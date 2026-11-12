Zásadní zvrat v případu vraždění Němců. Policie hloubí jámy v místech masového hrobu

Je to více než měsíc, co deník Aktuálně.cz informoval o nálezu lidské končetiny v Postoloprtech. Ta velmi jistě patří jedné ze stovek či tisícovek obětí masakru Němců, který po válce zosnovali a provedli Češi. Poté, co se několik týdnů prověřovalo, se nyní věci rozhýbaly. Na staveništi, kde se má nacházet údajný hromadný hrob, začal pracovat tým specialistů.
Jeden muž za pákami malého bagříku, kolega s fotoaparátem v ruce, několik dalších kontrolujících mělké jámy. A u toho policistka, která dohlíží, zda vše probíhá podle zákona. Přesně tak to od úterý 10. listopadu vypadá na staveništi v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech.
V těchto místech měly nyní vznikat betonové základové desky pro nové rodinné domy. Jenže stavební práce se v tomhle sektoru parcely už 1. října zastavily. Při odkrývání zeminy totiž došlo k objevu lidské končetiny. Ta nebyla nijak hluboko, na základě čehož experti usuzují, že s největší pravděpodobností jde o jednu z obětí zdejšího poválečného masakru.
Během drastického běsnění, označovaného za největší evropskou genocidu před masakrem ve Srebrenici, tu Češi povraždili nejméně 763 Němců a Němek nejrůznějšího věku. Od dětí po starce. Přesně tolik těl totiž bylo po válce exhumováno. Nicméně řada historiků se shoduje, že obětí bylo daleko víc, mluví se o tisícovkách.
Historik o postoloprtském masakru:
„Přesné číslo obětí neznáme. My jenom víme, že na základě činnosti poválečného vyšetřování a činnosti parlamentní komise, která byla ustanovena k vyšetření mimo jiné i těchto událostí, došlo k exhumaci určitého množství lidí. A těch ostatků, které byly tehdy vyzdviženy a exhumovány, bylo 763,“ vysvětlil historik Michal Pehr v pořadu Spotlight.
Faktem také je, že řada hromadných hrobů nebyla odkryta. V Postoloprtech a jejich okolí se tak dodnes šlape či jezdí v místech, pod nimiž bez úcty spočívají zavraždění Němci.
„Jakkoliv jsem si vědom toho, že to asi dnešním uším zní hrozně, v zásadě ty hroby, které byly dobře udělány, tak nebyly exhumovány,“ přiblížil Pehr.
„Prověřování trestné činnosti“
A právě jeden z dosud neodkrytých masových hrobů by se podle několika svědectví a historických leteckých snímků měl nacházet v areálu bývalých kasáren. Zhruba v těch místech, kde 1. října 2026 dohlížející archeolog Vojtěch Peksa narazil na lidskou končetinu s botou.
Právě tam si kdysi vojáci vykopali cvičný okop a tahle jáma mohla být na přelomu května a června 1945 využita jako pohřebiště některých německých obětí. Místo proto Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu začal sondovat.
„V dané lokalitě probíhá prověřování trestné činnosti,“ reaguje Kateřina Doušová, náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem. „Konkrétně bylo přistoupeno k hloubení sondážních jam za účasti policejního orgánu a archeologů. Dozorový státní zástupce byl o tomto postupu samozřejmě informován,“ pokračuje.
To znamená, že experti nyní provedou několik výkopů, na základě nichž zjistí, zda se v tomto místě neodkrytý masový hrob nachází. A pokud ano, tak zhruba jak velký je a kolik zmasakrovaných těl se v něm může nacházet.
Všechno tohle se děje na pozemku, který vlastní místní rodina Elsniců. Ti jsou jako dlouholetí radní propojení i s vedením Postoloprt. Odkoupili si i původní dragounská kasárna, která před deseti roky zbourali.
Letos jejich firma Písky - J. Elsnic rozjela v místech historické vojenské základny s tragickou historií vlastní developerský projekt. Zatímco hrubé stavby několika řadovek už stojí, vzniknout mají ještě i bytovky či rodinné domy.
Vzhledem k tomu, že práce se nezastavily ani po nálezu končetiny, je zřejmé, že už v příštím roce by v projektu Obytná zóna Písečná v místě bývalých kasáren mohly být první stavby hotové.
Podívejte se, jak letos v místě kasáren s tragickou historií začala výstavba rodinného bydlení:
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