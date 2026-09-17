Přeskočit na obsah
Benative
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Zastupitelé Boršova schválili smlouvu s investorem na stavbu haly pro Amazon

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se ve čtvrtek domluvili s investorem na stavbě haly pro Amazon. Po několikaměsíčním vyjednávání schválili plánovací smlouvu s vlastníkem pozemků.

FILE PHOTO: Illustration shows Amazon logo
Ilustrační foto.Foto: REUTERS – Dado Ruvic
Reklama

Skupina Accolade a developer Garbe chtějí místo původně schválených čtyř průmyslových hal změnit záměr na jednu stavbu na poloviční ploše. Místní se ale obávají zejména nárůstu dopravy.

Související

Kauza dlouhodobě vzbuzuje odpor části obyvatel i otázky ohledně dopravního zatížení či možného nárůstu kriminality kvůli zaměstnávání agenturních pracovníků. Podle odpůrců projektu je smlouva pro Boršov nevýhodná. "Jestli se tady postaví, co se tu má postavit, ovlivní to kvalitu života lidí v Boršově na dlouhá desetiletí dopředu," uvedl na čtvrtečním jednání zastupitelstva obyvatel Boršova Jan Malát.

Změna se týká části průmyslového parku, jejíž podoba byla schválena územním rozhodnutím v roce 2020. Původní projekt počítal se čtyřmi průmyslovými halami na ploše 148 tisíc metrů čtverečních, dvě z nich již mají vydané stavební povolení. Accolade ve spolupráci s Garbe nyní navrhuje tuto část areálu nahradit jedním distribučním centrem s téměř poloviční zastavěnou plochou a větším podílem zeleně.

Související

Nový návrh počítá s téměř 2500 zaměstnanci, denně bude v provozu pracovat maximálně 1680 lidí. Z původně odhadovaných 1100 vozidel za den při vybudování čtyř hal se při jednom distribučním centru počet sníží na 760 automobilů. Investor také může upravit projekt tak, aby pro vybudování haly pro Amazon nepotřeboval souhlas obce. Boršov by tak ale přišel o benefity vyplývající z plánovací smlouvy.

Reklama
Reklama

Zástupci investora čtvrteční rozhodnutí po několika měsících jednání přivítali. "Možnost změny záměru vyplynula z běžného obchodního vývoje při jednání s potenciálním nájemcem, a má tak svůj vlastní harmonogram.

Ten nikdy neměl být prostředkem tlaku na zastupitele. Naopak jsme se po celou dobu snažili dát obci dostatek prostoru k jednání a poskytnout jí všechny potřebné podklady," uvedl projektový manažer Accolade Tomáš Mile.

Na základě plánovací smlouvy investora zaplatí obci 20 milionů korun. Upraví také záměr, aby díky zeleni lépe zapadal do krajiny, provede protihluková opatření, vybuduje odstavná parkoviště uvnitř areálu či chodník kolem průmyslové zóny.

Do budoucna také investor poskytne pozemky pro možné rozšíření kruhového objezdu. Pokud do jednoho roku nesežene investor všechny podklady, má obec možnost smlouvu vypovědět.

Reklama
Reklama

Americký Amazon je největším internetovým obchodem na světě. V České republice působí od roku 2013, dosud investoval víc než 26 miliard korun. První svoje distribuční centrum v ČR otevřel Amazon v roce 2015 v Dobrovízi u Prahy. Druhé distribuční centrum v Kojetíně na Přerovsku firma zprovoznila v červnu 2023. Amazon loni v Česku zaměstnával v průměru 3660 pracovníků.

Mohlo by vás také zajímat: „Jsou nepoučitelní.“ Lídři ODS bědují, že lidé u nich volí Babiše. Posílají ho na Bory

„Jsou nepoučitelní.“ Lídři ODS bědují, že lidé u nich volí Babiše. Posílají ho na Bory | Video: Radek Bartoníček
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruští vojáci.
Ruští vojáci.
Ruští vojáci.

Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem

Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.

Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.

ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah

Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama