Policie na galerii Sněmovny zasáhla přiměřeně. Výzva k pokleknutí ale nutná nebyla

Při incidentu na galerii Sněmovny při jednání o zrušení mediálních poplatků postupovali zasahující policisté oprávněně a přiměřeně, a to i při použití donucovacích prostředků. Po prošetření zásahu to v pondělí v tiskové zprávě uvedla ochranná služba. Za nepřiměřený označila pokyn k pokleknutí demonstrantů, podle ní byl ale motivován snahou zajistit bezpečnost jak policistů, tak dalších přítomných.
"Kontrolní šetření potvrdilo, že důvodem postupu policistů nebyl obsah vyjádřených názorů ani samotné držení transparentů. Rozhodující skutečností bylo koordinované porušení pravidel pro návštěvníky galerie, neoprávněný vstup do prostoru určeného pouze oprávněným osobám a následné neuposlechnutí zákonných výzev policistů," napsala ochranná služba.
Prověření postupu při vyvedení demonstrantů se dožadovala opoziční ODS. Opoziční Piráti informovali, že ve stejné záležitosti spustili petici za odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce předsedy Sněmovny. Záměr odvolat Okamuru podpořili i lidovci a TOP 09.
"Kontrolní šetření potvrdilo, že důvodem postupu policistů nebyl obsah vyjádřených názorů ani samotné držení transparentů. Rozhodující skutečností bylo koordinované porušení pravidel pro návštěvníky galerie, neoprávněný vstup do prostoru určeného pouze oprávněným osobám a následné neuposlechnutí zákonných výzev policistů," napsala ochranná služba k incidentu z pátku 23. října.
"Z galerie bylo vyvedeno celkem osm osob. Rozhodnutí o jejich vyvedení přijali v prvotní fázi zasahující policisté na základě vyhodnocení situace, následně byl požadavek na vykázání osob vysloven také předsedajícím schůze v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny," popsala policie po vyhodnocení kamerových záznamů, služební dokumentace i vyjádření zasahujících policistů. Schůzi poslanců v tu dobu řídil Motorista Jiří Barták.
Návštěvníci podle ochranné služby překonali při jednání Sněmovny technickou zábranu, organizovaně vstoupili do prostor nepřístupných veřejnosti a svým jednáním následně narušili schůzi. "Nezbytné je zdůraznit, že před samotným zákrokem byli návštěvníci poučeni o pravidlech chování na galerii a následně opakovaně vyzváni policisty, aby od svého jednání upustili. Tyto výzvy však nerespektovali, proto bylo nezbytné přistoupit k použití donucovacích prostředků," sdělila policie.
Zvolené hmaty a chvaty podle závěrů vyšetřování odpovídaly charakteru a intenzitě kladeného odporu. Šetření potvrdilo, že jeden z policistů po ukončení zákroku vydal několika vyvedeným lidem pokyn k pokleknutí. Toto opatření trvalo podle policie méně než dvě minuty a vyvolalo ho mimo jiné i odpor kladený při zákroku.
"Kontrola dospěla k závěru, že přijetí bezpečnostních opatření bylo za daných okolností důvodné, samotný pokyn k pokleknutí však byl vyhodnocen jako nepřiměřený. S tímto závěrem bude Ochranná služba Policie České republiky dále pracovat a zahrne jej i do výcviku a přípravy na mimořádné situace tak, aby policisté v obdobných situacích volili prostředky nejen zákonné, ale i přiměřené," uzavřela policie.
Už před vyvedením demonstrantů z galerie se podle dřívějšího vyjádření policie pokusilo do budovy dolní komory Parlamentu proniknout několik desítek lidí, kteří se na přilehlém Malostranském náměstí účastnili mnohahodinové demonstrace proti rušení mediálních poplatků a proti postupu koalice při nečekaném zařazení tohoto bodu na program schůze. Sněmovní budovu poté střežila nejen ochranná služba, ale také těžkooděnci ze speciální pořádkové jednotky.
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