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Domácí

Zastřelil dva vlky a ještě se tím chlubil, psala policie. Muže viní ze smrti chráněných zvířat

Anna Chocová
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Kriminalisté z Ústeckého kraje objasnili případ usmrcení dvou kriticky ohrožených vlků obecných v oboře na Mostecku. Obvinili muže, který měl zvířata zastřelit a poté jejich mrtvá těla ukrýt. Obviněnému hrozí až tři roky vězení.

Kosterní pozůstatky zastřeleného vlka obecného
Kosterní pozůstatky zastřeleného vlka obecnéhoFoto: Policie ČR
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Obviněný muž měl v oboře Fláje na Mostecku zastřelit dva vlky, samce a samici. Následně měl jejich těla schovat v lesním podrostu, aby je nikdo nenašel. Vlk obecný je kriticky ohrožený druh, z toho důvodu je přísně chráněný.

Policii byl čin ohlášen až po několika měsících. Případ si převzali ústečtí krajští kriminalisté zabývající se hospodářskou kriminalitou. Na místě činu nalezli torza dvou živočichů. Po zkoumání došli odborníci k závěru, že šlo o pozůstatky vlků obecných.

Kosterní pozůstatky zastřeleného vlka obecného
Kosterní pozůstatky zastřeleného vlka obecnéhoFoto: Policie ČR

Podle informací zveřejněných na webu Policie České republiky zahájili policisté trestní stíhání 44letého muže, a to dle jejich slov zejména díky důkladné práci na místě nálezu kosterních pozůstatků. Obvinili ho z pytláctví a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

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Obviněnému kriminalisté také odebrali několik legálně držených zbraní včetně střeliva. Pokud bude odsouzen, hrozí muži až tři roky vězení.

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