěl. Přesto často zaznívají dotazy: Dělá to všechno pro to, že se chce vrátit opět na vrchol?
