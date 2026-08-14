Zásoby krve se dostávají na kritickou úroveň. Přijďte darovat, vyzývá ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň, sdělilo v pátek večer ministerstvo.
Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. K operacím, porodům nebo léčbě závažně nemocných pacientů se v létě přidává vyšší počet úrazů a nehod, upozornilo ministerstvo.
Nedostatek krve se týká řady transfuzních pracovišť napříč republikou. Kriticky nízké zásoby hlásí podle ministerstva několik velkých pražských nemocnic i Fakultní nemocnice Ostrava. Důvodem je především pravidelný letní pokles počtu dárců spojený s dovolenými a cestováním.
„V tuto chvíli už nejde o nedostatek několika jednotlivých krevních skupin. Zásoby na řadě míst výrazně klesly a potřebujeme je co nejrychleji doplnit. Obracím se proto na všechny zdravé lidi, kteří krev darovat mohou - pokud máte možnost, přijďte prosím v následujících dnech na své transfuzní oddělení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Jeden odběr může pomoci zachránit až tři lidské životy, dodal.
Situace není ve všech regionech stejná. Zatímco některá pracoviště mají zásoby dostatečné, jiná se pohybují na jejich spodní hranici nebo postrádají některé krevní skupiny. Nedostatek se navíc netýká pouze samotné krve. Například pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) pociťuje i výrazný nedostatek dárců krevních destiček napříč krevními skupinami.
Ministerstvo proto doporučuje dárcům před návštěvou zkontrolovat webové stránky nebo sociální sítě nejbližšího transfuzního pracoviště, kde nemocnice průběžně zveřejňují informace o aktuálním stavu zásob a potřebných krevních skupinách.
Krev je v nemocnicích potřeba každý den, a to nejen při akutních stavech, ale také při dlouhodobé léčbě pacientů, kteří jsou na pravidelném podávání krevních přípravků závislí. Patří mezi ně například pacienti se závažnými onemocněními, u nichž může samotná léčba vést k poruchám krvetvorby a potřebě opakovaných transfuzí.
Krev je nutná také při závažných komplikacích při porodu. „Při komplikovaném porodu může nastat situace, kdy žena během velmi krátké doby ztratí velké množství krve a transfuze je nezbytná pro záchranu jejího života. Bez dárců bychom v některých případech neměli šanci pomoci ani ženám po porodu, ani některým novorozencům,“ uvedl ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Ladislav Krofta.
Dárců krve ubývá, loni darovalo krev 348 tisíc lidí, předloni jich bylo 362 tisíc. Starší lidi musí transfuzní centra vyřazovat, mladých zájemců ale není dostatek. Darovat mohou dospělí do 65 let, vážit musí více než 50 kilogramů.
Další omezení vyplývá pro lidi pobývající před odběrem v zemích, kde se vyskytují infekční choroby. Dárcovství krve je bezplatné, lidé ale mají v den odběru nárok na volno v zaměstnání, bonusy jim nabízí i zdravotní pojišťovny.
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