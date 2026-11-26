Dálnice D1 na Vysočině byla dnes večer směrem na Prahu mezi 104. a 90. kilometrem přes hodinu neprůjezdná kvůli kamionům, které nemohly po zasněžené silnici jet. Dálnici zablokovaly na 98. kilometru.
Provoz se podařilo obnovit před 22:00, kdy se začaly dlouhé kolony rozjíždět, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Počasí na Vysočině stálo za řadou nehod, výrazně ztěžovalo i autobusovou dopravu.
Dlouhé kolony se tvoří také před přechodem Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Rakouská policie na hraničním přechodu s Českou republikou v nepouští na rakouské území kamiony bez nasazených řetězů, informovalo Národní dopravní informační centrum.
Protože autobusy měly velké zpoždění a někde nevyjely vůbec, doporučil kraj cestujícím využít raději vlaky, informovala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.
„Aktuálně dopravci stahují autobusy a jejich operativní zálohy postupně do dep, připraví je na ranní rozjezd. I přesto, že meteorologové hlásí přes noc oslabení srážek a sněžení má zvolna ubývat, teploty mohou klesnout až k minus pěti stupňům Celsia. Námraza i sněžení by mohly ranní autobusové spoje opět komplikovat,“ uvedla Svatošová po 20:30.
Na Třebíčsku sjelo pět autobusů do příkopu, nikdo se nezranil. Kamiony, které měly problémy s jízdou v kopcích, zablokovaly hlavní tah silnice 38 mezi Znojmem a Jihlavou u Vílance i silnici 23 v obci Štěměchy nebo dálniční nájezd na 90. kilometru na Prahu, uvedla Čírtková.
Výrazněji sněžit začalo dopoledne nejprve v jižní části kraje, hlavně na Třebíčsku. Později začalo sněžit i jinde v kraji. Na Vysočině i v dalších částech Česka platí výstraha meteorologů před vydatným sněžením. Sněžit má i v noci.
Nejvíce sněhu by mělo napadnout v části jižních Čech, na jihu Vysočiny a Jihomoravského kraje, dále ve Zlínském a Moravskoslezském kraji a také na Jesenicku. Pro Vysočinu meteorologové očekávají úhrny do 15 centimetrů. Teploty v noci klesnou k pěti stupňům Celsia pod nulu.
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