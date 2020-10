Tvrdě jsem pracovala, říká nejmladší senátorka, která porazila matadora Bendla

Byl to atraktivní souboj. Adéla Šípová, politicky nezkušená advokátka a kandidátka Pirátů, a proti ní politický matador Petr Bendl, poslanec ODS, který byl v minulosti hejtmanem a ministrem zemědělství. K překvapení mnohých Bendl prohrál. "Věděla jsem, že to bude velmi těžký souboj, ale já v kampani tvrdě pracovala," říká Šípová, první pirátka v Senátu. Aktuálně.cz přináší její životní příběh.

Ještě, že ty senátní volby jsou až v říjnu, může si říkat předseda Pirátů Ivan Bartoš společně s novou - a historicky vůbec první - senátorkou za Piráty Adélou Šípovou. Jejím datem narození je totiž 24. září 1980, takže jen o několik dní splnila ústavní požadavek. Kdo chce být senátor, musí před volbami slavit alespoň čtyřicáté narozeniny. A pochopitelně… musí být zvolen.

To se podařilo Adéle Šípové, která je vůbec nejmladším členem horní parlamentní komory v historii. Těsně tak překonala současného senátora Lukáše Wagenknechta, kterému bylo v den zvolení 40 let a 19 dní. Mimochodem, také on je v Senátu za Piráty. Šípová se navíc stala před týdnem také krajskou zastupitelkou.

Od první chvíle, kdy v sobotu odpoledne začaly naskakovat průběžné senátní výsledky, měla náskok nad svým protikandidátem Petrem Bendlem. Mužem, kterého mnozí komentátoři i členové jeho ODS pasovali na favorita volebního souboje na Kladensku. Stejně jako členové ČSSD věřili dalšímu kandidátovi v tomto obvodu, dosavadnímu senátorovi Jiřímu Dienstbierovi.

Málokdo čekal, že z celkově třinácti kandidátů zvítězí právě Šípová, která se dosud politice nevěnovala a ani nebyla širší veřejnosti známá. Přesto ona děkovala nakonec největšímu množství voličů. Bylo jich 13 031, oproti 6 378, kteří volili Bendla.

"Nedokážu popsat slovy, jak obrovskou mám radost. Děkuji velice všem lidem v mém okolí, kteří se podíleli na mé kampani a po celou dobu mě podporovali," prohlašovala bezprostředně po vyhlášení výsledků a počet hlasů označila za ohromující výsledek. Později se rozepsala ještě na sociálních sítích.

Protože obdivuji ženy, které umí skloubit výchovu dětí s prací pro druhé lidi, rád bych z řady kandidátů @PiratskaStrana do krajů a Senátu ukázal matku 5 dětí, která zároveň nedávno otevřela bezplatnou právní poradnu - advokátka Adéla Šípová, v Kladně kandiduje do Senátu. pic.twitter.com/srd6MIV8BH — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 23, 2020

"Neúnavné několikaměsíční úsilí všech dobrovolníků, přátel i rodiny přineslo své ovoce. Každý den jsme se setkávali s lidmi, nachodili a najezdili jsme tisíce kilometrů při vyvěšování plakátů, roznášení letáčků a dopisů. Pěšky i na kole, v dešti i v parnu, nepolevili jsme až do posledního momentu. Děkuji za vaše neuvěřitelné nasazení! Bez vás bych nebyla v Senátu, ale v háji," uvedla a slibovala maximální nasazení. Jako senátorka se chce zaměřit především na boj s dluhovými pastmi, ochranu životního prostředí a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky. "Nadále chci také zůstat v kontaktu s lidmi z mého senátního obvodu," slibovala.

Byla jsem šokovaná, jak jsou na tom lidé špatně

Možná si v té chvíli vzpomněla na to, jak před několika měsíci zaklepala na dveře kladenských Pirátů a vyslovila větu, po které se na ni všichni až nevěřícně zadívali. "Ráda bych za vás kandidovala do Senátu". V tom okamžiku ještě nevěděli, o koho jde, a že právě díky ní Kladno vyšle z celé země jediného nového člena Senátu za Piráty.

"Řekla jsem jim, že za nimi přicházím a nabízím svou práci. Od počátku jsem na nich viděla, že jsou překvapení. Byla jsem si ale jistá, že jako advokátka mám zkušenosti a mohla bych uspět," přiznala Aktuálně.cz a vysvětlovala, že tuto stranu si nevybrala náhodou.

"Piráti mě zaujali už dřív. Mně se líbí, když přijde někdo nový, má dobré úmysly a dokáže se prosadit díky své odvaze. Hodně mě zaujalo, když v komunálních volbách před dvěma lety Piráti kandidovali v Mariánských Lázních a dokázali uspět tak, že vyhráli a mají starostu," říká novopečená senátorka, která po narození první dcery šla studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Po škole vstoupila do advokacie, nejdříve jako advokátní koncipientka v Kladně a následně, po advokátních zkouškách, jako plnohodnotná advokátka u velkých pražských advokátních kanceláří. "Nejvíce mě vždy přitahovaly kauzy běžných občanů. Svět velkých korporací mi k srdci nikdy nepřirostl," tvrdí s tím, že v poslední době má vlastní kancelář, ve které pomáhá některým lidem zdarma.

