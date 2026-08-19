Zapršelo, řeky ale dál schnou. V ohrožení je i Orlík, varují experti

Po dlouhé době zapršelo prakticky na celém území Česka a na některých místech spadly desítky milimetrů. To ale podle odborníků pomůže především vegetaci a nejsvrchnější vrstvě půdy. S hydrologickým suchem déšť zatím výrazně nepohnul.
Během pondělí sice pršelo na většině území, srážky ale byly velmi nerovnoměrné. Alespoň 20 milimetrů spadlo jen přibližně na pěti až deseti procentech území, více než 30 milimetrů pouze na jednotkách procent. Alespoň šest milimetrů zaznamenalo zhruba 55 až 70 procent Česka.
Nejvíce pršelo v Libereckém kraji, kde na většině území spadlo nejméně deset milimetrů a na Českolipsku místy kolem 45 milimetrů. Nejvyšší úhrn zaznamenala stanice Sněžník v Krušných horách, kde napršelo 91,7 milimetru. Naopak na částech Vysočiny, Tachovsku, Jičínsku nebo kolem Lipna šlo jen o jednotky milimetrů, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Srážky zmírní půdní sucho, většinu toho, co spadne, spotřebují rostliny, část se vypaří. Do řek se mnoho vody nedostane. Hydrologické sucho to nezachrání, alespoň se ale nebude prohlubovat,“ uvedla hydroložka Dagmar Honsová.
Orlík dál čeká na vodu
Důležitá je situace na Vltavské kaskádě. Její nádrže mají v době sucha zásadní význam, protože vodu postupně uvolňují do Vltavy a udržují její průtok. Do kaskády ale stále přitéká výrazně méně vody, než z ní odtéká.
Podle ČHMÚ pak současné deště zatím nejsou dostatečné na doplnění zásob podzemních vod, zvýšení průtoků řek ani naplnění nádrží.
„V podstatě se přítok vůbec nezměnil, i nadále je nedostatečný pro zlepšení situace. Z Vltavské kaskády tak nadále odtéká výrazně více vody, než do ní přitéká,“ uvedl ČHMÚ.
To je důležité především kvůli Orlíku, největší přehradní nádrži v Česku. Vodohospodáři z něj mohou v době sucha postupně uvolňovat vodu a udržovat potřebný průtok Vltavy. Pokud ale přítok dlouhodobě zaostává za odtokem, zásoba v nádrži se dál zmenšuje a blíží se k hranici, při níž už nebude možné pokračovat v běžném hospodaření s vodou.
Poslední srážky proto zatím neoddálily ani hrozbu využití zásoby vody ve Slapech namísto Orlíku k udržení průtoku Vltavy, uvedl ČHMÚ. K takové výjimečné situaci by mohlo dojít na začátku září, pokud bude sucho pokračovat.
Do řek se dostane jen zlomek
Důvodem je mimo jiné to, že většina vody ze srážek se do řek vůbec nedostane. Podle ČHMÚ do vodních toků často odteče pouze pět až deset procent spadlé vody.
Zbytek zůstává v povodí a v půdě nebo se spotřebuje na výpar a transpiraci rostlin. Na doplnění podzemních vod jsou současné srážky ještě méně účinné. „Do podzemních vod se srážky nemají šanci dostat vůbec,“ uvádí ČHMÚ s tím, že pro jejich doplnění by byly potřeba výrazně větší úhrny na rozsáhlejším území.
Zásadní zlepšení nemusí znamenat ani rychlý vzestup některých řek po dešti. Podle ČHMÚ jde z velké části o odtok z nepropustných ploch a průtoky se po odeznění srážek rychle vracejí k předchozím hodnotám.
„Efekt spadlých srážek je spíše jen na hodiny nebo v případě lokálních intenzivnějších srážek na jednotky dnů,“ uvádí ústav.
Co do budoucna
Naděje na zlepšení ale existuje. ČHMÚ podle nového měsíčního výhledu očekává, že se srážky budou objevovat i v dalších dnech, byť nemají být výrazné a plošné. Vzhledem k synoptické situaci lze podle ústavu víceméně každý den očekávat alespoň lokální srážky.
Podle ČHMÚ je současné sucho také důvodem připravovat se na další podobné epizody. „Možná stojí za to se už nyní začít připravovat na příští sucha, která většinou mají nejvýraznější dopady v letním období. Bude-li zima alespoň trochu příznivá, přemýšlejme, co odpovíme, až se nás další léto zeptá, co jsme dělali v zimě,“ uvedl ústav pro Aktuálně.cz.
Honsová zároveň radí zahrádkářům, aby při očekávaných srážkách zbytečně nezalévali. Do budoucna doporučuje uvažovat o dalších nádržích na dešťovou vodu a také o rostlinách, které nejsou náročné na vodu.
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