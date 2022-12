Volba Svobody jako primátora vůbec jistá není, Marvanová pro něj ruku zvednout nechce

Pražští zastupitelé ve čtvrtek volí nového primátora. Měl by se jím stát lídr koalice Spolu Bohuslav Svoboda z ODS. Ruku pro něj chtějí zvednout pouze politici z ANO a Spolu. Dohromady však mají většinu jen o jeden hlas. Hana Kordová Marvanová ve čtvrtek večer Aktuálně.cz řekla, že Svobodu za současné situace podpořit nemůže.

Zastupitelé v hlavním městě pokračují v ustavující schůzi. Ani téměř tři měsíce po volbách se nedohodli na novém vedení. Zástupci vítězné koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, pouze navrhují zvolit Bohuslava Svobodu novým primátorem a volbu radních odsunout do nového roku.

Nový primátor se starou radou je pro Prahu velmi neobvyklá situace. Zvednout ruku pro takovou variantu hodlají jen politici z ANO a Spolu. Dohromady mají 33 z 65 zastupitelů.

Ještě odpoledne se zdálo, že kolegové ze Spolu mohou počítat s hlasem Hany Kordové Marvanové z ODS. "Myslím si, že je to logický krok. Doufám, že to vytvoří situaci, aby se po Novém roce mohlo jednat o vytvoření stabilní většinové rady," uvedla. Svou podporu zdůvodnila i tím, že kvůli přetrvávajícímu patu stojí investice a je potřeba se posunout.

Ve čtvrtek večer se ale redakci Aktuálně.cz ozvala s dovysvětlením: "Myslela jsem to tak, že pan docent Svoboda mou podporu má, ale nechci podporovat výlučnou dohodu s ANO," řekla. Opakovaně zdůraznila, že si Svobody váží, ale že od začátku preferovala koalici na vládním půdorysu a nechce tedy hlasovat pro návrh, který kromě Spolu podpoří pouze ANO.

Když Marvanová ruku pro Svobodu nezvedne, Spolu pravděpodobně pro jeho zvolení dostatek hlasů nenajde. Na návrh Zdeňka Zajíčka z ODS zastupitelé volbu primátora kolem šesté hodiny přerušili a začali se zabývat rozpočtem.

Zástupci koalice Spolu se obrátili i na ministerstvo vnitra, jestli zvolení pouze primátora není protizákonné. Ministerstvo tvrdí, že takto postupovat lze. To se ale nezdá Pirátům, kteří tento krok označují za právní paskvil. Naznačili, že se obrátí na soud. "Bylo by fajn, kdyby tohle soud nějak posoudil," řekl místopředseda jejich zastupitelů Viktor Mahrik.

Ruku pro Svobodu na čtvrtečním jednání nezvedne ani Praha sobě, SPD a Starostové. "Moc rádi podpoříme pana docenta Svobodu, ale v rámci řádné koalice. Tato situace je značně nestandardní a je nedůstojná," poukázal dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček ze STAN.

Svoboda by měl v případě zvolení pouze právo veta, návrhy by i nadále projednávala a hlasovala o nich dosluhující rada složená z Pirátů, Prahy sobě, TOP 09 a Starostů. Svoboda jejím členem nebude a nebude mít ani pravomoci primátora.

Piráti chtějí po Svobodovi lékařskou zprávu

Zastupitelé se sešli ve čtvrtek v devět hodin a do odpoledne stále k volbě nepřistoupili. Zatím se jen dohadují. Piráti a členové Prahy sobě Svobodu kritizovali například kvůli tomu, že z jednání odešel do kantýny.

Na zastupitelstvu Prahy právě probíhá rozprava k volbě nového primátora. Kandidát Bohuslav Svoboda před diskusí utekl do přilehlé kantýny. Zastupitelé se jej ptají na jeho plány a on setrvává v jídelně. Nejhlasitějším obhájcem jeho kandidatury je Ondřej Prokop/ ANO. Vítejte v ODS — Jan Čižinský (@jancizinsky) December 15, 2022

"Po několika desítkách let se nenaučil správně parkovat a směje se často a rád svým nepodařeným vtipům," přisadil si pirát Jaromír Beránek. Podle něj by měl budoucí primátor také předložit zprávu o svém zdravotním stavu.

Zastupitelé z těchto stran opakovaně Svobodu vyzývali, aby se ke všem výtkám vyjádřil. Osmasedmdesátiletý lékař se slova chopil až po sedm a půl hodině od začátku jednání. Promluvil o prioritách, které chce příští čtyři roky prosazovat. Těmi jsou energetika, doprava a školství. V energetice přislíbil minimalizovat rizika spojená se současnou krizí. "Musíme zajistit energetiku pro Pražany tak, aby nehrozilo, že zima bude k nepřežití," řekl Svoboda.

V dopravě je pro něj prioritou posunout se v dostavbě okruhů a metra D, ve školství pak zajistit dostatek míst na středních školách. Rozhodně se ale nechce vydat cestou zákazu dětem ze Středočeského kraje dojíždět do pražských škol. "Musíme nejprve udělat populační průzkum, abychom věděli, jak velké a silné budou ročníky," nastínil.

Slova se poté ujal bývalý pirátský radní pro školství Vít Šimral. Zastupitele informoval, že taková analýza je už zadaná. Končící primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zase Svobodovi připomněl slova premiéra a šéfa ODS Petra Fialy, že plynu je v Česku na zimu dostatek, a tudíž by nemělo hrozit, že by byla k nepřežití.

Bodeček navrhl za primátorku Marvanovou

Pirátský zastupitel David Bodeček během jednání navrhl, aby se primátorkou stala Kordová Marvanová, která ve volbách dostala nejvíce preferenčních hlasů. "Já to beru jako humor a tuto kandidaturu nepřijímám," odvětila na to Kordová Marvanová.

Původním záměrem Spolu bylo vytvořit koalici na vládním půdorysu se Starosty a Piráty. Piráti však vytvořili alianci s Prahou sobě a chtěli usednout do nové rady jedině společně. Na to vítězná koalice odmítla přistoupit.

Pirátům místo toho nabídla v nové radě čtyři křesla včetně prvního náměstka pro dopravu. Zároveň ale navrhla vytvoření nové pozice radního pro investice. Podle Pirátů by to znamenalo, že by pak fakticky náměstek pro dopravu měl na starosti "zametání silnic a úklid sněhu".

Poté, co Piráti odmítli být součástí takové koalice, začalo Spolu jednat s hnutím ANO o menšinové vládě. ANO jim takovou podporu nabízí od začátku, ve středu se ale dohodly pouze na tom, že zvolí jen primátora. "Vzhledem k tomu, že jednání začala v neděli, nebyl dostatek času. Pro tuto chvíli jsme se dohodli, že ctíme vítěze voleb a podpoříme volbu pana docenta Svobody primátorem," řekl poslanec a lídr pražského ANO Patrik Nacher.

