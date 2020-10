Analýza: Starostové dominovali, vládní strany propadly. ODS chce dál post šéfa Senátu

Senátní volby skončily vítězstvím kandidátů Starostů a nezávislých, kteří získali 10 senátorů. Dařilo se také ODS, jejíž poslankyně Miroslava Němcová získala nejvíce hlasů. Naopak končí Milan Štech, který byl senátorem od vzniku horní komory. Volby potvrdily dominanci středopravých stran a propad levice. Sociální demokracie neobhájila ani jeden z deseti mandátů. ANO si jeden.

Senátní volby 2020 skončily. Hlasy jsou sečteny a vítězové či poražení jasní. V horní komoře ještě více posílili příznivci spíše středopravé politiky. Převaha STAN, ODS a KDU-ČSL je znatelná. A její zástupci budou vznášet ještě více připomínek k vládě ANO a ČSSD a zároveň vracet větší počet zákonů, které schvalují vládní poslanci - tu ve spolupráci s KSČM, tu s SPD a některými dalšími zákonodárci.

Kromě jednoznačného vítězství středopravých kandidátů je také jasné, že nejsilnější klub budou mít Starostové a nezávislí. Druhý nejpočetnější klub bude mít ODS a za ní klub KDU-ČSL a nezávislých. Starostové by si mohli nárokovat křeslo předsedy Senátu, které má nyní místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Jestli to ale STAN udělá, není jisté. Když se na to před volbami deník Aktuálně.cz ptal předsedy STAN Víta Rakušana, nevyloučil, že jeho hnutí nechá Vystrčila šéfem Senátu.

"Bude zcela záležet na rozhodnutí našeho senátního klubu, koho podpoří na předsedu Senátu. Osobně bych ale uvítal situaci, kdyby v této prazvláštní době byla mezi demokratickými kluby v Senátu shoda na jménu předsedy. Mě osobně by nijak neuráželo a nijak by mi nevadilo, kdyby Miloš Vystrčil jako předseda Senátu pokračoval," řekl Aktuálně.cz Rakušan.

Zároveň ale připustil, že by tomu tak nemuselo být. "Samozřejmě, kdyby naši kandidáti v senátních volbách výrazně uspěli, tak já můžu říci tři naše osobnosti, které by zastávaly místo předsedy Senátu velmi důstojně. Z fleku by tito naši politici mohli předsedu dělat a zvládali by to se stejnou grácií a hodnotovou orientací, jako to zvládá Miloš Vystrčil," uvedl Rakušan a jmenovitě poukázal na Mikuláše Beka, Jiřího Drahoše a Jiřího Růžičku.

A Starostové skutečně výrazně uspěli a Rakušan působil nadšeně. "Naše hnutí se cítí po právu vítězem voleb. Je to obrovitánský úspěch našeho hnutí. Děkuji našim kandidátům, kteří se pustili srdnatě do boje i v obvodech, kde jsme dříve úspěch neměli. Zapisujeme se velmi výrazně na politickou mapu," prohlásil Rakušan v České televizi.

Na otázku ČT, jak se STAN zachová k Vystrčilovi odpověděl, že se teprve uvidí. "Hned zítra se budeme bavit s našimi senátory, jaká bude jejich taktika. Rozhodne o tom náš klub," řekl.

Vystrčil chce v čele Senátu pokračovat

Miloš Vystrčil sdělil, že je pro něj nejpodstatnější, aby zůstala zachována současná atmosféra v Senátu. "O rozdělení pozic se bude jednat. My bychom chtěli uspět, je logické, že bychom chtěli mít nejvyšší pozici. Nejdůležitější ale je, aby Senát byl nadále ochráncem demokracie a svobody," avizoval s tím, že jako vyjednavač nechce nyní prozrazovat detaily.

Předseda ODS Petr Fiala děkoval nejdříve kandidátům ODS ke zvolení. "ODS šla do voleb mimo jiné s cílem, aby v Senátu byla demokratická většina, což se splnilo. Je také jasné, že voliči se otočili zády k vládním stranám. Děkuji voličům také za to, že jsme v Senátu posílili, vypadá to, že bude zvoleno pět senátorů, které jsme navrhli a dva, které jsme podporovali," uvedl Fiala, který by chtěl, aby Vystrčil zůstal předsedou Senátu. "Povedeme o tom jednání a věřím, že dopadnou úspěšně," podotkl.

Po sobotním vyhlášení senátních výsledků je opět zaplněno všech 81 senátorských křesel a to do podzimu roku 2022, kdy se opět promění třetina horní komory. V této chvíli jsou nejsilnější následující tři kluby: Klub Starostů a nezávislých má nejvíce členů, klub ODS je druhý a klub KDU-ČSL a nezávislých třetí.

Pokud jde o senátory vládních stran, jejich počet se ještě zmenšil. ČSSD nemá ani potřebný počet pěti senátorů, který je potřeba k existenci klubu.

