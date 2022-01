Zastavil tramvaj a zachránil seniory z hořícího domu. Z brněnského řidiče je hrdina

Řidič tramvaje David Hrůza v pondělí brzy ráno zastavil v Brně-Bystrci svůj vůz, když uviděl, že hoří rodinný dům a nejsou u něj hasiči. Zachránil z něj dva seniory, které vyvedl do bezpečí. Než se do domu vydal, stihl ještě zavolat hasiče. Když už byli lidé z hořícího domu venku, ještě s kolemjdoucím mužem vytlačili před dům auto.

Hrůza jel ráno s prázdnou tramvají. "Zdálky jsem viděl velké plameny, zpomalil jsem a u zoo zastavil. Zavolal jsem hasiče a ve vteřině řekl dispečerům, že jdu do domu pomoct. Na telefonu jsem pak měl paní od hasičů, která mi řekla, ať jdu zazvonit," vyprávěl Hrůza.

Dům však zvonek neměl, proto odemčenými dveřmi vešel do vjezdu a šel dál domem. "Snažil jsem se najít lidi, ale z bytu se na mě vyvalil dým, a když jsem se otočil, tak jsem uviděl dva lidi, jak stojí vedle plamenů," popisoval Hrůza. Oba seniory vyzval k odchodu, ale muž nechtěl, chtěl dům hasit. "Ale to nešlo, to byly obrovské plameny. Tak jsem ho násilím vzal za paži a odtáhl ven, paní šla naštěstí s námi," řekl Hrůza.

Brzy přijeli hasiči a i záchranná služby, která oba obyvatele hořícího domu ošetřila na místě. "Byli v pořádku, nepotřebovali převoz do nemocnice," řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Hrůza pak z místa požáru odjel. Zhruba za hodinu se mu ale udělalo špatně, jak se nadýchal kouře. Dispečeři mu zavolali sanitku a strávil v nemocnici dvě a půl hodiny na kyslíku. "Teprve odpoledne jsem si uvědomil, co se stalo a kam jsem vběhl," poznamenal Hrůza.

Hasiči poté odvedli oba postižené na stanici strážníků, která je vedle radnice. "Jak jsem přijel do práce a viděl hasiče, zjistil jsem, co se stalo a šel za těmi lidmi. Byli v šoku, telefon neměli a příbuzní o tom nemohli ani vědět. S díky přijali nabídku náhradního ubytování v bytě, který máme pro nouzové případy," řekl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Díky sociálním sítím se poměrně rychle podařilo najít a kontaktovat příbuzné. V úterý za seniory přišel i pracovník sociálního odboru, aby se jich zeptal, s čím potřebují pomoct. "V bytě je necháme dva týdny, případně další dva, ale předpokládám, že by měli zafungovat příbuzní," řekl Kratochvíl.

Řidiče, s nímž se starosta zná, chce navrhnout na státní vyznamenání. "Kdyby tam ti lidé zůstali, tak se asi nadýchali kouře tak, že by zemřeli, nebo by leželi na jednotce intenzivní péče. Zachránil je," řekl Kratochvíl.