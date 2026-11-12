Zaskočil za Schillerovou v jámě lvové. Opozice „uvařila“ úředníka na zdanění bank

Zmatky okolo zavedení dalších sektorových daní se projevily na posledním rozpočtovém výboru. Ten se měl věnovat vládou již schválené mimořádné dani na rafinerie. Jenže poslance zajímaly spekulace o zavedení zdanění dalších sektorů, například bank. Horké chvíle kvůli tomu na výboru zažil vrchní ředitel sekce Daně a cla Stanislav Kouba, který za ministerstvo financí na výbor dorazil.
V pátek by měla Poslanecká sněmovna jednat o zdanění rafinerií. Ještě v neděli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) připustil, že koaliční rada hnutí ANO, SPD a Motoristů zváží i vyšší zdanění bank, stejně jako dalšího odvětví, jako jsou telekomunikace nebo obranný průmysl.
Ve středu pak média citovala Havlíčka s tím, že vláda o dalších sektorových daních neuvažuje. Ten den přitom premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Blesk uvedl, že na návrzích možných sektorových daní pracuje s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Plán nechtěl konkretizovat s ohledem na to, že chybí shoda v koalici.
Před několika dny navíc média psala o tom, že premiér Andrej Babiš už jednal se zástupci bank. Mělo to být právě kvůli bankovní dani. Probíhající jednání s bankami potvrdil i minulou neděli vicepremiér Havlíček.
Do toho se začalo spekulovat o tom, že v pátek během schvalování mimořádné daně na rafinerie vládní koalice připojí k této změně pozměňovací návrh, který by měl zavést další mimořádné daně.
Nejasné vyjádření vládních politiků v médiích si chtěli poslanci z řad opozice vyjasnit během středečního rozpočtového výboru. Aby měli před pátečním jednáním sněmovny, kde se bude schvalovat daň na rafinerie, jasno. Čekali, že dorazí ministryně financí Alena Schillerová (ANO), to se nakonec nestalo.
„Musím říct, že nás velmi zarazila ta diskuse, která probíhala ať už v médiích, nebo ze strany vládních politiků ohledně možného zavedení různých dalších sektorových daní,“ prohlásil poslanec Jan Papajanovský (STAN).
„Doufal jsem, že zde bude k dispozici pro dnešní jednání paní ministryně, aby se nám k těm tématům mohla vyjádřit. Musím říct, že mě potěšilo vyjádření pana ministra Havlíčka, který ráno dementoval to, co o víkendu připustil,“ pokračoval.
„Moc rád bych tedy slyšel, co nás v pátek čeká,“ ptal se například poslanec Jiří Havránek (ODS) a káral ministryni Alenu Schillerovou (ANO), že nedorazila a nebylo se jí možné ptát.
Za ministerstvo financí přišel vrchní ředitel sekce Daně a cla Stanislav Kouba. Právě na něj poslanci směrovali své dotazy a Kouba se tím ocitl v nepříjemné situaci, neboť musel čelit tlaku opozice v podobě naléhavých otázek, na které se mu těžko odpovídalo.
„Na resortu se skoro vždycky připravují všechny varianty, ale ta otázka podle mě spíš patří opravdu paní ministryni a já jí to budu tlumočit,“ reagoval Kouba na Havránkovu otázku.
„Mně to úplně nepřísluší, protože jestli se na základě nějakého kritéria rozhodne k tomu, že tenhle sektor se nějakým způsobem zdaní, nebo se zvýší daně plošně, to je výslovně politické rozhodnutí,“ pokračoval ve vysvětlování Kouba.
Vrchní ředitel rovněž připomněl, že případný návrh by musela nejdřív projednat celá koalice. „A pak je asi nejvhodnější, aby to představovala politická reprezentace, a nikoliv úředník,“ snažil se Kouba odrážet dotazy.
Pirátská členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová pak zkusila z Kouby dostat alespoň nějaké informace a ptala se v obecné rovině, zda třeba on konkrétně připravuje nějaký materiál na páteční jednání sněmovny týkající se novely zákona o dani z příjmů.
„Jednak se to zadání může změnit, jednak něco mohla (ministryně Alena Schillerová – pozn. red.) zadat jiným kolegům a pak bych vás tady uváděl v omyl,“ kličkoval ve své reakci Kouba.
Poslancům opozičních stran vadilo, že se o případném zavedení sektorových daní nevede široká diskuse. A také to, pokud by se toto zdanění zavádělo formou pozměňovacího návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení.
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Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v úterý uvedl, že obecně sektorové daně mohou oslabit konkurenceschopnost českých firem, zhoršit investiční prostředí a omezit dlouhodobý hospodářský růst.
„Česká ekonomika potřebuje růst, nové investice a silný průmysl. Nemůžeme na jedné straně mluvit o podpoře podnikání a konkurenceschopnosti a na druhé straně přicházet s dalšími mimořádnými daněmi pro vybraná odvětví,“ prohlásil prezident SP ČR Jan Rafaj.
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