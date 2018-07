Údajnou agentku Kremlu Butinovou přivítali i čeští střelci. Žijete ve zbraňovém ráji, řekla v Praze

Maria Butinová, vystupující jako aktivistka za práva na nošení zbraní, byla před pěti lety v Praze hostem na valné hromadě občanského sdružení Lex.

Praha - Počátkem týdne se ve světových médiích objevily fotografie pohledné mladé ženy se zrzavými vlasy. Dnes 29letá Maria Butinová byla ve Spojených státech zatčena a obviněna ze spiknutí a neoznámené činnosti ve prospěch ruské vlády. Při pohledu na její tvář nejspíše zatrnulo i několika lidem v Praze.

Butinová, vystupující jako aktivistka za práva na nošení zbraní, byla totiž před pěti lety vřele přivítána v Praze na valné hromadě občanského sdružení Lex. A setkala se dokonce i se zástupkyní ministerstva vnitra Milenou Bačkovskou. Přitom podle slovenských zdrojů kontrarozvědka varovala, že za Marií Butinovou s vysokou mírou pravděpodobnosti stojí ruské tajné služby.

"Maria Butina v rámci veřejné části vystoupila se svojí přednáškou v anglickém jazyce o situaci v Ruské federaci a okolních státech. Dále pak představila přítomným členům organizaci Pravo na oružije, její fungování, principy a úspěchy (především na poli mezinárodní spolupráce s organizacemi v okolních státech). O přestávce odpovídala na smršť otázek z řad představenstva i členské základny."

"Její nejdůležitější prohlášení 'žijete ve zbraňovém ráji' jistě většině přítomných připomnělo, že se situace v České republice - především zásluhou LEX, o.s. - vyvíjí správným směrem. Věříme, že pro většinu členů bylo její vystoupení příjemným zpestřením a utvrdilo je v potřebě pokračovat v prosazování a udržení dosavadních výsledků," píše se na webových stránkách organizace LEX, která hájí v České republice práva držitelů zbraní i vystoupení Butinové na jejich valné hromadě v listopadu 2013.

Sdružení pro Butinovou zorganizovalo prohlídku Prahy včetně návštěvy muzea voskových figurín a střelnice Parabellum Květnice.

Představitele LEX přitom nevarovalo, že Butinové tehdy bylo necelých 24 let a přitom tvrdila, že z nuly vybudovala nevládní organizaci Pravo na oružije (Právo na zbraň, pozn. red.) s desítkami tisíc členů po celém Rusku.

Jejich slovenští partneři byli obezřetnější. "Víme, jaký odpor budí naše činnost u některých představitelů vládních složek, jaké z toho máme osobní problémy a to žijeme v demokracii. Představa, že v autoritativním Rusku za krátkou dobu vyroste bez jakéhokoli odporu státní moci a bez obrovských prostředků na vznik, rozvoj a propagaci nezávislá organizace, podporující vyzbrojování obyvatelstva, je z říše snů," cituje ve svém blogu slovenský bezpečnostní analytik Radovan Bránik jednoho ze slovenských aktivistů. Podle něj také bylo vidět, že se Butinová v odborné problematice úplně neorientovala a nezapojovala se do diskusí s experty.

Představitelé sdružení Lex se k celému případu nechtěli vyjádřit.

Podle Bránika raketový úspěch Práva na zbraň, založeného v roce 2012 22letou nepříliš úspěšnou prodavačkou nábytku původem z Barnaulu, rozblikal kontrolky bezpečnostních služeb v okamžiku, kdy se Butinová začala zajímat o evropská víza. Proto Bránika překvapuje, že se s Butinovou potkala i Mgr. Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky MV ČR.

"Později to vyšetřovala BIS jako bezpečnostní incident. Bačkovská samozřejmě nemusela vůbec vědět, že sedí v jedné místnosti s osobou s pochybnými zájmy a problematickým pozadím. Mohly a měly to ale vědět osoby a instituce, zodpovědné za zpravodajskou ochranu podobných akcí a měly tomu incidentu předejít," tvrdí Radovan Bránik.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha Aktuálně.cz řekl, že o její návštěvě kontrarozvědka ví. Zdůraznil, že její cesta byla veřejně známá a podle něj nepředstavovala bezpečnostní riziko. "Vnímám to tak, že pokud by to naše služby vyhodnotily jako riziko, tak by mě informovaly," reagoval na kauzu ministr vnitra Jan Hamáček.

Kontakty Marie Butinové se státy střední Evropy začaly pomalu uhasínat koncem roku 2014, kdy se svůj zájem soustředila na Spojené státy a o dva roky později se tam i přestěhovala. Stala se i se svým mentorem a milencem Alexandrem Toršinem doživotním členem americké National Rifle Association a snažila se udržovat blízké vztahy s americkými konzervativními politiky.

Toršin, který byl vyšetřován španělskou policií kvůli praní peněz pro ruskou mafii, byl vlivný senátor a nyní působí jako viceguvernér centrální banky. Američtí vyšetřovatelé tvrdí, že se snažila v USA mimo jiné zprostředkovat tajný komunikační kanál mezi Kremlem a okolím Donalda Trumpa. Sama Butinová popírá, že by se dopustila čehokoli nezákonného.

