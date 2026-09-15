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Domácí

Zásah NCOZ na nymburské radnici: Došli i do kanceláře starosty

ČTK
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Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od úterního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Podle nymburského Deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem). Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl.

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Ilustrační fotoFoto: HN – Lukáš Bíba
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"Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne (úterý, pozn. red.) provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí NCOZ.

To na webu uvedlo, že NCOZ provádí prohlídky na více místech v ČR, souvisejí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mluvčí nymburské radnice ČTK řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti.

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"Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV provádí na základě soudních příkazů na více místech České republiky domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů," uvedlo VSZ v tiskové zprávě.

Státní zástupce VSZ Pavel Raček na ni odkázal v reakci na dotaz ČTK k úternímu zásahu v Nymburce. Bližší informace s ohledem na současnou fázi trestního řízení žalobci neposkytli.

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Mluvčí nymburského městského úřadu Marta Svobodová ČTK řekla, že médiím nesmí k zásahu poskytovat žádné informace. Potvrdila pouze, že zaměstnanci jsou na úřadě a pracují. "Na úřadě kolegové jsou a pracují, ale jiné informace podávat nesmím," řekla Svobodová.

Mach stojí v čele Nymburka od listopadu 2018, kdy ve funkci vystřídal Pavla Fojtíka. Po komunálních volbách v roce 2022 ve funkci pokračoval. Jeho uskupení Nymburk s klidem tehdy volby ve městě vyhrálo a získalo deset z 21 mandátů.

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