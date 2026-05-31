"Zasáhl do vnitřních záležitostí země." Čína odsoudila Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan

Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Podle čínského velvyslanectví v Praze český politik závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a porušil princip jedné Číny.
Vystrčil před nedělním odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou podnikatelé a zástupci univerzit.
Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, nikoliv hodnotovou politiku.
"Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku," řekl novinářům na pražském Letišti Václava Havla Vystrčil. V současné geopolitické situaci je podle něho důležité, aby demokratické země spolupracovaly, a napomoci tomu, aby navazovaly vztahy na univerzitní a podnikatelé úrovni. Zahraniční cesty politiků by podle něj měly Česku přinášet užitek a autoritu. "A to si myslím, že je cesta na Tchaj-wan," dodal.
Čína je uzavřená pevnost, tvrdí Vystrčil
V delegaci jsou podle předsedy Senátu dvě desítky podnikatelů, další jsou již na místě. Mnozí na Tchaj-wanu podle něho kontakty mají. "Chtějí je buď upevnit, nebo případně ty kontakty prodloužit," řekl Vystrčil. Dodal, že Tchaj-wan vytvořil za několik posledních let v Česku svým investicemi víc než 24 tisíc pracovních míst, v obchodní výměně převládají technologicky vyspělé výrobky.
"Umožňují nám potom následně dělat obchod s vysokou přidanou hodnotou, což například o obchodu s Čínskou lidovou republikou se úplně říci nedá," uvedl Vystrčil.
Soudí, že by nemělo být problematické udržovat obchodní a politické vztahy s Tchaj-wanem i s Čínskou lidovou republikou. "Někdo se o to snaží s Tchaj-wanem, někdo se o to snaží s Čínskou lidovou republikou," podotkl Vystrčil. Senátním aktivitám ve prospěch Tchaj-wanu se režim pevninské Číny opakovaně stavěl, považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
"Říkám, že naše vztahy s Tchaj-wanem jsou takové, že nám přináší velmi dobré výsledky," řekl předseda horní komory. Čína se podle něho chová jako pevnost, která si vybírá, jak bude s dalšími zeměmi obchodovat. "Často to dopadá tak, že potom přicházíte o své technologie," řekl Vystrčil.
"Závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny“
"Závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny," uvedlo k Vystrčilovi a jeho cestě na Tchaj-wan čínské velvyslanectví v Česku.
"Čínská strana to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví," dodalo. Česká republika by podle čínské ambasády měla chránit celkový rámec rozvoje čínsko-českých vztahů a okamžitě přijmout účinná opatření k odstranění neblahých dopadů tohoto chybného jednání, jak velvyslanectví označilo Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan.
Vystrčil s delegací odlétl na Tchaj-wan přímou komerční linkou. Při první cestě do ostrovní země před šesti lety cestoval předseda Senátu i s podnikateli speciálem tchajwanských aerolinií, protože tehdejší stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání, což by cestu v době pandemie koronaviru ztížilo.
