Zastupitelé se hádali o zbourání Libeňského mostu. Neprojednali nic, neschválili si program

před 1 hodinou

Pražští zastupitelé se dvě hodiny hádali zejména o to, zda na program jednání zařadí bourání Libeňského mostu. Nakonec nevyřešili nic, protože si neschválili program.

Praha - Nečekaně skončilo jednání pražského zastupitelstva, jehož hlavním bodem mělo být hlasování o zbourání Libeňského mostu. Pražští zastupitelé se dvě hodiny hádali zejména o to, kdy tento bod zařadí na program jednání.

Proti zbourání protestuje trojkoalice a její zastupitel a současně poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL) avizoval, že bude alespoň trvat na tom, aby se jednalo v 17 hodin, aby mohla přijít veřejnost. A hodlal k tomu využít práva, které dává zákon - poslanec může vystoupit kdykoliv a jeho řeč nemůže být přerušena.

Zastupitelé ale jednání o mostu na 17. hodinu odmítli posunout a velkou většinou rozhodli, že se osud mostu zařadí jako první bod a budou o něm jednat hned. Když ale vzápětí schvalovali celý program, pro zvedlo ruku jen 30 z 65 zastupitelů. Jednání tak bylo zcela zrušeno.

Proti schválení programu byla nejen celá opozice a jako obvykle Monika Krobová z TOP-09, ale chyběly i hlasy čtyř koaličních zastupitelů ze všech stran. Z ANO nehlasoval Jaroslav Štěpánek, za ČSSD pak chyběla bývalá radní Hana Nováková. Již citovaný Jan Čižinský spolu s Matějem Stropnickým dokonce hlasovali proti.

Pokud by se přitom program schválil, dá se předpokládat, že by zastupitelstvo - po bouřlivé diskusi - odsouhlasilo zbourání mostu.

Důležitých bodů bylo víc

To, že program neprošel a nezačalo se tedy fakticky jednat, šokovalo většinu koaličních zastupitelů. Na stole přitom bylo více než osmdesát bodů, které spadly pod stůl, včetně schválení několika zakázek či rozdělování grantů.

"Když zastupitelé neschválí program, není to nikdy dobrá zpráva. Já pro něj hlasovala, je tam spousta důležitých bodů," říká náměstkyně za Trojkoalici (Zelení) Petra Kolínská, která je přitom proti bourání Libeňského mostu.

"Jsem z toho konsternován, myslel jsem doposud, že politici, ať jsou z jakékoliv strany, jsou zodpovědní lidé a nepřipustí, aby ve jménu volební kampaně a svého aktivizmu bourali jednání zastupitelstva půl roku před konáním voleb," řekl Patrik Nacher (ANO) v reakci na Čižinského.

Sám Čižinský svůj nesouhlas vysvětluje tím, že zastupitelstvo podle něj pohrdá občany. "Bylo domluveno, že se body, které lidi zajímají, tedy petice a bourání mostu, dají na 16 a 17 hodinu odpoledne. Ale zastupitelé dnes odmítli toto pevné zařazení a Libeňský most zařadili jako první bod," říká s Čižinský s odkazem na středeční dohodu předsedů zastupitelských klubů.

Proti schválení programu byl i přesto, že takto spadla pod stůl řada důležitých bodů. "Nemůžu hlasovat pro program, který pohrdá lidmi," říká.

Opozice z principu proti

Schůze by ale předčasně neskončila, kdyby se proti jejímu schválení nepostavila jednotně opozice.

"Existuje koalice, která je zodpovědná za vedení Prahy. My jako opozice chtěli vědět, zda je koalice v souladu, aby projednávala jednotlivé materiály. Pokud jsme měli projednávat zboření mostu, což je zásadní materiál, tak na to potřebujeme mít stoprocentně jednoznačné stanovisko koalice. Tímto jsme ukázali, že koalice není jednotná," říká Alexandr Bellu (ODS).

To, že se pak neprojednaly nějaké důležité boty, podle něj nepřevážilo. "Je to škoda, ale musíte se ptát především koalice, proč si to neprosadila sama. Není možné, jak je zvykem i na parlamentní úrovni aby koaliční jednotlivci házeli odpovědnost na opozici," konstatoval Bellu.

"Je to věc nekompetentnosti koalice - a podle ní je zbytečné pro jakýkoliv návrh koalice hlasovat. A na tom, že budou proti, se již dopředu domluvil klub TOP 09. "Opozice dává návrhy do programu a z devadesáti procent nejsou přijaty, takže jsem principiálně hlasovala proti," říká Hujová. To, aby se bourání mostu projednávalo přednostně, přitom navrhl člen opoziční ODS.