Předseda ANO Andrej Babiš přitom těsně před druhým kolem ještě naléhal na voliče ANO, aby šli volit jeho kandidáty. "Je mi jasné, že to berete tak, že máte volby za sebou, ale já vás chci přece jen ještě jednou poprosit, abyste šli ještě k volbám. My potřebujeme vaši pomoc," tvrdil Babiš. A sliboval, že i když Senát kritizuje, tak s ním chce spolupracovat. "A k tomu je potřeba, aby tam byli lidi, kteří o to budou stát," dodával.

Němcová i Láska jsou senátory. Žantovský vypadl

Z nových senátorů by měla patřit k těm nejvýraznějším dosavadní poslankyně ODS Miroslava Němcová, která téměř vyhrála už v prvním kole. Vyřadila tak z horní komory dosavadního senátora za Prahu 1 a bývalého rektora Karlovy univerzity Václava Hampla. Pokud jde o Prahu, vedle zmiňovaného obvodu byly velmi sledované také další dva pražské souboje. V druhém porazil nynější senátor Václav Láska bývalého senátora a následně velvyslance v USA, Velké Británii a Izraeli Michaela Žantovského. Ve třetím pražském "klání" obhájil senátní křeslo David Smoljak, který zvítězil nad kandidátem ODS s podporou KDU-ČSL Eduardem Stehlíkem, ředitelem Památníku Lidice.

V Brně, byli lidé zvědaví na to, jestli se do Senátu dostane Anna Šabatová, která teprve nedávno skončila jako ombudsmanka, která do druhého kola postoupila s Romanem Krausem, bývalým ředitelem fakultní nemocnice. Nakonec vyhrál Kraus.

Velkou pozornost vyvolávala také kandidaturu bývalého hejtmana, exministra a nynějšího poslance ODS Petra Bendla, který se v druhém kole utkal s nestranickou advokátkou Adélou Šípovou, která kandidovala za Piráty. Ta Bendla jednoznačně porazila.

Hodně emocí vzbuzovala opětovná kandidatura majitele společnosti Synot a dosavadního senátora Iva Valenty, zvláště poté, co jej podpořil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Valenta nakonec neuspěl, porazil ho kandidát KDU-ČSL a starostu Starého Města Josefa Bazalu.

Zajímavostí je mimo jiné to, že po 24 letech v Senátu končí sociální demokrat Milan Štěch. Ve druhém kole volebního obvodu Pelhřimovsko prohrál nad kandidátem Svobodných Jaroslavem Chalupským, který svou kampaň mimo jiné postavil na tom, že Štěch je už v politice příliš dlouho a chtělo by to čerstvou sílu.

V Senátu naopak zůstává také politička KDU-ČSL z Přerovska Jitka Seitlová, která byla senátorkou v letech 1996 až 2007, následně pracovala jako zástupkyně ombudsmana a v roce 2016 byla opět zvolena senátorkou. Letos kandidovala na Přerovsku.

Boj kandidáta ANO a ČSSD do poslední chvíle

Senátní volby byly očekávané především kvůli odpovědi na otázku, zda středopravé strany potvrdí svou dominanci v této parlamentní komoře a zároveň se rozhodne, která strana bude mít nejsilnější klub - a tím právo nominovat předsedu Senátu. Jak už bylo řečeno, nejsilnější jsou po nynějších volbách Starostové.

V naprosto odlišné situaci jsou vládní strany, hnutí ANO a ČSSD - byť ANO mělo přece jen větší naděje. K pěti nynějším senátorům mohlo přidat až osm dalších, tolik jich šlo do druhého kola. Uspěl jediný - Ondřej Feber na Karvinsku. Už při pohledu na první kolo měl z kandidátů ANO největší šanci na úspěch právě on, jenž starostuje ve Stonavě od roku 1990, takže je jedním z vůbec nejdéle sloužících starostů v Česku. Za celou dobu už prošel několika stranami a hnutími, od Občanského fóra přes Křesťansko-demokratickou stranu k Unii svobody, Straně práv občanů až po hnutí ANO. Feber těsně porazil dosavadního senátora Radka Sušila z ČSSD. Sociální demokracie tak přišla o jediného svého kandidáta, který do poslední chvíle bojoval o vítězství.

Ztráty ČSSD jsou citelné. Před volbami měla v horní komoře 13 křesel, jenže hned 10 jich musela obhajovat. Do druhého kola jim ale postoupili jen tři kandidáti. A ve finále nevyhrál ani jeden. Vypadl i dlouholetý šéf Senátu Milan Štěch.

Druhým postupujícím kandidátem v prvním kole, kterému sociální demokraté hodně věřili, byl místopředseda strany Michal Šmarda, který se dostal do širšího povědomí především v době, kdy se ho předseda strany Jan Hamáček dlouho a marně snažil dostat na místo ministra kultury. Šmarda to ale neměl nijak jednoduché. A prohrál s kandidátem KDU-ČSL Josefem Klementem.