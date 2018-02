Taxikáři protestní jízdu zrušili. Zastal se nás lhář a podvodník, hodnotí Bednář jednání s Babišem

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Taxikáři od konce minulého týdne s cílem poukázat na nerovné podmínky pořádají pomalé jízdy Prahou, kterými blokují dopravu.

Praha - Taxikáři ve středu v ulicích Prahy proti alternativním přepravcům protestovat nebudou. Důvodem jsou výsledky dnešního jednání s vládou, které považují za úspěch. Informovala o tom místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová.

Představitelé vlády taxikářům slíbili, že se pokusí ve sněmovně zrychleně prosadit změny zákona, aby se odstranily rozdíly mezi podnikáním taxikářů a alternativními přepravci. Taxikáři budou v protestní pohotovosti, ale pro tuto chvíli zatím žádný další protest neoznámili.

"Myslím, že to je asi maximum toho, co jsme mohli dokázat," řekla Venclová. Podle ní teď musí taxikáři věřit vládě, že se problematikou budou zabývat a novelou zákona vyřeší nerovné podmínky. K tomu musí vládě poskytnout čas. Úspěchem je podle Venclové, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uznal, že Uber používá nelegální řidiče.

Podle Davida Bednáře ze Sdružení českých taxikářů však jsou výsledky jednání nedostatečné. "Zastal se nás premiér v demisi, lhář a podvodník," řekl Bednář u strahovského stadionu, kam se dnes odpoledne sjely desítky taxikářů. Mluvil o tom, že pokud se do pondělí nestane nic zásadního, tak budou protesty v pražských ulicích pokračovat. Jeho výroky však odsoudila většina přítomných taxikářů včetně členů Sdružení českých taxikářů.

Ve středu dopoledne zástupce taxikářů přijal Babiš. Jednání s ministry mělo podle Venclové dobrý průběh a představitelé vlády slíbili, že se pokusí ve sněmovně zrychleně prosadit změny zákona, aby se odstranily rozdíly mezi podnikáním taxikářů a alternativními přepravci. Ti podle taxikářů představují nekalou konkurenci, protože nedodržují zákonné požadavky pro taxislužby.

Premiér vyzval společnosti Uber a Taxify, aby dodržovaly zákony a jezdili za ně řidiči s taxikářskou licencí. "Není možné, aby používaly nelicencované taxikáře," uvedl. Zároveň ale premiér kritizoval formu taxikářských protestů. "Nemohou si brát Pražany jako rukojmí a omezovat dopravu v Praze," dodal Babiš.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce upravit zákon tak, aby zprostředkování jízdy v taxislužbě bylo vázanou živností a bylo ho možné nabízet jen licencovaným taxikářům. Novela by měla umožnit všem taxikářům místo taxametrů používat aplikace. Uber a podobné služby by to podle něj zrovnoprávnilo s tradičními provozovateli taxi.

Podle taxikářů zatím stát problém s alternativními přepravci neřešil. Ministerstvo průmyslu podle Babiše mohlo řešit záležitost již dříve, ale řešení odkládalo, protože čekalo na rozhodnutí evropského soudu.

Protestní jízdy taxikářů v Praze dopravu příliš nezkomplikovaly

Taxikáři od konce minulého týdne s cílem poukázat na nerovné podmínky pořádají pomalé jízdy Prahou, kterými blokují dopravu. Ve čtvrtek a pátek kroužili po magistrále, jejich protest dopravu příliš nezkomplikoval. V pondělí však taxikáři zvolili méně prostupné komunikace na vltavském nábřeží, což vedlo k větším dopravním komplikacím. Za formu protestu taxikáře kritizoval Babiš i Ťok.

Výtky k nerovnosti podmínek podnikání ve srovnání s řidiči Uberu potvrdila loňská studie, kterou si podle serveru Neovlivní.cz nechala vypracovat předchozí vláda. Podle studie Vysoké školy podnikání a práva podléhají taxislužby přísným předpisům, ale Uber a další podobné služby po řidičích nevyžadují třeba průkaz způsobilosti řidiče taxislužby, pojištění pro taxi nebo četnější technické kontroly. Studie doporučuje zmírnění některých současných předpisů pro taxislužbu, znalost místopisu by může nahradit navigace a taxametr mobilní aplikace.

Řidičů taxi je v hlavním městě podle odhadů zhruba 8300 a vadí jim, že řidiči Uber, kterých je asi 2000, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.