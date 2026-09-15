Zásah NCOZ na nymburské radnici: Došli i do kanceláře starosty

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od úterního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Podle nymburského Deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem). Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl.
"Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne (úterý, pozn. red.) provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí NCOZ.
To na webu uvedlo, že NCOZ provádí prohlídky na více místech v ČR, souvisejí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mluvčí nymburské radnice ČTK řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti.
"Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV provádí na základě soudních příkazů na více místech České republiky domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů," uvedlo VSZ v tiskové zprávě.
Státní zástupce VSZ Pavel Raček na ni odkázal v reakci na dotaz ČTK k úternímu zásahu v Nymburce. Bližší informace s ohledem na současnou fázi trestního řízení žalobci neposkytli.
Mluvčí nymburského městského úřadu Marta Svobodová ČTK řekla, že médiím nesmí k zásahu poskytovat žádné informace. Potvrdila pouze, že zaměstnanci jsou na úřadě a pracují. "Na úřadě kolegové jsou a pracují, ale jiné informace podávat nesmím," řekla Svobodová.
Mach stojí v čele Nymburka od listopadu 2018, kdy ve funkci vystřídal Pavla Fojtíka. Po komunálních volbách v roce 2022 ve funkci pokračoval. Jeho uskupení Nymburk s klidem tehdy volby ve městě vyhrálo a získalo deset z 21 mandátů.
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