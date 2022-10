"Zase se to vrací." Brzy tu budou desítky tisíc nakažených covidem za den, říká vědec

Česko stojí na prahu další vlny epidemie covidu. Už teď přibývá denně několik tisíc infikovaných, více než loni touto dobou. Navíc se mnohem méně testuje, ve skutečnosti je proto nakažených pravděpodobně ještě výrazně více. Ministerstvo zdravotnictví ale zatím žádná opatření nechystá. Lidé totiž mívají mírnější průběh a i díky očkování se nemocnice neplní tolik jako dříve.

"Vy to víte, já to vím, zase se to vrací. Tak se očkujme, ono to prostě funguje," říká herec Petr Čtvrtníček ve videu, které minulý týden zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Sám měl covid s těžkým průběhem a nyní se zapojil do kampaně na podporu očkování proti této nemoci.

Její hlavní fázi ministerstvo spustilo před vypuknutím očekávané podzimní vlny covidu. Zatím však nakažených v posledních dnech ubývá. Testy v pondělí potvrdily 2416 nových případů, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem. Jenže ve srovnání s loňským říjnem nových případů méně není. Toto pondělí také přibylo 985 podezření na opakovanou infekci.

Čísla jsou letos vysoká, protože v Česku kolují vysoce infekční varianty omikronu, kterým nahrává i chladnější počasí. "V podstatě stačí, když projdete kolem nakaženého, a můžete se nakazit. Dokonce ani léto tentokrát covid nezastavilo, přitom toto období je jinak nejlepším opatřením proti respiračním onemocněním," říká Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

Oproti loňskému říjnu se mnohem méně testuje. Ve všední dny se provádí okolo šesti až sedmi tisíc vyšetření PCR testem, loni to bylo běžně přes dvacet tisíc, na konci měsíce dokonce i přes šedesát tisíc.

Lidé od května nemají možnost se nechat bezplatně otestovat. Pokud jim lékař nevystaví žádanku, test si musí sami zaplatit. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka je to tak správně. "Pořád voláme po tom, že bychom se k tomuto viru měli začít chovat jako k respirační nákaze, a v tu chvíli bychom měli testovat zejména nemocné, tedy lidi s příznaky. Smysluplné je, aby člověk, když se cítí nachlazený, šel na test a zůstal doma," říká Chlíbek.

Molekulární genetik Pačes očekává, že čísla nakažených dál porostou, covid se bude rychle šířit a v Česku budou během nadcházející zimy desítky tisíc nakažených za den.

Vir by zastavila jen tvrdá opatření, ministerstvo je nechystá

Situace se však oproti předchozím rokům bude v mnohém lišit. "Podařilo se dosáhnout vyšší proočkovanosti u zranitelných skupin obyvatel a hlavně máme vakcínu, která chrání vůči omikronu. Takže věřím, že pokud se dostaví dostatek lidí na přeočkování touto upravenou vakcínou, počty mrtvých a osob s vážným průběhem by nemusely být tak vysoké," říká Chlíbek.

Ještě jedna věc je letos jinak: Českem se zatím nešíří jediná dominantní varianta, ale více subvariant omikronu, které získaly stejnou sadu mutací a teď mezi sebou soupeří. Světová zdravotnická organizace ale již novým variantám nové názvy nepřiřazuje.

"Zatímco v okolních státech již začíná dominovat jedna varianta, u nás zatím žádná nepřevládá. Vůči dosud dominantní variantě BA.5 již máme dost protilátek a další varianta se zatím nerozjela. Proto se v posledních dnech nárůst nakažených trochu zpomalil, a proto budeme mít zpoždění za zbytkem Evropy, co do počtu nově nakažených. Je jisté, že přijde další vlna, ale možná to bude chvilku trvat," vysvětluje Pačes.

Podle Chlíbka ani ministerstva zdravotnictví nyní není potřeba vyhlašovat plošná opatření, jelikož lidé mívají mírnější průběh nemoci a nekončí tak často v nemocnicích. Aktuálně je s covidem hospitalizováno 1459 lidí, ale pouze 65 jich je ve vážném stavu.

"Nařídit hromadné opatření by znamenalo vyhlásit pandemický nebo nouzový stav. Důvod ke spuštění takového stavu by byl, kdyby se plnily nemocnice a nestíhaly by péči o pacienty. A předpokládáme, že sice bude hodně nemocných, ale neměly by být plné nemocnice," vysvětluje Chlíbek.

Navíc vzhledem k tomu, že je omikron vysoce infekční, by podle Pačese zafungovala jen velmi tvrdá opatření, ke kterým se již nikdo uchylovat nechce. Nakolik čísla nakažených porostou, bude podle něj záležet na tom, jak se lidé budou sami chránit, například dobrovolně nosit respirátory na veřejných místech, a zda si nechají dát posilující dávky očkování.

V Česku jsou již k dispozici vakcíny, které chrání i proti novým variantám omikronu a jsou hrazeny z veřejného pojištění. Podle Chlíbka je ale potřeba, aby byl zájem o očkování vyšší než dosud. Druhou posilující dávku má zatím přes 400 tisíc obyvatel.

"Zatím je zájem o očkování pořád vlažný. Máme kapacity očkovat daleko větší množství lidí a je škoda, že toho lidé nevyužívají. Zatím nechodí tak, jak bychom čekali," dodává Chlíbek s tím, že zájem o očkování podle něj ale poroste s přibývajícími počty nakažených. Minimálně jednu posilující dávku novou vakcínou by podle něj měl mít každý starší 12 let.

Kromě covidu i pandemie chřipky

Kromě covidu očekávají letos odborníci také vysoké počty nakažených chřipkou, a proto doporučují, aby se lidé nechali očkovat i proti tomuto onemocnění. Obě vakcíny lze podstoupit v jeden den.

"Loni jsme měli natolik účinná opatření, že se snížily počty nakažených chřipkou, a předloni byla dokonce zcela potlačena. Jenže letos opatření nemáme a například v Austrálii se již potýkají s pandemií chřipky. A lze očekávat, že i u nás jí bude hodně," dodává Pačes.

Nakazit se chřipkou a koronavirem současně ale není běžné. Když člověk onemocní jedním virovým onemocněním, aktivuje se jeho imunitní aparát a tělo se začne chránit proti další infekci. V obou případech ale podle odborníků platí jediná účinná ochrana: a to právě očkování.

