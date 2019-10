Zastavme smrad z Počerad, protestovaly desítky studentů proti elektrárně

Desítky studentů v Praze v pátek protestovaly proti uhelné elektrárně Počerady při další studentské stávce za klima. Kritizovali, že firma ČEZ nechce elektrárnu uzavřít, ale chystá její prodej společnosti Se.ven Energy, která bude elektrárnu dál provozovat.

Dopoledne se na Malostranském náměstí sešlo kolem 50 demonstrantů. Poté vyrazili za skandování "Zastavme smrad z Počerad" na průvod Prahou, k němuž se přidali další lidé. Podle redaktorky ČTK na místě se průvodu zúčastnilo do stovky lidí. Protesty se konaly i v dalších městech.

Stávka české odnože ekologického hnutí Fridays for Future se konala již pošesté. Předchozích stávek se v Praze účastnily až stovky lidí. Na páteční pražské akci byli převážně mladí lidé, vesměs středoškolští studenti, ale přidalo se i několik starších lidí nebo rodiny s dětmi. Nesli transparenty, na kterých bylo napsáno třeba "Chci dýchat čistý vzduch".

Elektrárna Počerady je podle údajů neziskové organizace Arnika z posledních několika let největším producentem skleníkových plynů v Česku. Programový ředitel ekologického Hnutí Duha Jiří Koželuh na pátečním protestu řekl, že prodejem Počerad stát jako většinový vlastník ČEZ postupuje na úkor zdraví občanů.

Kromě Prahy se protest proti prodeji elektrárny konal také třeba před zákaznickým centrem ČEZ v Ústí nad Labem. "V průběhu stávky za klima vznesli studenti jeden z prvních konkrétních požadavků: neprodlené uzavření uhelné elektrárny Počerady," sdělil za organizátory akce Marek Jankovský.

"Povinností vedení firmy je dodržovat platné zákony a v rámci nich maximálně pečovat o svěřený majetek. Ani vedení firmy nemůže svévolně zavřít elektrárnu bez zákonných důvodů," sdělil v reakci na protest mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

"Elektrárna Počerady splňuje v současné době všechny emisní limity a již několik let se připravuje na nové emisní limity platné od roku 2021. Pokud se tedy uvádí, že Elektrárna Počerady vypouští nejvíce emisí, je to z tohoto prostého důvodu - je největší. A ne proto, že by nedodržovala emisní limity," doplnil.