O Senátu začala uvažovat ve chvílích, kdy kandidovala do obecního zastupitelstva v Doksech, kde bydlí. Protože spolupracovala jako advokátka s radnicí, starosta ji před dvěma lety oslovil, jestli by nešla do komunálních voleb. "Zeptal se mě poslední den před podáváním kandidátek. Odpověděla jsem, že to zkusím. Přestože jsem nebyla zvolena, tak jsem byla spokojená, protože i přes 9. místo na kandidátce mě volilo hodně lidí. Byla jsem překvapená a začala přemýšlet o působení ve veřejném životě," říká.

Na někoho může působit spíše plaše, ona ale namítá, že do senátního souboje šla od začátku naplno a odvážně. "Vím, že působím nesměle, ale to ještě neznamená, že nevím, co chci. Já jsem kandidaturu do Senátu myslela od začátku naprosto vážně. Mám v sobě i určitou sílu něco dokázat kvůli svým rodičům, kteří už na světě bohužel nejsou. Do kampaně jsem investovala dost peněz, výrazně jsem omezila své advokátní aktivity a snažila se pohybovat co nejvíce mezi lidmi," ujišťuje.

Letos v březnu, kdy zemi postihla první vlna pandemie koronaviru, se rozhodla - ve spolupráci s kladenskou radnicí - otevřít poradnu pro lidi, kteří byli sociálními důsledky pandemie postiženi. "Zjistila jsem, že hodně lidí je opravdu ve špatné situaci, a to takové, že třeba matky samoživitelky nemají peníze ani na potraviny. Bylo to pro mě šokující zjištění, tak jsme se rozhodli s Piráty zavést potravinovou banku, z čehož mám velkou radost," konstatuje a dodává, že díky charitativním projektům poznává spoustu lidí, které by jinak třeba ani nepotkala.

Věřím, že jsem příkladem pro jiné ženy

Při vyprávění o svém dosavadním životě několikrát opakuje, že svou kandidaturu vnímá také jako velké povzbuzení pro matky, které mají děti - byť třeba ne pět jako na. "I kdybych se do Senátu nedostala, tak moje snaha by měla smysl. Je to velký příklad pro ženy, které mají děti a zároveň pracují. Některé maminky byly překvapeny, že se s několika dětmi snažím prosadit v politice, a vyjadřovaly mi velkou podporu," uvedla a vzpomněla své vlastní děti.

"Myslím, že také ony mají na mém úspěchu podíl. Řekla bych, že jsou aktivní podobně jako já, například dcera vede skautský oddíl. Možná i toto oslovilo voliče, viděli, že jsem normální ženská, která se věnuje rodině a práci a nemá žádné manýry," soudí Adéla Šípová, která se zejména před druhým kolem dostala do ostrého sporu s Petrem Bendlem. Ten totiž v závěru kampaně tvrdil, že na rozdíl od Šípové nedopustí, aby v Česku byli migranti.

Bendl narážel na to, že jeho protikandidátka se v roce 2015 vyslovila pro uprchlické kvóty a pro pomoc České republiky. "Bezpodmínečně si stojím za tím, že lidé si musí umět pomáhat. Proto když jsem před více než pěti lety viděla těžkou situaci lidí vyhnaných ze svých domovů, musela jsem to ze sebe dostat. Postupem času se ale jasně ukázalo, že kvóty nejsou funkční řešení problému, před kterým jako společnost stojíme," vysvětlovala krátce před volbami na sociálních sítích a dodávala, že sdílí stejné stanovisko jako Piráti.

Po skončení voleb na ní bylo patrné, jak je ráda, že je má za sebou. "Byly i chvíle, kdy mi docházely síly a říkala jsem si 'do čeho ses to holka pustila'. Ohromná vlna podpory mě ale postavila na nohy. Nezklamu vás. A zítra musím konečně vyprat prádlo a spárovat ponožky," slibuje Šípová, která možná občas přijede do Senátu na kole. "Jsem opravdu nadšená cyklistka. Kdekoliv můžu jet na kole, tak na něm jedu. I v době, kdy jsem pracovala v Praze, tak jsem z Doksů jezdila na kole," usmívá se.

Aktivní ale bude určitě i v Doksech, zejména, když viděla, jak moc hlasů jí tady voliči v senátních volbách dali. V druhém kole jí přišlo hodit hlas 273 spoluobčanů, Bendl dostal hlasů 47. Vyjádřeno procenty, získala 85,31 procenta voličů oproti 14,68 procentům pro Bendla.