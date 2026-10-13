„Zasloužil bych popravu.“ Za vraždu syna dostal otec 17 let. Žaloba popsala hrůzné detaily

Ústecký krajský soud v úterý poslal na 17 let za mříže muže, který zavraždil svého dvouapůlletého syna na ubytovně na Lounsku. Šestadvacetiletý muž u soudu prohlásil vinu, souhlasil s trestem. Rozsudek je pravomocný. Mladému muži hrozil až výjimečný trest. U soudu řekl, že nejde vysvětlit, proč to udělal. V době spáchání brutálního skutku byl opilý a měl v těle stopy po užití marihuany.
Tragická událost se stala na začátku března. Podle obžaloby muž večer surově napadl batole pěstmi, šlapal na něj, házel s ním o nábytek. Dítě utrpělo mnohačetná poranění hlavy a krku, mělo zlomenou lebku, krevní výrony na mozku, poraněný trup, páteř, poraněné končetiny. Dítě po resuscitaci transportoval vrtulník do pražské nemocnice. V důsledku vážného poranění selhaly dítěti narozenému v srpnu 2023 důležité životní funkce a na následky zranění následující den zemřelo.
Muž přečetl u soudu text, ve kterém uvedl, že v době činu vypil alkohol, pak dostal od nějakých lidí kopance, po kterých si nic nepamatuje. S trestem navrženým státním zástupcem souhlasí. „Zasloužil bych si rovnou popravu. Po sedmnácti letech až vylezu, mi to budou všichni vyčítat,“ uvedl. Řekl, že celý život trpí a je kopaný do hlavy. „Omlouvám se za vše, prosím jen o poslední věc, jsem jen člověk, který se chce polepšit a začít znovu žít,“ uvedl.
Podle znalců muž netrpí žádnou duševní poruchou. Ovládací schopnosti obžalovaného byly v době spáchání skutku sníženy lehce. Znalci uvedli, že jeho pobyt na svobodě není pro společnost nebezpečný, není proto důvod navrhovat mu ochranné léčení.
Státní zástupce Vladimír Jan navrhl s ohledem na projevenou lítost muže nakonec trest šestnáctiletý. Obhájce Karel David řekl, že jednání jeho klienta nebylo žádným promyšleným skutkem a navrhl trest při spodní hranici trestní sazby, která je u úmyslné vraždy spáchané na dítěti od 15 let. Soudkyně Vladimíra Kodatová uvedla, že spáchal čin nepochopitelný, mimořádně závažný na dvouletém dítěti, nevysvětlil, co ho k tomu vedlo. Jeho sebereflexe byla minimální, litoval jen sám sebe. Řádný život před skutkem nevedl, nepracoval. „Hovořil o tom, že měl děti vymodlené, ale nepřispíval na ně. Soud neshledal žádné polehčující okolnosti,“ uvedla soudkyně. „Byl si zcela vědom toho, co dělal,“ řekla.
Čin surovostí a způsobenými následky vybočuje podle soudkyně z obdobných trestných činů. Muž má ještě další tři děti. Odškodné musí zaplatit nejen jim, ale také nezletilým dětem své partnerky, matce či babičce dítěte.
Ubytovnu v Drahomyšli obývali od loňského podzimu lidé se sociálními problémy. Na jejich chování si stěžovali místní. Obec proto vyvolala jednání o koupi objektu. Z ubytovny se po incidentu některé rodiny odstěhovaly, poslední nájemníci odešli v polovině srpna. V září radnice rozhodla o koupi objektu za 7,6 milionu korun.
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